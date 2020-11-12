«Бомба»: Атомная страсть

Первый российский сериал о разработчиках отечественного атомного оружия
Телевизионная борьба за зрителя между двумя центральными каналами развернулась нынче нешуточная. Прямо как во времена агрессивного контрпрограммирования телеканал «Россия 1» в ответ на ретро-сериал канала-соперника, выпустил свою историческую сагу под названием «Бомба» режиссёра Игоря Копылова. Фильм повествует о первых разработках отечественного атомного оружия и создан при поддержке концерна «Росатом». Однако в драматической истории про физиков-ядерщиков не обошлось без запутанной любовной истории.
фото: кадр из сериала "Бомба"
6 августа 1946 года. Японская Хиросима подвергается атомной бомбардировке со стороны ВВС США. Глава Госбезопасности Лаврентий Берия (Виталий Коваленко) экстренно вызывает к себе директора Института атомной энергии Игоря Курчатова (Михаил Хмуров) и ставит перед ним задачу: в кратчайшие сроки создать отечественное атомное оружие. На разработку бомбы брошены лучшие умы Советского Союза. Среди них - молодожёны Кирилл Муромцев (Виктор Добронравов) и Анна Галеева (Евгения Брик), дочь известного учёного и знаменитой артистки. Вскоре группа разработчиков пополняется талантливым учёным Михаилом Рубиным (Евгений Ткачук). За дерзкий характер ученик Нильса Бора был брошен в лагерь на несколько лет ещё накануне войны. Однако благодаря поставленной государственной задаче Курчатову удаётся вызволить из тюрьмы нескольких толковых учёных. Молодые физики Курчатовского института с энтузиазмом берутся за дело, но рабочая ситуация осложняется тем, что Рубин, бывший жених Галеевой, до сих пор влюблён в Анну и прямо заявляет Кириллу о том, что готов сражаться за свою мечту. Единомышленники в работе, бывшие друзья становятся жёсткими соперниками в быту. А чего же хочет сама Анна?
Тема научного поиска, столь популярная в 60-70-е годы, была невостребованной современными кинематографистами. Пожалуй, ещё со времён «Открытой книги» Виктора Титова отечественный сериал не обращался столь подробно к теме научных изысканий. «Бомба» оказывается ларцом с секретиком: если первые четыре серии больше напоминают аляповатую сказочку почти лубочного характера – с плясками под гармонь, лучезарными красками, никак не ассоциирующимися у зрителя с тяжёлым послевоенным временем, странными репликами, звучащими порой невпопад и театральными интонациями картонных персонажей, то, начиная с 5-й серии, картина вдруг преображается в глубокий трагический рассказ о людях, покоривших атом. Безусловная удача ленты – гениальная работа актёра Евгения Ткачука. С первого появления в кадре Ткачук, словно атлант, держит на своих плечах поначалу хлипкую конструкцию, которая постепенно обретает необходимую силу и мощь. В первых сериях зритель цепляется глазом и сердцем исключительно за Ткачука и его партнёршу Аглаю Тарасову, блистательно исполнившую роль кастелянши общежития учёных — Сони, а к середине сериала весь ансамбль наконец начинает играть в одной тональности, обретая полноценное и гармоничное звучание. Ткачук и Тарасова в каждой сцене демонстрируют высший пилотаж актёрского мастерства. Глубокий драматизм, тончайшие интонационные нюансы игры мощного дуэта время от времени заставляют забывать о том, что это кино.
фото: кадр из сериала "Бомба"
Главным домкратом, уверенно вытаскивающим прекрасную карету искусства из вязкого сериального болота, является удивительная музыка Анны Друбич. Фантастически талантливый, самобытный композитор, обладающий весьма чувствительным внутренним барометром, Друбич создала для фильма такую изысканную музыкальную ткань, которая позволила режиссёру завуалировать слабую игру некоторых артистов и помогла создать правильную атмосферу времени, несколько подпорченную легкомысленной гармошкой в начале повествования. Именно музыка Друбич, в сочетании с большим стилем игры Ткачука, наполняет историю подлинным трагизмом. Драматургический слом в 5-й серии в пользу большого кино подкреплён великолепными актёрскими работами Ольги Филимоновой и Александра Лыкова. Мелодраматическая составляющая ленты наконец перестаёт звучать фальшивым подголоском и становится полноценным контрапунктом, оттеняющим главную тему произведения. А сама пьеса из бульварного шлягера превращается в изысканную прелюдию с подлинными страстями, интонационно напоминающую произведения Солженицына и Гранина.
Безусловная находка авторов – интервью профессиональных учёных, фрагменты которых появляются на титрах в конце каждой серии фильма. Весёлые, удивительные, пожилые, красивые люди с прекрасными лицами делятся воспоминаниями о тех счастливых временах, когда они были молоды и с энтузиазмом работали над созданием атомной и водородной бомбы. Прожившие долгие годы в лесу за колючей проволокой и говорящие о том, сколь прекрасный путь они прошли, занимаясь любимым делом, эти исполины духа смотрят с экрана словно в назидание потомкам, не умеющим радоваться каждому дню. Во время работы над сценарием авторы фильма ездили в закрытые города Озёрск и Саров, где до сих пор живут ветераны атомной промышленности. Эпоха в картине показана достаточно условно. Но благодаря фрагментам интервью с учёными-ядерщиками удалось достичь определённого баланса между вымыслом и реальностью. Собеседниками авторов стали: доктор физико-математических наук, соратник Андрея Дмитриевича Сахарова Леонид Иванович Огнев, инженер-электрик, ведущий научный сотрудник ВНИИТФ, Лауреат Государственной премии СССР Лев Леонидович Лебедев, старший научный сотрудник Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики — Нина Борисовна Лавровская и многие другие. Пытливому зрителю будет интересно соотнести обрывки рассказов учёных с эпизодами фильма, где главные герои – образы собирательные, а подлинные события перемежаются с авторским вымыслом, и создать в своей голове объёмную картину мира, в котором даже в мирной жизни всегда найдётся место подвигу.
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