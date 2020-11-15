«Перевал Дятлова»: Следствие ведёт Пётр Фёдоров

Как в сериале ТНТ уживаются конспирология и советская классика
Тайна гибели тургруппы Дятлова будоражит умы миллионов людей уже более полувека, и до сих пор нет чёткого ответа на главный вопрос: кто или что убило закалённых в походах людей. Существует множество теорий и гипотез — от естественно-природных и криминальных до конспирологических и мистико-фантастических. Неуёмная фантазия порождает снежных людей, духов и инопланетян, что находит отражение в кинематографе и игровой индустрии. Достаточно вспомнить «Тайну перевала Дятлова
» Ренни Харлина
, где изложена версия о существах, способных телепортироваться в пространстве и времени. Вдохновились печально известной историей и разработчики из польской компании IMGN.PRO при создании исследовательского хоррора Kholat
, в котором можно увидеть практически все предположения касательно событий 1959 года.
Евгений Никишов
, Валерий Федорович
, Илья Куликов
и Павел Костомаров
в своём восьмисерийном расследовании дела также преподносят зрителям несколько версий случившегося. Для большего погружения в происходящее и его объективного восприятия создатели придумали ход с двумя сюжетными линиями, которым посвящены отдельные серии. С одной стороны действие подаётся глазами майора КГБ Олега Костина (Пётр Фёдоров
), прибывшего из Москвы в Ивдель после обнаружения первых тел. Вместе с паталогоанатомом Катей (Мария Луговая
) главный герой, переживший Великую Отечественную, решает загадку с погибшими, которые по какой-то причине выбежали кто в чём из палатки на лютый мороз. Параллельно нам рассказывают о самой группе Игоря Дятлова (Иван Мулин
), отправившейся зимой покорять две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. К ним приставили ветерана Золотарёва (Егор Бероев
) в качестве опытного наблюдателя, в котором некоторые подозревают особиста. По пути с ними расстаётся сославшись на разболевшуюся ногу Юрий Юдин (Максим Костромыкин
), однако на допросе он признаётся, что почувствовал какое-то зло в окружавшем лесу.
В первых сериях просматриваются как минимум две основные версии. Это немецкий след в лице Костина и Золотарёва, а также злые духи горы Холатчахль, про которых твердят местные жители. Особенно любопытно, куда заведут зрителя воспоминания персонажа Фёдорова, поскольку в его прошлом есть немало скелетов в шкафу, касающихся не только его самого, но и Кати. А уж таинственные исследования нацистов и вовсе отсылают нас ко множеству произведений, включая серию шутеров Wolfenstein
. Что касается героя Бероева, то с ним всё просто: пресловутая удача Эраста Петровича позволила ему выжить без единого ранения во время войны. Призрак Фандорина прямо-таки маячит за фигурой Золотарёва, и по сюжету уже заведомо понятно, почему же он погиб.
Главным отличием сюжетных арок является визуальный стиль. Если история Костина подаётся традиционной для современности манерой: в приглушённых цветовых тонах нуара, с шёпотом и натуралистичностью, то команду Дятлову показывают в виде чёрно-белого кино, отсылающего к оптимистичной советской классике 50-60-х. Правда, авторы не стали полностью погружать нас в ту эпоху. Воспоминания Золотарёва вновь обретают цвет, хотя, на мой взгляд, можно было его не использовать, приблизив тем самым сериал не только к «Девчатам
», но и к военным шедеврам вроде «Баллады о солдате
» или «Летят журавли
». Выбивается из общей картины и песня, исполненная «дятловцами» на узнаваемую музыкальную тему из репертуара группы The Beatles
. Есть претензии и к образу советского солдата-освободителя, созданному Алексеем Шевченковым
в угоду тенденциям последних тридцати лет, но к таким отрицательным персонажам мы уже давно привыкли.
Пока что сериал выглядит интригующим и способным приготовить нам немало сюрпризов как по части сюжета, так и по достоверности версий нашумевшей истории о перевале Дятлова. Многие актёры выглядят убедительно, операторская работа завораживает уральскими видами, а вкрапления CGI-эффектов не вызывают раздражения. Теперь дело осталось за малым: не разочаровать развязкой, как это зачастую происходит со множеством телешоу.
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