«Анна-детективъ 2»: Где пропадал Яков Штольман, и кто такой черный человек?

Что изменилось в популярном историческом детективе за 4 года
Крайне редкий российский телесериал может похвастать армией стойких поклонников, которые на протяжении нескольких лет не прекращали борьбу за продолжение любимого проекта. За последнее десятилетие только лишь неравнодушные зрители сериала «Меч» спустя годы смогли добиться выхода новых серий. Теперь это удалось и почитателям исторической мистической драмы «Анна-детективъ», со дня премьеры которой прошло уже 4 года. За это время проект стал обладателем нескольких профессиональных наград и даже получил международное признание, попав в список лучших сериалов мистического жанра на Amazon Prime. Год назад проект сменил телеканал-вещателя, а перо его главного автора Алексея Колмогорова перешло к Анне Рулевской. Второй сезон вышел 7 ноября на телеканале «ТВ Центр». Александр Горбунов посмотрел первые 8 серий и разбирается, какими получились новые серии, таких ли Анну Миронову и Якова Штольмана ждали зрители.
фото: кадр из сериала "Анна-детективъ"
Действие нового сезона разворачивается спустя пять лет после событий финальной серии первой части. За эти годы главная героиня-медиум Анна Миронова (Александра Никифорова) не раз пыталась отыскать исчезнувшего в ночи следователя Якова Штольмана (Дмитрий Фрид), утратила свой дар, обучилась медицине в Париже и стала правой рукой главного врача затонской больницы Александра Францевича (Андрей Лукьянов). В самом же провинциальном Затонске с пропажей Штольмана и жизнь будто бы остановилась. Преступники почти перевелись, а полиция стала довольствоваться раскрытием простейших семейно-бытовых дел. Молодой помощник Штольмана Антон Коробейников (Сергей Друзьяк) получил повышение и стал начальником сыскного отделения полиции города, продолжая надеяться на то, что когда-нибудь Анна перестанет видеть в нём лишь преданного друга и согласится стать его женой.
Папенька Анны Виктор Иванович (Андрей Рыклин) как и раньше занят адвокатской деятельностью, а вот маменька Мария Тимофеевна (Ирина Сидорова), открыв в себе талант к стихосочинительству и решившись на дерзкую публикацию в «Дамском вестнике», получает заманчивое предложение стать автором собственной колонки в газете «Затонский телеграф». Ее главный редактор Алексей Ребушинский (Юрий Внуков) по-прежнему готов на всё, чтобы заполучить эксклюзивную информацию и порадовать читателей очередной сенсацией.
фото: кадр из сериала "Анна-детективъ"
Сложившуюся идиллию Затонска в одночасье разрушает два жестоких убийства и внезапный приезд Якова Штольмана. Он не спешит раскрывать старым друзьям все секреты своего таинственного исчезновения. От серии к серии этот клубок загадок весьма неторопливо начинает распутываться. Удастся ли создателям телесериала не перетянуть с разгадкой, – сказать по первым сериям весьма проблематично.
С появлением Штольмана к Анне возвращается не только временно пропавший дар медиума, но и любимый дядюшка, Пётр Иванович (Борис Хвошнянский), который теперь пытается в родовом имении найти смысл жизни после смерти возлюбленной. Пять лет ни для кого из героев не прошли незаметно, отразились на их характерах и отношении к жизни. Анна теперь гораздо увереннее и жёстче общается с душами умерших, Штольман стал чуть более сентиментальным, а Коробейников смог поднабраться мужества.
Каждое дело по-прежнему расследуется на протяжении двух серий. И если в первом сезоне сюжеты эпизодов имели переклички с «Метелью» А.С. Пушкина или «Чайкой» А.П. Чехова, то в новых сериях аллюзиями на известные литературные произведения являются названия некоторых дел. К примеру, «Девушка в белом» явно отсылает к роману английского писателя Уильяма Уилки Коллинза «Женщина в белом», а «Записки врача» – к циклу рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача».
фото: кадр из сериала "Анна-детективъ"
Создатели второго сезона не смогли обойтись без введения в сюжет двух новых героев второго плана, которые весьма органично вписались в сериал. Одним из них стал сосед Мироновых, помещик Андрей Клюев (Максим Радугин), который с первых же минут знакомства с Анной влюбляется в неё, и вместе с Яковом Штольманом и Антоном Коробейниковым начинает борьбу за её сердце. Весьма загадочной жительницей Затонска становится хозяйка модной книжной лавки Полина Аникеева (Юлия Такшина), знающая секреты Штольмана и пытающаяся тайным образом помогать ему.
Отличительной чертой сериала «Анна-детективъ» по-прежнему остаются роскошные костюмы, музыка и удачным образом подобранный актёрский ансамбль для каждой из двухсерийных новелл. Создатели не боятся открывать зрителю малоизвестных талантливых актёров и не планируют тем самым понижать высокую планку, заданную первым сезоном. Детективная пружина продолжает держать действие в напряжении, и не уходит, как в некоторых российских проектах, на задний план, заполняя лакуны между выяснениями отношений главных героев.
Одной из главных загадок второго сезона стало появление в финале новеллы «Лёд» таинственного человека в чёрном, который не только хладнокровно совершает убийства, но и с помощью гипноза заставляет Анну позабыть о встрече с ним. Кто же этот «чёрный человек», и каким образом героям удастся выйти на его след, вероятно, станет известно только в новых сериях, которые обещают выпустить в телеэфир весной 2021 года.
Первые эпизоды сериала «Анна-детективъ 2» доступны на сайте телеканала «ТВ Центр».
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