Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»

В основе сериала лежит совместная книга Терри Пратчетта и Нила Геймана — двух титанов фэнтези и других фантастических жанров. Покойного Пратчетта многие знают по остроумному циклу «Плоский мир», Гейман — автор «Американских богов» и легендарного комикса «Песочный человек». Сценарий шестисерийного проекта писал сам Гейман, поэтому сюжет и атмосфера шоу максимально приближены к первоисточнику. А увидеть на экране пусть и не во всем совершенную версию этого безумного-безумного-безумного мира — дорогого стоит.
Дуэт Дэвида Теннанта и Майкла Шина — подарок небес
Дэвид Теннант в роли демона Кроули и Майкл Шин в роли ангела Азирафеля — кажется, лучший каст, который можно было представить для киноадаптации «Благих знамений». Притягательность зла, начинающаяся плавной змеиной походкой демона и заканчивающаяся целым спектром его дразнящих интонаций, изящно компенсируется простодушием улыбки и очарованием поступков наивного ангела.
Детище Пратчетта и Геймана — не только саркастичная комедия о потерянном ребенке-антихристе и дружбе заклятых по определению врагов. Попутно они иронизировали над мировой историей и религией, приправляя повествование абсурдизмом и фирменным английским гротеском. Сериал порой напоминает скетч-шоу «Монти Пайтон», местами — «Доктора Кто», а иногда и вовсе вкраплениями — как ни странно — «Зачарованных».
«Благие знамения», помимо старомодного деления черного и белого между фактурным добром и злом, Теннантом и Шином, изобилуют яркими, чуть ли не текстурными цветовыми решениями. Начиная с вставок, сопровождающих Божественные комментарии (голос Фрэнсис Макдорманд), и заканчивая сценами Апокалипсиса. Цвет позволяет сюжету и абсурдистским гэгам становиться еще задорнее и глубже.
Кроули и Азирафель слишком привыкли к жизни на Земле, поэтому на протяжении всего сериала пытаются предотвратить нависший над миром конец света. Апокалипсис в истории человечества давно штамп, но разве не этот оптимистичный сюжет, рассказанный без лишней патоки, — лучший способ проводить проклятый 2020-й?
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