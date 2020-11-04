«257 причин, чтобы жить-2»: Магический желтый блокнот снова в деле

Полина Максимова снова ищет причины жить для себя и для близких
С момента выхода первого сезона сериала «257 причин, чтобы жить
» на видеосервисе START
прошло всего полгода, изменивших мир до неузнаваемости. Как и главная героиня проекта – Женя Короткова, в первом сезоне переживавшая ремиссию, – мы все за это время смогли найти свои причины, чтобы жить в эпоху пандемии, оставившей многих без привычных офисов, кафе, прогулок не по расписанию и шума толпы, которым так или иначе была окружена та старая, допандемийная, жизнь. Сам сериал, несмотря на всеобщий локдаун, прошел невероятный путь: изначально созданный для показа в интернете проект на такую опасную тему рака, к которой здесь, впрочем, относятся с изрядной долей живого оптимизма и здоровой иронией, был куплен на телеэфир (сериал вышел на канале ТНТ в августе), а совсем недавно исполнительница главной роли Полина Максимова
стала лучшей актрисой на ведущем в сериальной индустрии фестивале CanneSeries. Таким образом «257 причин» стали по сути первым российским драмеди, отмеченным международной и, что немаловажно, профессиональной аудиторией.
После событий первого сезона прошел год. Женя за это время осела на Бали, куда уезжала с практически случайным знакомым (Кирилл Нагиев
) от запутанных отношений с малахольным Константином (Егор Корешков
). За это время Женя успела найти парня (Александр Соколовский
), но не факт, что любовь. Ее сестра Соня (Дарья Руденок
) стала уже совсем популярным блогером и, как и все представители этой профессии, решила заняться интервью – причем сразу с Ксенией Собчак
(камео телеведущей и одного из продюсеров «257 причин
»). Самодур-начальник Игорь Сергеевич (Роман Маякин
) начал неохотно готовиться к свадьбе с Ирой (Анастасия Попова
), на сердце которой, кажется, по-прежнему претендует друг Кости – Олег (Максим Лагашкин
), пытающийся найти замену Ире в первой попавшейся женщине, с которой у него, конечно, серьезные отношения – он же ей машину купил. Другая коллега Жени – мать-одиночка Аня (Юлия Топольницкая
) – пытается построить отношения с офисным фриком Муратовым (Алексей Золотовицкий
), то и дело подкармливающим «девчонок» здоровой едой. А Константин, хоть и восстановивший мир с дочерью Даней (Ася Громова
), кажется, все еще пребывает в меланхолии.
В Москву Женя возвращается исключительно по делам – они с сестрой решили наконец продать квартиру. Опять же – в надежде на новую жизнь. Пока риэлтор заполняет необходимые бумаги, Жене неожиданно звонят из больницы, куда попал бросивший их с Соней практически во младенчестве, отец (Андрей Федорцов
). Соне он точно не нужен, а Женя, как ей свойственно, в беде никого не оставит. Ну только если саму себя. Новоиспеченный родитель тут же обеспечивает кладезь проблем. А еще и «случайную» встречу с Константином. Теперь снова вернуться на солнечное Бали Жене придется, явно, не скоро – на то, чтобы остаться в Москве у нее вновь появляется множество причин, пусть и не всегда подходящих для магического желтого блокнота.
Второй сезон не теряет свежести и остроумности диалогов и ситуаций оригинала, несмотря на то, что исходное событие здесь хоть и трагическое, но по степени тяжести от первого сезона далекое. Если первые «257 причин» концентрировались на внутренних комплексах и надеждах, на отношении Жени с окружающим миром, то во втором сезоне речь идет и о детско-родительских травмах, и сложностях между партнерами, и даже разнице поколений. Не случайно уже в начале сериала свой жесткий мастер-класс профессионально дает начинающему интервьюеру Ксения Собчак, одинаково успешно себя чувствовавшая и на площадке «Дома-2» в начале «нулевых», и на просторах YouTube уже в нынешнее время. История с отцом Жени тоже совсем не так проста, как может показаться на первый взгляд. Желание помочь ближнему далеко не всегда обеспечивает успокоение совести, скорее, вызывает все больше и больше проблем, в которые закапывает себя героиня Максимовой, все еще открытая миру, все еще позитивно настроенная, в отличие от ее более реалистичных коллег, друзей и родственников. Здоровая (хотя одна из интриг сезона – это возвращение болезни) Женя порою вновь становится разменной монетой, какой она и была для своих близких, пока лечилась от рака. И как вновь начать жить для себя, исполняя желания свои, а не чужие, – ключевой вопрос второго сезона и самой Жени, которая, уверены, вновь найдет собственные «257 причин», чтобы жить именно своей, а не какой-то другой жизнью.
Смотрите второй сезон сериала «257 причин, чтобы жить
» на видеосервисе START
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