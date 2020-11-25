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Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора»

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25 ноября 2020
На телеканале «Dомашний» состоялась премьера нового сезона многосерийной медицинской мелодрамы «Женский доктор». Кино-Театр.Ру собрал самые интересные факты, которые позволят зрительницам заглянуть за кадр и узнать, что же происходило на съемочной площадке.

Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

1. Главным героем по-прежнему остается обаятельный и брутальный доктор Александр Родионов (актер Петр Рыков). Он будет консультировать, оперировать и спасать будущих мамочек и их детей. Но как сложатся его отношения с прекрасной Натальей Тимченко (Дарья Егоркина) и что будет в личной жизни – главная интрига сезона. «В новых сериях мы, наконец, увидим Родионова-мужчину. Помните, чем заканчивается предыдущий сезон? Он переживает неудачу в любви. И в пятом нервничает, не всегда красив и отутюжен – в общем, всё, как в жизни. Наконец, он выйдет за двери клиники, ведь в четвертом сезоне зрители видели моего персонажа исключительно на рабочем месте… И в пятом сезоне мы увидим, как Родионов реагирует на женщин», – рассказывает Петр Рыков.

2. На смену харизматичному негодяю Чернову придет новый отрицательный герой – инвестор Игорь Гордеев (его играет Павел Вишняков). Он не врач, а бизнесмен, которого интересует лишь одно – прибыль. Гордеев тут же начинает наводить свои порядки в клинике, что приводит к ссоре со всем персоналом, а особенно – с бескорыстным доктором Родионовым.

Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

3. В клинике появятся и новые героини. Среди них - милейшая врач Ольга Ольховская (актриса Екатерина Тышкевич). Выяснится, что она – давняя знакомая доктора Родионова, но в клинику пришла по приглашению Гордеева. Многие коллеги из-за этого отнесутся к ней с осторожностью. Появится и новая завотделением репродуктологии Рита Андреевна (Александра Булычева) – дама очень непростая. Она умна и талантлива, занимается разработкой уникальной технологии - хочет помочь любой женщине стать мамой, но характер у Риты крутой. Многие из-за нее будут ходить по струнке, плакать от ее авторитарности. Также в клинике появится роковая красотка и настоящая охотница на мужчин – администратор Карина (Дарья Легейда). Она сделает все, чтобы завоевать Родионова.

4. Александра Булычева, сыгравшая Маргариту Андреевну Авдееву, обращалась к реальному врачу, которую зовут Маргарита Родионовна. Имя – как ее экранное, отчество – как фамилия главного героя. И актриса уверена, что это неслучайно.

5. В одной из серий снималась актриса, которая находилась на восьмом месяце беременности. Первоначально она пробовалась на роль роженицы, но когда пришло время съемок – у нее уже был большой срок. Тогда ей предложили другую роль - в итоге она сыграла маму маленькой пациентки отделения педиатрии. Большинство мамочек младенцев тоже снимаются в «Женском докторе»: они получают небольшие эпизодические роли, появляясь в стенах клиники.

Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

6. В новом сезоне в клинике, где происходит основное действие сериала, появятся на свет более 70 малышей. Среди них – двойни, тройни и даже четверня! «Играли» их 50 грудничков. Самым маленьким артистам было семь и девять дней от роду. В роли новорожденного богатыря весом в 5 кг сняли малыша, которому исполнился месяц. За 40 серий врачи клиники спасли жизни 50 роженицам.

7. Сама клиника стала современней: новорожденных можно рассматривать через стекло, появилось отделение детской педиатрии, которое снимали в реальной частной больнице. В роли реквизита - настоящее оборудование: аппараты УЗИ, ИВЛ и др. Новинка этого сезона – кольпоскоп, который на этот раз брали в аренду. Все медсестры и женщины-врачи теперь носят нежно-розовые халаты.

8. Профессора, завклиникой Юрия Петровича Климова в предыдущих сезонах играл известный актер Валерий Зайцев, а в пятом сезоне снимается его сын Павел: ему досталась роль Тихона, сына Ольги Ольховской.

Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

9. Всего на проекте было 118 съемочных смен, задействовано 250 актеров, из которых 20 – главных. Лев Борисович (Олег Иваница) и Вита Игоревна (Виталина Библив) Квитко – чуть ли не единственные герои, которые появились еще в первом сезоне «Женского доктора» и по-прежнему радуют постоянных поклонников сериала.

10. Исполнитель главной роли, актер Петр Рыков обожает сладкое. И во время карантина он набрал лишний вес. Перешивать экранный костюм не пришлось – Петя сумел похудеть. И вот как: «Надо перестать есть. Знаете, есть такой полуанекдот: однажды Мэтт Деймон спросил у Кристиана Бэйла, как тот худеет. А Бэйл ответил: я просто перестаю есть вообще. Чудесный рецепт! А если не получается, тогда надо лопать как минимум на полведра меньше, чем ты ел до этого. Вот и вся диета, честное слово, зато это работает».

Смотрите «Женский доктор-5» на телеканале «Dомашний»


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Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора» фотографии
Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора» фотографии
Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора» фотографии
Личная жизнь Родионова, новые героини и 70 малышей: 10 фактов о новом сезоне «Женского доктора» фотографии
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