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5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го

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13 ноября 2020
Маленькие ужасы для малого экрана

«Пятница, 13-ое» – один из лучших фильмов ужасов, который мы знаем. Календарное совпадение — это отличный повод не только пересмотреть любимые ужастики, но и открыть для себя новые. Вместе с платформой CHILL мы собрали пять небанальных веб-хорроров, на которые не надо тратить два часа. Короткие, пугающие, а местами просто жуткие – эти короткие сериалы точно не оставят вас равнодушными.

«Хоррор 404»

5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го
фото: "Хоррор 404"

Канадская антология, которая точно вам понравится, если вы поклонник «Черного зеркала» или «Сумеречной зоны». Короткие истории, в которых есть все, что нужно, чтобы испугаться – сюжетные повороты, сшибающие с ног, колоритные герои и избыток адреналина. Любая серия «Хоррора 404» начинается с безобидной завязки, но уже после пары минут начинает стремительно развиваться. Жуткие видения и причудливые существа вторгаются в жизнь героев и превращают их в кошмар.


«Пиксельный разум»

5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го
фото: "Пиксельный разум"

Ничто так не пугает, как ситуация максимально приближенная к действительности. Четырех-серийный веб-сериал, сделанный в Карелии, пытается ответить на вопрос, кто победит — мы или гаджеты? На взгляд авторов, современные технологии таят неподдельную опасность: в любой момент ваш смартфон может обернуться кровожадным чудищем или затянуть вас в параллельный мир, откуда нет выхода. С другой стороны – мы всегда можете кинуть свой смартфон в камин…


«Тайм-аут»

5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го
фото: "Тайм-аут"

Долгой зимой нас пугают не первый раз, но всегда страшно. В «Тайм-ауте» на планету опустилась вечная зима и обернулась масштабной катастрофой. Люди существуют в формате борьбы за выживание, и помощи ждать неоткуда – с каждым днем становится только холоднее. Двое друзей отправляются на юг, чтобы спастись, но это путешествие может стоить им жизни.


«Район тьмы»

5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го
фото: "Район тьмы"

Город, которого мы не знаем (и вряд ли хотим знать). Один из первых российских веб-сериалов рассказывает о спальных районах мегаполиса, которые таят разные секреты. Герои реальны, они живут рядом с нами. Это наши соседи, случайные попутчики, с которыми ты едешь в метро или стоишь в очереди в супермаркет. Кто знает, кто из них сегодня умрет…


«Темнота до рассвета»

5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го
фото: "Темнота до рассвета"

Эпидемия везде – эпидемия всегда. Похоже, это самый страшный сюжет этого года и сейчас действительно удивительно, сколько же фильмов и сериалов его предсказали. «Темнота до рассвета» рассказывает о том, как двое мужчин и ребенок борются за выживание в бескрайней канадской пустыне. Подобные сюжеты заставляют еще больше полюбить свой уютный диван и плед из Икеи.

Смотрите веб-сериалы со всего мира на CHILL.

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5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го фотографии
5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го фотографии
5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го фотографии
5 хоррор-веб-сериалов для пятницы, 13-го фотографии
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