«Грозный»: Сергей Маковецкий и дары смерти

А также Александр Яценко и философские четки
На телеканале «Россия 1» завершился показ сериала «Грозный», в котором создатели исторического цикла, вроде бы, попытались провести работу над ошибками своих предыдущих проектов «София» и «Годунов», но до захватывающей «игры престола» пока по-прежнему далеко.
После того, как Девлет-Гирей сжег Москву, Иван IV (Сергей Маковецкий
, грим которого стал еще более инфернальным, чем в недавно выходившем «Годунове») искренне переживает о том, каким же правителем его запомнят. Чтобы хотя бы самому расставить все точки над i и ї, он начинает диктовать писарю (Владимир Стеклов
) историю своей жизни, само собой, тесно сплетенную с историей страны. И вот уже молодой 17-летний Иван IV в исполнении перешагнувшего за порог 40-летия Александра Яценко
выбирает себе в жены красавицу Анастасию Захарьину (вместе с Яценко и Маковецким перекочевавшая из «Ненастья
» Татьяна Лялина
), которая единственная сможет – пусть и на короткое время – сделать из злобного «волчонка» образцового правителя государства Московского.
В подробном пересказе сериал «Грозный» не нуждается. Достаточно открыть «Википедию» и, даже не погружаясь в подробный текст, просто посмотреть на ключевые этапы жизни одного из самых одиозных российских правителей. Примерно так, в общем, и сделали сценаристы сериала во главе с Тимуром Эзугубая
, прославившимся сотрудничеством с Сергеем Безруковым
(тем самым «Годуновым») над картинами «Млечный путь
», «После тебя
» и «Заповедник
», а из сериалов имеющий в арсенале мистическую мелодраму «Ученица Мессинга
», а не абы какие исторические полотна.
Мистический флер, впрочем, распространился и на «Грозного», где часть серий заканчивается разговорами Маковецкого с бывшими приспешниками, почившими кто в Ливонии, кто уже и в загробном мире. Режиссерски причем эти сцены решены в духе темных финалов «Гарри Поттера» – только вместо добродушного старика Дамблдора здесь недобрый старик Грозный с грустными глазами Сергея Маковецкого и вычурным, бросающимся в глаза носом, с которым гримеры, кажется, немного перестарались. Этот нос кочует от Маковецкого к Яценко не хуже героя гоголевской повести. Как и длинные волосы, которыми здесь щедро наградили – в соответствии со временем – всех бояр и стрельцов. В череде оных Никита Панфилов
(Челяднин), Сергей Сосновский
(Репнин), Антон Батырев
(Захарьин), Константин Крюков
(Курбский), Виталий Хаев
(Басманов), Игорь Миркурбанов
(Вяземский) и даже Артем Ткаченко
в роли потенциального царя – князя Владимира Старицкого. Телеканал «Россия 1» продолжает держать курс на звездный каст, как и в предыдущих частях этого исторического цикла – «Софии» и «Годунове».
Тем не менее режиссерской работой «Грозный» несколько отличается от прошлых сериалов. Будто услышав претензии к чрезмерной «жести» и обилию эротических сцен в «Софии», на самом деле довольно скучной, режиссер Алексей Андрианов
снизил градус и старательно снял стилистический диптих о светлом и темном царствовании Грозного. В первой половине – подробный рассказ о становлении царя. С несчастливым детством в виде флэшбеков и философскими четками – единственной вещью, оставшейся от матери. И счастливым браком с Анастасией, омраченным гибелью царевича Дмитрия, а затем и смертью самой царицы. Заговоры, этим потерям поспособствующие, согласно сериалу, и довели царя до белого каления – в данном случае до кровавой опричнины.
С нее, родимой, и начинается темная часть, в «Игре престолов
» бы решенная в полном соответствии с рейтингом 18+, но в отечественных реалиях и выбранном для вечернего эфира времени сделанная достаточно пуритански, хотя и с жирным намеком на актуальную реальность: уже не совсем вменяемый царь и его своевольное окружение в прямом смысле слова страну раздербанивают. Ведь бессмысленно создавать исторические игровые проекты, не делая отсылки к дням сегодняшним.
История повторяется – и с этим невозможно спорить, даже снимая масштабный проект для одного из главных телеканалов страны. Другое дело, что уроки истории у нас как всегда усваиваются не полностью, «по верхам». Царь – хороший, бояре – плохие. А про народ, который, как известно, безмолвствует в конце «Бориса Годунова», здесь даже не заикаются. И получается, что «Грозный» – история лишь одного правителя-волчонка, чье счастье было отравлено придворными. Царя, расширившего географию государства Русского, но запершего себя в опричнине. Причем история, рассказанная им самим.
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