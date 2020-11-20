Не только «Дублинские убийства»: 10 лучших экранизаций современных детективов

На телеканале ViP Serial завершается показ одного из самых необычных детективов последнего времени «Дублинские убийства» по романам Таны Френч. Для поклонников жанра мы выбрали еще 10 захватывающих экранизаций современных детективов, которые можно посмотреть на сервисе ViP Play.
Гиллиан Флинн – одно из главных открытий современной американской литературы, мастер запутанных сюжетов и психологических травм, которые в ее произведениях так или иначе влияют на захватывающую детективную составляющую. Интересно, что Флинн, журналистка по образованию, мечтала стать криминальным репортером, но в какой-то момент поняла, что не справится с этой сложной профессией, и пошла в телекритику. Профессиональный опыт тем не менее помог ей – романы Флинн так и просятся на экран. Не удивительно, что звездная пора писательницы в кино началась с экранизации «Исчезнувшей», за которую взялся сам Дэвид Финчер. При этом книгу в сценарий переработала сама писательница. Это история с виду счастливой пары Ника и Эми Данн – в фильме их играют Бен Аффлек и Розамунд Пайк, – чьи скелеты начинают выползать из шкафа, как только Эми загадочно исчезает. Главным подозреваемым в происшествии, по всем законам жанра, становится разбитый горем супруг. Фильм получил четыре номинации на «Золотой глобус» и одну – на «Оскар».
фото: "Исчезнувшая"/Twentieth Century Fox Film Corporation
Самый страшный (мастер мрачных сюжетов) и самый добродушный (достаточно почитать его Twitter) писатель современности Стивен Кинг зашел на ниву «крутого детектива» в 2014 году, когда выпустил свой роман «Мистер Мерседес», рассказывающий про пенсионера-полицейского, пытающегося добиться истины в деле о преступлении, совершенном водителем «Мерседеса». Неудивительно, что спустя всего три года на экраны уже вышла экранизация этого, с одной стороны, не похожего на все другие произведения Кинга, а с другой – явно отсылающего к популярному роману «Оно». Сериал запоминается не только интригой и актуальностью, но и превосходной актерской работой Брендана Глисона – пожалуй, самого выдающегося ирландского актера нашего времени.
фото: "Мистер Мерседес"/Sonar Entertainment Distribution, LLC
Серия романов Колина Декстера – такая же классика британской литературы, как произведения Артура Конан Дойля, Агаты Кристи или Яна Флеминга. Классика, которая всегда выигрышно выглядит и на экране. Инспектор Морс в исполнении легендарного Джона Тоу радовал поклонников жанра на протяжении более, чем десятилетия. Харизматичный полицейский когда-то вдохнул в привычный английский детектив свежий воздух и спровоцировал появление десятков подобных сериальных проектов – недаром несколько эпизодов «Инспектора Морса» поставил визионер Дэнни Бойл. Спустя годы – уже в «десятых» – британский канал ITV при безусловной поддержке Колина Декстера решил снова вернуть Морса на экраны и выпустил приквел легендарной серии – с Шоном Эвансом в главной роли. Проект не является чистой экранизацией, но главным шоураннером «Молодого Морса» и автором сценария стал именно Колин Декстер. Писатель скончался в 2017 году, но оставил после себя уникальное литературное наследие, которое все еще продолжают ценить поклонники классического детектива.
Один из самых экранизируемых авторов криминальных романов – Деннис Лихейн – прославился еще в 1990-е, когда выпустил свой дебют «Глоток перед битвой», написанный, кстати, в колледже. Несмотря на то, что литератор известен, прежде всего, серией о дорчестерских детективах Патрике Кензи и Энджи Джиннаро, киновоплощения достались его внесерийным произведениям, в которых он, впрочем, продолжает описывать светлые и темные стороны маскулинности и сталкивает остросюжетность с брутальной мужской психологией. Началось, причем, все сразу с Клинта Иствуда, поставившего «Таинственную реку», за которую исполнители главных ролей – Шон Пенн и Тим Роббинс – получили по «Оскару». Продолжилось восхождение Лихейна на кинематографический Олимп сотрудничеством с Беном Аффлеком, который выбрал для своего режиссерского дебюта роман «Прощай, детка, прощай». Параллельно этому Лихейн успел написать несколько эпизодов криминального сериала «Прослушка», а по-настоящему закрепил свой статус голливудского писателя, конечно, с «Островом проклятых», снятом Мартином Скорсезе, – с выдающимися актерскими работами Леонардо ДиКаприо, Марка Руффало и Бена Кингсли. Мотивы двойничества, отсылки к американским триллерам и детективам (и в литературе, и в кино), многочисленные перевертыши и захватывающий психологизм делают «Остров проклятых» одной из самых захватывающих картин Скорсезе, причем при каждом просмотре звучащей по-новому.
Пожалуй, самый молодой детективщик нашего времени – сейчас 35-летний швейцарец Жоэль Деккер – добился славы всего в 27 лет, выпустив свой первый роман «Правда о деле Гарри Квеберта», сразу же переведенный на десятки языков по всему миру. В некоторых странах по продажам книга обходила «50 оттенков серого» и Дэна Брауна. Выходец из литературоцентричной семьи (его мать занималась книжным делом, а отец – французским языком) Деккер и в своем большом дебюте исследовал связь литературы и реальности. По сюжету начинающий писатель, переживающий кризис второй книги, в поисках вдохновения приезжает к своему учителю Гарри Квеберту (его играет Патрик Демпси из «Анатомии страсти») – одному из самых известных американских романистов, давно скрывшемуся от папарацци в глуши любимого Стивеном Кингом штата Мэн. Там ученик неожиданно узнает, что его идол оказывается причастным к случившемуся более 30 лет назад исчезновению местной 15-летней девушки, которая, как выясняется, была любовницей Гарри. Действие, происходящее сразу в нескольких временных пластах, литературный кризис и роковую страсть, тщательно выписанные Деккером, на экран перенес Жан-Жак Анно, когда-то виртуозно справившийся с «Именем розы» Умберто Эко. «Правда о деле Гарри Квеберта» – столь же тщательная экранизация, которая с интересом смотрится даже после прочтения книги.
фото: "Правда о деле Гарри Квеберта"/MGM Television Entertainment Inc. and Eagle Pictures SpA
Еще одна молодая дебютантка – американка Дарси Белл, – выпуская свою первую книгу (еще до экранизации в России переведенную как «Простая услуга»), явно, вдохновлялась Гиллиан Флинн и «Отчаянными домохозяйками». Неслучайно этот микст модной литературы о ненадежных рассказчиках и быте и нравах пригородной одноэтажной Америки практически сразу же после выхода романа был куплен для экранизации компанией Lionsgate. На режиссерское кресло был выбран Пол Фиг, к тому времени набивший руку не только на ситкомах «Офис» и «Парки и зоны отдыха», но и на «Девичнике в Вегасе», «Копах в юбке» и женском сиквеле «Охотников за привидениями». В «Простой просьбе» он, естественно, не без помощи исполнительниц главных ролей Анны Кендрик и Блейк Лайвли, играет в классический дневной фильм выходного дня – с мамой-блогершей и ее лучшей подругой-красавицей, пропавшей средь белого дня. Только вот развязка этой истории очень далека от дневных эфиров, а уж «простым» это исчезновение точно не назовешь.
Создатель «Лютера» и один из авторов сценария сериала «Доктор Кто» Нил Кросс – один из самых выдающихся мастеров британской прозы – в 2009 году выпустил роман Burial («Захоронение» или «Похороны»), так пока и не переведенный на русский язык. В нем он исследует тайны прошлого, скелеты в шкафу, которые всегда особенно притягательны для поклонников психологического детектива. Не забывая о юморе, Кросс здесь подпитывается саспенсом Альфреда Хичкока и литературной мощью Патриции Хайсмит. Спустя почти десятилетие после выхода романа Кросс, благо находящийся еще и в топе британской телеиндустрии, адаптировал Burial для сериала «Сестра», снятый Найалом МакКормиком, работавшим над образцовыми британскими теледетективами «Валландер» и «Сокрытое». Как и в романе, в «Сестре» речь идет о призраках прошлого, с которыми борется главный герой Натан, и незваными гостями настоящего, которые обнажают все раны и заставляют снова испытывать заглушаемое все годы чувство вины.
Еще один британский публицист Люк Дженнингс начал свою литературную карьеру в 1990-х и успешно писал не только новеллы, но и тексты для Vanity Fair и The New Yorker. Именно из таких серий и выросла русская шпионка «Вилланель», явно подпитанная литературой Флеминга и кино Люка Бессона, которая и стала основой для одного из самых успешных шпионских сериалов BBC «Убивая Еву», получившего премии Британской академии и «Золотой глобус». В центре сюжета – сотрудница британской МИ-6 Ева Поластри (Сандра О) и психопатка-киллер с русскими корнями Вилланель (Джоди Коммер), а также все так или иначе управляющие ими большие силы. Череда предательств, глобальных политических интриг, головорезов разной степени ассимиляции в России или Великобритании, просто восхитительные наряды приехавшей из русской глубинки (нарочито аутентично показанной в одном из сезонов сериала), ирония, присущая одной из создательниц проекта, автору «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж делают «Убивая Еву» если и не чопорным классическим детективом, то настоящим шпионским триллером, от которого невозможно оторваться.
Самый высокооплачиваемый – по меркам Forbes – американский писатель Джеймс Паттерсон, создатель детективов про Алекса Кросса, известен не только своими доходами, но и тем, что постоянно нанимает кого-то в соавторы. Так, в 2010 году он вместе со шведской писательницей Лизой Марклунд выпустил детектив «Убийства по открыткам», который сделал Марклунд второй после Стига Ларссона шведкой, возглавившей список бестселлеров The New York Times. Спустя 10 лет после публикации романа на экраны вышел и одноименный кинодетектив, неожиданно поставленный боснийским фестивальным режиссером, обладателем премии «Оскар», лауреатом Канн(«Ничья земля») и Берлинале («Эпизод из жизни сборщика железа») Данисом Тановичем – с Джеффри Дин Морганом в главной роли. Историю об американском детективе и европейском маньяке на экран перенесла группа авторов во главе с самой Лизой Марклунд.
«Шведская Агата Кристи» – Камилла Лэкберг – одна из самых востребованных и плодовитых писательниц современности. От Агаты Кристи ей достался вкус к «чисто английским преступлениям», от родины – умение создавать атмосферу загадочного скандинавского нуара, от нынешних времен – широкий кругозор, благодаря которому она пишет не только детективы, но и, например, поваренные книги. И те, и другие отличаются внешней простотой, но на проверку оказываются незаменяемым средством против осенней хандры. Легкое – в данном случае это положительное качество – чтиво со вкусом передается и в многочисленных экранизациях произведений Лэкберг. «Убийство у моря» – лишь первая ласточка. По книгам шведки снято сразу несколько мини-сериалов, рассказывающих о молодой писательнице Эрике Фальк и полицейском Патрике Хедстрёме, расследующих самые разные – и по степени сложности, и по саспенсу – дела, происходящие в далекой скандинавской глуши.
фото: "Убийство у моря"
Все серии «Дублинских убийств» можно посмотреть на телеканале ViP Serial в эти выходные. Этот и другие сериалы также доступны на сервисе ViP Play.
обсуждение >>