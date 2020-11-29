«Корона». 4 сезон: Ход королевы против Тэтчер и Дианы

Лучший сезон лучшего исторического сериала последних лет
фото: 4-й сезона сериала "Корона"
Появившийся в 2016 году сериал «Корона», придуманный киноисследователем Елизаветы II Питером Морганом, написавшим «Королеву» с Хелен Миррен, конечно, в первую очередь был призван собрать у экранов заскучавших по старой доброй монархии поклонников «Аббатства Даунтон», как раз завершившегося в конце 2015 года, но тут же привлек и массу новых зрителей. Такого современного, но при этом исторического, правдоподобного, напряженно-драматического, насыщенного событиями и персонажами, однако сконцентрированного лишь на одной – главной – героине сериала за последнее время действительно не было. И расширяя королевскую вселенную, Питер Морган нисколько не разочаровывает зрителей. Более того, четвертый сезон, который уже полностью доступен для просмотра на стриминг-сервисе Netflix, можно с уверенностью назвать лучшей и, пожалуй, самой неожиданной частью «Короны».
«Корона» – тот редкий случай, когда историю монарха рассказывают долго и подробно, с нужным пиететом, но и необходимой зрелищностью, выбирая ключевые факты богатой жизненной истории самой Елизаветы II, разменявшей уже, что безусловная редкость, 10-й десяток, и страны, которую она возглавляет, что еще большая редкость по нынешним демократическим временам, почти 70 лет. И это вовсе не популярная сейчас среди создателей исторического кино экранизация «Википедии», а полноценное биографическое исследование с невероятной художественной ценностью и целостностью. В коротких – по меркам все тех же исторических сериалов – сезонах (всего по 10 серий) создатели «Короны» умудряются создать небывалый объем повествования, с математической точностью (в данном случае это комплимент) синхронизируя королевскую жизнь – личную и общественную. Проходных серий здесь нет, но есть серии ключевые. Как повествование о настигшем Лондон смертельном тумане в первом сезоне или трагедии в Аберфане – в третьем. Как знакомство с Жаклин Кеннеди во втором, или путешествие принцессы Дианы в Австралию – уже в четвертом.
Британский монарх не может влиять на правительство, законы, экономику, политику – внутреннюю и внешнюю (за скобками лишь дружественные визиты королевских особ в бывшие колонии и страны содружества). И эта нехитрая истина повторяется в «Короне» из сезона в сезон, где, впрочем, меняются все эти сферы – за исключением самой королевы. Сама она на протяжении сезонов тоже, кажется, внутренне не меняется, даже несмотря на актрис – исполнительниц главной роли. В первых двух – это Клер Фой, совсем юная и холодно-восторженная в первом, пережившая измены, но, согласно хорошему королевскому воспитанию, и глазом не моргнувшая во втором. В третьем и четвертом – это Оливия Колман, получившая «Оскар» за роль капризной королевы Анны, а здесь сохраняющая поистине имперскую невозмутимость, схожую с апатией в третьем сезоне и уже со стадией принятия в четвертом.
фото: 4-й сезона сериала "Корона"
В последнем – лишь по дате выхода, съемки «Короны» продолжаются – Елизавета II будто бы уходит на второй план. Хитрые сценаристы завлекают внимание звездным кастом и уже точно известными нынешнему поколению зрителей (в отличие от королевы мало кто из смотрящих Netflix помнит не по книжкам времена Уинстона Черчилля или Гарольда Вильсона) Маргарет Тэтчер и, конечно, принцессой Дианой. Роль первой досталась выдающейся Джиллиан Андерсон, явно отсмотревшей всю доступную хронику для того, чтобы создать образ «железной Леди», в сериале, впрочем, представленной не без иронии. Окружающие то и дело обсуждают образование первой женщины-премьер-министра и ее семейные отношения – от подкаблучника-мужа до непутевого сына, спешащего убежать из-под гнета властной матери, или дочери – напротив нелюбимой, в первую очередь потому, что вообще все женщины кажутся экранной Тэтчер созданиями, мягко говоря, не большого ума. Все, включая, конечно, и саму королеву Елизавету.
Молодая Диана (первая большая звездная роль 24-летней Эммы Коррин) – создание и того хуже. Настойчиво ищущая знакомства с принцом Чарльзом (вечно трагический Джош О’Коннор), на первый взгляд идеальная принцесса (молодая, из хорошей семьи по рангу, работает с детьми, хотя и одевается пока в смешные свитера, но это дело времени), оказывающаяся жертвой неверности вечного принца – с булимией, депрессией, любовниками и прочими отягчающими обстоятельствами. Медийно-идеальный флер погибшей в 1997 году (но об этом речь в следующем сезоне «Короны») Дианы, хоть ею самой отчасти и разрушенный в серии интервью для National Geographic – они стали документалкой «Диана: История ее словами», также доступной для просмотра на Netflix, – создатели «Короны», в отличие от большинства других кинематографистов, кажется, проигнорировали. Принцесса в исполнении Эммы Коррин – героиня довольно противоречивая, недаром на четвертую «Корону» уже обрушился интеллигентный, возможно, и праведный гнев королевской семьи, до этого сериал в целом приветствовавшей. Примерно такой же акт разрушения идеалов Морган сотоварищи, впрочем, использовали и ранее – когда в одной из серий второго сезона рассказывали о «благородном» семействе Кеннеди с мужем-абьюзером (недаром 35-го президента США играет «Декстер» Майкл Холл) и не держащей язык за зубами, да, к тому же, подсаженной на наркотики женой (в роли Джеки, красоту которой то и дело ставят в пример ее одногодке-королеве, – Джоди Бальфур).
фото: 4-й сезона сериала "Корона"
Но если семейство Кеннеди было лишь второстепенными героями, явно не заставляющими оказываться на стороне того или иного супруга, то в случае с парой Чарльз-Диана сценаристы явно благоволят первому. Его личная история, еще во втором сезоне начавшаяся с жесткого воспитания в выбранной отцом (Мэтт Смит в 1-2 сезонах и Тобиас Мензис – в 3-4-м) шотландской школе Гордонстоун, трагична – недаром еще будучи подростком Чарльз хотел стать актером и любил Шекспира. Любовь к замужней Камилле Паркер-Боулз, несчастливый брак с Дианой и статус вечного принца, вынужденно сохранявшего облик благочестивого будущего короля (в отличие от отрекшегося от престола из-за любви Эдуарда VIII) на протяжении многих лет и так пока его не получившего. Главным, хотя пока и не первоочердным, претендентом на престол считается сын Дианы и Чарльза – принц Уильям.
В этой повторяющейся череде личных событий, главное среди которых «незаконная любовь», в круговерти премьер-министров, чинно шествующих на первую встречу с королевой, не вершащей судьбы, но безусловно ими управляющей – вся «Корона». Такой же драматически отлаженный механизм, как и Британская Империя – единственный оплот монархии, столь непопулярной, сколь и притягательной в современном мире. Где королева, пусть и с виду ни на что не влияющая, по-прежнему продолжает свою победную партию. Истинный гамбит Королевы.
Смотрите четвертый сезон сериала «Корона» на Netflix.
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