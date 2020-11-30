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Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»

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30 ноября 2020
На телеканале ViP Serial 30 ноября стартует показ одного из самых ярких фантастических, но при этом комедийных сериалов «Благие знамения» по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана, да еще и со звездным актерским составом во главе с лучшим «доктором кто» Дэвидом Тэннантом и одиозным «мастером секса» Майклом Шином. Рассказываем, почему стоит посмотреть этот сериал.

Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»
фото: © BBC Studios 2019. All rights reserved

Классика британского фэнтези

В основе сериала лежит совместная книга Терри Пратчетта и Нила Геймана — двух титанов фэнтези и других фантастических жанров. Покойного Пратчетта многие знают по остроумному циклу «Плоский мир», Гейман — автор «Американских богов» и легендарного комикса «Песочный человек». Сценарий шестисерийного проекта писал сам Гейман, поэтому сюжет и атмосфера шоу максимально приближены к первоисточнику. А увидеть на экране пусть и не во всем совершенную версию этого безумного-безумного-безумного мира — дорогого стоит.

Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»
фото: © BBC Studios 2019. All rights reserved

Дуэт Дэвида Теннанта и Майкла Шина — подарок небес

Дэвид Теннант в роли демона Кроули и Майкл Шин в роли ангела Азирафеля — кажется, лучший каст, который можно было представить для киноадаптации «Благих знамений». Притягательность зла, начинающаяся плавной змеиной походкой демона и заканчивающаяся целым спектром его дразнящих интонаций, изящно компенсируется простодушием улыбки и очарованием поступков наивного ангела.

Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»
фото: © BBC Studios 2019. All rights reserved

Сатира, абсурд и настоящий английский юмор

Детище Пратчетта и Геймана — не только саркастичная комедия о потерянном ребенке-антихристе и дружбе заклятых по определению врагов. Попутно они иронизировали над мировой историей и религией, приправляя повествование абсурдизмом и фирменным английским гротеском. Сериал порой напоминает скетч-шоу «Монти Пайтон», местами — «Доктора Кто», а иногда и вовсе вкраплениями — как ни странно — «Зачарованных».

Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»
фото: © BBC Studios 2019. All rights reserved

Цветной Апокалипсис

«Благие знамения», помимо старомодного деления черного и белого между фактурным добром и злом, Теннантом и Шином, изобилуют яркими, чуть ли не текстурными цветовыми решениями. Начиная с вставок, сопровождающих Божественные комментарии (голос Фрэнсис Макдорманд), и заканчивая сценами Апокалипсиса. Цвет позволяет сюжету и абсурдистским гэгам становиться еще задорнее и глубже.

Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»
фото: © BBC Studios 2019. All rights reserved

Лучшее шоу, чтобы проститься с тяжелым годом

Кроули и Азирафель слишком привыкли к жизни на Земле, поэтому на протяжении всего сериала пытаются предотвратить нависший над миром конец света. Апокалипсис в истории человечества давно штамп, но разве не этот оптимистичный сюжет, рассказанный без лишней патоки, — лучший способ проводить проклятый 2020-й?

Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»
фото: © BBC Studios 2019. All rights reserved

«Благие знамения» на телеканале ViP Serial с 30 ноября.

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Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения» фотографии
Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения» фотографии
Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения» фотографии
Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения» фотографии
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