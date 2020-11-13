5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го

«Пятница, 13-ое» – один из лучших фильмов ужасов, который мы знаем. Календарное совпадение — это отличный повод не только пересмотреть любимые ужастики, но и открыть для себя новые. Вместе с платформой CHILL мы собрали пять небанальных веб-хорроров, на которые не надо тратить два часа. Короткие, пугающие, а местами просто жуткие – эти короткие сериалы точно не оставят вас равнодушными.
Канадская антология, которая точно вам понравится, если вы поклонник «Черного зеркала» или «Сумеречной зоны». Короткие истории, в которых есть все, что нужно, чтобы испугаться – сюжетные повороты, сшибающие с ног, колоритные герои и избыток адреналина. Любая серия «Хоррора 404» начинается с безобидной завязки, но уже после пары минут начинает стремительно развиваться. Жуткие видения и причудливые существа вторгаются в жизнь героев и превращают их в кошмар.
Ничто так не пугает, как ситуация максимально приближенная к действительности. Четырех-серийный веб-сериал, сделанный в Карелии, пытается ответить на вопрос, кто победит — мы или гаджеты? На взгляд авторов, современные технологии таят неподдельную опасность: в любой момент ваш смартфон может обернуться кровожадным чудищем или затянуть вас в параллельный мир, откуда нет выхода. С другой стороны – мы всегда можете кинуть свой смартфон в камин…
Долгой зимой нас пугают не первый раз, но всегда страшно. В «Тайм-ауте» на планету опустилась вечная зима и обернулась масштабной катастрофой. Люди существуют в формате борьбы за выживание, и помощи ждать неоткуда – с каждым днем становится только холоднее. Двое друзей отправляются на юг, чтобы спастись, но это путешествие может стоить им жизни.
Город, которого мы не знаем (и вряд ли хотим знать). Один из первых российских веб-сериалов рассказывает о спальных районах мегаполиса, которые таят разные секреты. Герои реальны, они живут рядом с нами. Это наши соседи, случайные попутчики, с которыми ты едешь в метро или стоишь в очереди в супермаркет. Кто знает, кто из них сегодня умрет…
Эпидемия везде – эпидемия всегда. Похоже, это самый страшный сюжет этого года и сейчас действительно удивительно, сколько же фильмов и сериалов его предсказали. «Темнота до рассвета» рассказывает о том, как двое мужчин и ребенок борются за выживание в бескрайней канадской пустыне. Подобные сюжеты заставляют еще больше полюбить свой уютный диван и плед из Икеи.
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