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«Казанова»: Великий комбинатор Брежневской эпохи

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9 ноября 2020
На Первом канале с 9 ноября стартует сериал «Казанова» — остросюжетная ретро-история с элементами мелодрамы. Разумеется, в картине о профессиональном обольстителе, собран изысканный букет прекрасных актрис – Екатерина Редникова, Катерина Шпица, Ирина Пегова, Олеся Железняк. Ну, а доминирующим цветком в этой корзине стала Светлана Ходченкова, которой на сей раз досталась роль старшего лейтенанта милиции. Режиссёром картины стал Кирилл Белевич, знакомый зрителю благодаря многосерийным военным драмам «Семь пар нечистых» и «Крепость Бадабер».

«Казанова»: Великий комбинатор Брежневской эпохи
фото: пресс-служба Первого канала // Кадр из сериала "Казанова"


Действие фильма разворачивается в середине 70-х годов прошлого столетия. Пока вся страна с замиранием сердца готовится к Олимпиаде, на просторах необъятной Родины орудует аферист высочайшего класса, получивший от следователей кодовое прозвище Казанова (Антон Хабаров). Настоящий артист своего дела, он колесит по стране с маленьким чемоданчиком, в котором, как в саквояже Мэри Поппинс, умещается всё, что нужно истинному джентльмену удачи: увесистые пачки денег, коллекция часов, костюмы и рубашки, наборчик воровских инструментов, одним словом – полный арсенал, позволяющий неуловимому Джо, точнее Джакомо, проворачивать под самым носом у доблестной милиции хитроумные комбинации, главными героинями которых становятся красивые обеспеченные женщины.

В разных городах и республиках Советского Союза время от времени всплывают всё новые и новые жертвы обаятельного мошенника, который не щадит харизмы своей чтобы добиться сердца очередной прекрасной дамы. Однако, со стороны доморощенного Казановы интерес к слабому полу оказывается сугубо меркантильным. Всякий раз в результате бурного романа красавчик исчезает со сцены, прихватив с собой кругленькую сумму из кубышки вчерашней возлюбленной. Поняв, что стандартными следственными действиями хитроумного злодея не изловить, руководство принимает решение дать в помощь суровому следователю Шмакову (Сергей Угрюмов) профессионального психолога Полину Новгородцеву (Светлана Ходченкова). Креативный подход незамедлительно даёт свои плоды: нестандартная для органов методика Новгородцевой в скором времени позволяет существенно продвинуться в деле. Но, преступник коварен и весьма предусмотрителен. Настоящий мастер перевоплощения, он возникает то тут, то там в разных образах, и сотрудникам органов остаётся лишь идти по его тёплому следу. Найти негодяя сможет лишь тот, кто сумеет разгадать причину жестокости оборотня-ловеласа…

«Казанова»: Великий комбинатор Брежневской эпохи
фото: пресс-служба Первого канала // Кадр из сериала "Казанова"

Опытный кинодраматург Дмитрий Новосёлов, ещё на проекте «Пепел» продемонстрировавший прекрасное знание тонкостей уголовного мира, на сей раз предлагает зрителю прогуляться по тонкой проволоке вместе с мерзавцем, владеющий всевозможными мужскими навыками. Одинаково убедительный под личиной торгаша, работяги и военного, Казанова действует решительно и дерзко. Особенно увлекательны сцены преображений героя, а также эпизоды, где Казанова демонстрирует мастер-класс фальшивомонетческих технологий. Так одна из самых увлекательных сцен фильма посвящена детальной демонстрации подделки служебного удостоверения в домашних условиях.

Для актёра Антона Хабарова роль афериста из 70-х стала настоящим подарком, ибо лучшей возможности продемонстрировать все свои профессиональные навыки придумать невозможно. Стоит отметить, что с поставленной задачей Хабаров справился весьма убедительно. Отсутствие природной брутальности артист с лихвой компенсирует мастерством и филигранной техникой. Ничуть не романтизируя своего героя, Хабаров проводит скрупулёзный анализ его личности, заставляя зрителя неотрывно следить за перипетиями сюжета. Некоторые изломы сценария вызывают вопросы с точки зрения достоверности предлагаемых обстоятельств, но размышлять над деталями некогда – история разворачивается стремительно, предлагая всё новые и новые аттракционы.

«Казанова»: Великий комбинатор Брежневской эпохи
фото: пресс-служба Первого канала // Кадр из сериала "Казанова"

Красавице Ходченковой ради роли пришлось пожертвовать стилем: мундир с несуразной форменной, а точнее бесформенной юбкой, совсем не к лицу актрисе. Однако в некоторых сценах режиссёр всё же позволил Ходченковой покрасоваться в кадре в модных по тем временам вещах, подчеркивающих безупречные линии её фигуры. А блистательной Екатерине Редниковой на съёмках досталась настоящая трюковая сцена. Её героине необходимо было прыгать в Москву-реку с моста.

«Меня крепили к мосту на сумасшедшей высоте, - рассказывает Екатерина Редникова. – А девушка-каскадёр прыгала в воду с десятиметровой высоты в реку, глубиной всего лишь три метра. Девушка в прошлом гимнастка. Сразу после того, как она вошла в воду, сделала кувырок и лишь слегка зацепила ногами дно. Меня же на страховке цепляли к мосту, и я наклонялась над водой, как будто прыгая. Было страшновато, но здорово – я же знала, что прицеплена. В съёмке этой сцены для меня была другая сложность. Накануне я сломала мизинец на ноге и ходила с трудом. А тут мне предстояло перелезать через перила. Но, главное, нужно было умудриться влезть со сломанным пальцем в игровые туфли. Вот это был настоящий трюк!».

Одной из слабых сторон картины является компьютерная графика, предательски выдающая на экране фальшивый Союз. Также порою смущают интонации героев и содержание их диалогов – возникает ощущение, что в декорациях 70-х беседуют современники. И тем не менее, невзирая на многие сюжетные несуразности и перманентное ощущение аляповатости, картина обладает атмосферой, втягивающей зрителя в игру Казановы, танцующего на краю пропасти.

Смотрите сериал «Казанова» на Первом канале с 9 ноября.


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№ 1
Жритель (Москва)   9.11.2020 - 21:06
Рецензия блеск) "Вообще-то сериал полное гэ, но вы смотрите, потому что он хороший". "А вообще-то президент у нас толковый. Хоть военный. Но толковый. Хоть военный". читать далее>>
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