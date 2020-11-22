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«Доктор Преображенский»: Красота по-советски

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22 ноября 2020
Как бы в пандан сериалу телеканала «Россия 1» «Бомба», повествующему о создании отечественного атомного оружия, Первый канал, в продолжение темы великих вех родной истории, начинает показ сериала «Доктор Преображенский» об организации в СССР первого института красоты. Это авторская версия событий, но в основу сценария были положены подлинные факты. Зрителю придётся самостоятельно решить, где правда пересекается с художественным вымыслом. Режиссёрами ленты выступила семейная пара Любовь Львова и Сергей Тарамаев, успешно выступавшая ранее на ниве авторского кино.

«Доктор Преображенский»: Красота по-советски
фото: пресс-служба Первого канала

Москва, 1965 год. Талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский (Денис Шведов) ратует о создании отделения пластической хирургии. Партийные функционеры, утверждая, что забота о внешности – дело, не достойное советского человека, всячески пытаются помешать профессору. Неожиданно, «добрыми ангелами» для врача-новатора становятся офицеры КГБ. Руководство Госбезопасности даёт спешное распоряжение о создании специализированного отделения на базе одной из государственных клиник. Преображенскому необходимо собрать команду профессионалов и начать работать, будучи готовым в любой момент выполнить секретное поручение государственной важности.

Преображенский, к слову, не имеющий ничего общего со своим коллегой и тёзкой из Булгаковского романа, одержим не только профессией. Его главная любовь, предмет его обожания и заботы – младшая сестра Зоя (Мария Андреева). Будучи в эвакуации, Зоя получила серьёзный ожог и теперь её красивое лицо изуродовано шрамом. Преображенский не в силах помочь Зосе самостоятельно и мечтает отправить её за границу. Единственная возможность – выдать сестру замуж за молодого амбициозного хирурга Игоря Зорина (Пётр Скворцов), кандидатуру которого Преображенский выдвигает на утверждение для зарубежной стажировки. Между тем, Зоя, время о времени, пытается вырваться из-под опеки брата. События фильма запутываются в клубок взаимных обид, страстей и тайн, но рано или поздно, каждому придётся сделать свой выбор…

«Доктор Преображенский»: Красота по-советски
фото: пресс-служба Первого канала

Главное украшение фильма – актёрский ансамбль, где даже самые незначительные партии поручено исполнять виртуозам. Так актёр Дмитрий Богдан, мастерски исполнивший роль куратора из Комитета Сергея Сергеевича, предстал на экране в совершенно новом для себя амплуа. Для образа службиста Богдан придумал мягкий ласковый голос, вкрадчивые интонации, весьма характерные для речи действующего Президента России, в молодости служившего в органах Госбезопасности, острый взгляд и улыбку, вызывающую оторопь у собеседника. Артист Павел Чинарёв блестяще сыграл слесаря Гену, беззаветно влюблённого в Зосю и на протяжении всей ленты совершающего во имя любимой странные поступки. Своему простаку-работяге Чинарёв придумал манеру и походку, грусть, проступающую сквозь улыбку и надежду, пробивающуюся сквозь отчаяние. Благодаря Чинарёву, простой по сути образ получился в картине глубоким и трагическим.

Пётр Скворцов и Юлия Ауг вновь сыграли мать и сына. Впервые артисты появились на экране в этой ролевой комбинации в картине Кирилла Серебренникова «Ученик». В «Преображенском» они вновь находятся в конфронтации: авторитарная мать пытается принимать слишком активное участие в жизни сына, а тот из последних сил сопротивляется, навлекая на себя упрёки. Конечно же в картине Тарамаева и Львовой просто не мог не появиться Владимир Мишуков. На сей раз Мишукову досталась роль анестезиолога Каца с непростой судьбой — безусловно, одна из мощнейших работ в биографии артиста и одна из ярчайших ролей в фильме. Молчаливый, скупой на внешние проявления эмоций и при этом, очевидно, очень страстный, глубоко страдающий, нерешительный человек – таким сделал Каца волшебник-Мишуков. А вот Амбарцум Кабанян, известный зрителю благодаря образу Арама Хачатуряна в картине «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, словно был рождён для роли хирурга. Длинные аристократические пальцы, низкий проникновенный голос, красивое спокойное лицо. В результате сочетания столь разных ярких типажей получился необычный ансамбль, не вполне советский, зато тёплый и человечный. Мужской звёздный квартет украсила прекрасная Агриппина Стеклова в белом халате с вечной папкой больничных карт в согнутой руке, каждое появление на экране которой – истинная магия.

«Доктор Преображенский»: Красота по-советски
фото: пресс-служба Первого канала

На втором плане также случились маленькие подарки. На кладбище в роли инвалида появится изумительный Сергей Аброскин, а среди посетителей больницы можно будет увидеть пронзительную Полину Пушкарук и хулиганистого Михаила Тройника. Демоничен и загадочен Влад Абашин в роли модного скульптора. Неожиданна в роли кинозвезды великолепная Екатерина Волкова. И, конечно же, бесспорная удача и самобытная краска ленты - Михаил Евланов в роли «осеменителя по вызову».

Благодаря романтической любви продюсера Александра Акопова к эпохе 60-х, картина получилась атмосферной и уютной. В первой же серии мы видим, как модник Зорин приобретает у знакомой фарцовщицы рубашку из коллекции «Мондриан» Ив Сен Лорана. Алкоголик, нуждающийся в срочной помощи на дому, естественно, оказывается модным писателем, виртуозно сыгранным Даниилом Воробьёвым. А возлюбленная Преображенского приводит его на вечеринку конечно же в художественную мастерскую, где собирается весь цвет культурной мысли. Из очевидных недостатков картины можно отметить, пожалуй, нарочитые комбинированные съёмки, некоторые сценарные казусы, не влияющие, впрочем, на магистральную сюжетную линию, и «прокладки» между сценами в виде ретро-фотографий. Поступки некоторых героинь в картине также кажутся немотивированными и лишёнными логики. Однако, трудно объективно оценивать поведение молодёжи шестидесятых с позиции сегодняшнего дня, ведь за пол века понятия о чести и достоинстве существенно изменились.

«Доктор Преображенский» на Первом канале с 23 ноября.


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