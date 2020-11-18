«Метод-2»: А Меглин выпал из гнезда

Говорят, фильмы ужасов помогают психически неуравновешенным людям избавиться от страха, а фильмы про маньяков – сублимировать агрессию. С этими задачами прекрасно справляется «Метод», новые серии которого демонстрируются по воскресеньям на «Первом канале». Во втором сезоне на проекте сменился режиссёр – место ярчайшего представителя авторского кинематографа Юрия Быкова занял крепкий ремесленник Александр Войтинский, специализирующийся на зрительском «одноразовом» кино. Но главный элемент картины – звёздное актёрское трио Петров-Андреева-Хабенский – осталось неизменным.
фото: Кадр из сериала "Метод-2"
Дабы минимизировать недовольство поклонников сериала в связи со сменой рулевого, начало второго сезона построили по тому же принципу, что и зачин первого. Монохромные похороны, убийство однокурсника, допрос Есени (Паулина Андреева)… Только на сей раз сквозным флэш-форвардом является диалог Стекловой с психологом (Егор Корешков). С момента убийства майора Меглина прошло время. Есения вышла замуж за юриста Женю (Александр Петров), родила дочь и постепенно возвращается к работе. Тем временем, в городе орудует маньяк, отстреливающий состоятельных женихов. Понимая, что Есеня не в силах справиться сама, начальник следственного комитета Седой (Кирилл Полухин) решает выпустить на арену… Родиона Меглина (Константин Хабенский), до недавнего времени считавшегося умершим. Сердце Меглина, расположенное справа, было существенно повреждено во время убийства, но доктору Бергичу (Сергей Сосновский) удалось спасти старого друга.
Меглин нынешний – отнюдь не тот импозантный красавец, которым был когда-то. Новый Родион – пациент психиатрической клиники – похож на затравленного зверя или ребенка, увлеченно играющего в компании вымышленных друзей. Однако сквозь призму своего параллельного мира Меглин, как и раньше, безошибочно выходит на след убийц, без труда проникая в головы новых маньяков и предугадывая их следующий шаг. Дабы стимулировать творческую мысль Родиона Есеня уговаривает Бергича отпустить Меглина пожить в его старом лофте. Именно здесь Меглина находит его давний соперник «Ты меня не поймаешь», предлагающий охотнику на маньяков вновь сыграть в смертельную игру…
фото: Кадр из сериала "Метод-2"
В отличие от первого сезона, где основной упор делался на психологическую составляющую, новый «Метод» в большей степени ориентирован на жанр. Вернее, на гремучую смесь трех жанров – триллера, детектива и мелодрамы. Вместо знаменитой Быковской рефлексии – столь любимой поклонниками режиссёра и столь привлекательной для артистов – продюсеры предлагают публике зрелищность, современный стиль и перманентный ужас. И если решение Быкова напоминало по принципу воздействия фильмы Альфреда Хичкока, то нынешний «Метод» можно было бы скорее соотнести с поп-корновыми ужастиками типа «Кровавая резня бензопилой». Пугая зрителя сценами жестокости и насилия, авторы фильма усыпляют его тягу к дедукции. Обновленный Меглин уже не завораживает, не восхищает, но вызывает жалось и сочувствие. Время от времени к одинокому сыщику наведывается юный гость – его альтер-эго, мальчик-подросток, в котором зритель узнаёт маленького Родиона. Именно он теперь его единственный друг, мотиватор и помощник. Для нового образа Меглина актер Константин Хабенский придумал множество любопытных нюансов и мелочей, за которыми интересно наблюдать, хотя в целом это отвлекает зрителя от основной фабулы нового дела. Вообще нынешний «Метод» – это странная полифоническая пьеса, каждый из голосов которой звучит в своём темпо-ритме и собственной тональности, что неизменно приводит к диссонансу. Генеральский сын Женя из восхищающегося Меглиным повесы-весельчака превратился в заботливого семьянина-зануду, уверяющего Есеню в том, что ей не нужен странный напарник-инвалид. Сама Есеня упивается своими переживаниями. Она одновременно исполнена и любви, и ненависти по отношению ко всем близким ей мужчинам, и, судя по всему, её основная задача – утереть им нос, а не предотвратить очередное убийство.
Главная интрига сериала отнюдь не маньяки – они стабильно появляются по плану, убивают, в конце серии их ловят – тут ничего неожиданного, все довольно рутинно и вторично. Гораздо больше зрителя занимает вопрос, что в голове у Меглина, каков его текущий диагноз и как человеческими словами объяснить его состояние? Распутывая сложнейшие интеллектуальные узлы, в быту Родион ведёт себя как аутист, не желая соблюдать элементарные поведенческие нормы. Но главное, что вызывает недоумение – пристрастие вчерашнего покойника к мощнейшим препаратам – то ли обезболивающим, то ли наркотическим, которыми старина Меглин закидывается в невероятных дозах, – и параллельная страсть к алкоголю. Родион запросто выпивает за раз целую пачку сильнодействующих пилюль, впадает в транс и, пребывая в нирване, раскрывает очередное дело. В следующий раз решить головоломку Меглину помогает бутылка водки, и тоже без особых последствий для организма. Весьма «оригинальный» метод приносит видимые плоды, однако лишен способности к развитию – смотреть на вечно неадекватного Меглина зрителю будет не так интересно, как на волка-интеллектуала, вгрызающегося в глотку очередного маньяка. Если же предположить, что в будущих сериях авторы внезапно предъявят зрителю прежнего Меглина, в одночасье вернувшего себе былой лоск и ясность ума, тогда вся прекрасная игра в убийство, остановку сердца, кому, и, как следствие, пограничность рассудка утратит какой-либо смысл. В этом случае зрителю останется лишь следить за романтической коллизией, и место интеллектуалов у экрана займут домохозяйки, озабоченные лишь одним вопросом: кого же выберет «жена Бондарчука» – Сашу Петрова или Хабенского. В свете подобных перспектив магистральный вопрос кто именно скрывается под маской «Ты меня не поймаешь» станет риторическим, ибо ответ на него никому уже не будет интересен.
Смотрите второй сезон сериала «Метод» на «Первом канале».
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