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5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч

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16 ноября 2020
На телеканале ViP Serial 16 ноября стартует показ одного из самых запоминающихся детективов недавнего времени «Дублинские убийства», снятого сразу по двум романам ирландской писательницы Таны Френч, которую по объемам характеров и интриге нередко сравнивают с автором «Щегла» Донной Тарт. Настоящую литературу в детективном жанре воплотить обычно непросто. Еще сложнее экранизировать сразу несколько произведений в одном сериале. Но создателям «Дублинских убийств» это удалось как мало кому еще. Рассказываем, почему стоит посмотреть этот захватывающий сериал.

5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч
фото: Dublin Murders Productions Limited MMXIX

Мощная литературная основа

Дебютный роман Таны Френч «В лесной чаще», который и послужил одной из основ «Дублинских убийств», был опубликован в 2007 году и сразу же получил восторженные отзывы и несколько литературных наград, а спустя некоторое время и вовсе был включен в список лучших дебютных романов за последние 60 лет. Писательство для Френч было скорее хобби. Долгое время Френч пыталась найти себя в актерской профессии – она играла в театре, работала как актриса дубляжа, но настоящую славу получила именно благодаря своим неординарным детективам. В них большая форма классического романа соседствует с захватывающими расследованиями, которые держат в напряжении до самого финала. В этом смысле она продолжает традиции своих британских коллег – Агаты Кристи и Джоан Роулинг, которая выпускает детективные романы под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. А в плане литературного языка творчество Френч безусловно подпитывается ирландской классикой – здесь находится место отсылкам к Оскару Уайльду, Джорджу Бернарду Шоу и даже Джеймсу Джойсу.

5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч
фото: Dublin Murders Productions Limited MMXIX

Тонкий психологизм

Помимо дебютного романа «В лесной чаще» в основу «Дублинских убийств» легла также и следующая – пожалуй, самая титулованная – работа Френч «Мертвые возвращаются?..», включенная в список бестселлеров The New York Times. И в случае с этим романом как раз чаще всего и встречаются сравнения с другой знаковой современной писательницей современности Донной Тарт, чья «Тайная история» вдохновила Френч на эту книгу. И в том, и в другом произведении речь идет о компании друзей, замкнуто живущих только внутри своего коммьюнити, и о проверке этой дружбы чередой обманов, лжи и преступлений. Но если Тарт занимается исключительно психологическим романом, то Френч ловко смешивает тонкий психологизм с детективом, интрига которого в «Мертвые возвращаются?..» держится до самого конца. Кроме того, и в случае с этим романом, и в случае с дебютом очень важную роль у Френч играет тема двойников. В «Мертвых» детектив Кейси Меддокс выдает себя за убитую девушку, как две капли воды похожую на нее. Ситуация осложняется тем, что жертва носила имя Лекси, под которым работала Меддокс, когда была под прикрытием и для которой придумала новую историю жизни. Эту же самую историю Лекси и рассказала друзьям, принявшим ее в свой закрытый круг общения. Роман «В лесной чаще» рассматривает тему двойников и новой – не исключено, что придуманной – жизни в несколько ином ключе. Его главный герой – следователь Роб Райли – сталкивается с похожим на ритуальное убийством девочки-подростка, чье тело было найдено в лесу неподалеку от Дублина. Там же 22 года назад уже пропадало трое детей, и единственным выжившим после того случая оказался мальчик в кедах со следами крови. Этим самым мальчиком и был Роб, которого родители увезли из Дублина, чтобы он окончательно забыл ту трагедию. Но в романах Таны Френч возвращаются не только мертвые, но и живые.

5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч
фото: Dublin Murders Productions Limited MMXIX

Сразу несколько запутанных преступлений

Несмотря на некую схожесть положенных в «Дублинские убийства» романов, соединить их в стройную линию повествования так, чтобы не слишком запутать зрителя хотя бы на первых этапах, довольно непросто. За сценарий сериала отвечала Сара Фелпс, которая ранее адаптировала для кино не только «Большие надежды» Чарльза Диккенса, но и произведения Агаты Кристи «И никого не стало», «Испытание невиновностью», цикл про Эркюля Пуаро («Убийства по алфавиту») с Джоном Малковичем в роли легендарного сыщика, а также «Случайную вакансию» Джоан Роулинг. В «Дублинских убийствах» Фелпс мастерски сводит два мощных литературных романа в одно стройное кинопроизведение, где, казалось бы, вопреки всем законам жанра практически параллельно расследуется сразу два запутанных и на первый взгляд не связанных друг с другом дела. Причем не забывает про объемные характеры и судьбу главных героев – не только двух основных следователей в исполнении ирландца Киллиана Скотта (его настоящее имя, кстати, Киллиан Мерфи, но чтобы его не путали с известным тезкой, актер решил взять псевдоним) и Сары Грин (она также играла в «Страшных сказках» и недавнем британском хите «Нормальные люди») – но и персонажей, с которыми им приходится сталкиваться во время расследования. Не только непосредственно преступлений, но и, в общем-то, собственной жизни.

5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч
фото: Dublin Murders Productions Limited MMXIX

Мрачная атмосфера

Мы все привыкли, что британские детективы, наследующие школе Агаты Кристи, решены в не слишком мрачных тонах, в отличие от конкурирующих с ними как минимум по объему продукции скандинавов. «Дублинские убийства», как ни странно, по атмосфере оказываются ближе именно к последним – ирландская кровь, недаром что в ней течет и дух Брэма Стокера с его «Дракулой», здесь дает о себе знать. Парой непохожих друг на друга следователей со своими психологическими проблемами «Дублинские убийства», безусловно, отсылают к уже классике сериального жанра «Мосту», в плане сюжетных коллизий, когда подозреваемыми в преступлении становятся чуть ли не все вокруг, в том числе непосредственно следователи, – к «Убийству». А вот по части изящных режиссерских и художественных решений проект вполне можно сравнивать не только с британцами и скандинавами, но и с немецким хитом «Тьма» – особенно в расследовании старого дела с пропавшими в лесу детьми.

5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч
фото: Dublin Murders Productions Limited MMXIX

Неожиданный финал

«Дублинские убийства», недаром сплетенные сразу из нескольких преступлений, – тот случай детектива, когда предугадать финал не кажется возможным. Логика «Убийца – дворецкий» здесь вообще не работает. Более того, даже читатели и почитатели Френч до последнего будут находиться в напряжении: «Дублинские убийства» к тому же тот случай, когда киноадаптация практически не уступает по саспенсу литературному первоисточнику. Полифония отсылок к самым качественным книжным и сериальным детективам последнего времени вкупе с оригинальным, ни на что не похожим ирландским звучанием литературы Таны Френч, обеспечивают «Дублинским убийствам» по-настоящему шокирующий финал – впрочем, не без задела на второй сезон.

Смотрите сериал «Дублинские убийства» на телеканале ViP Serial с 16 ноября в 22:00. Проект также доступен в онлайн-сервисе ViP Play.


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5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч фотографии
5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч фотографии
5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч фотографии
5 причин посмотреть сериал «Дублинские убийства» по романам Таны Френч фотографии
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