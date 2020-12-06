Специальный эпизод «Эйфории»: Все пройдет, неприятности не вечны

На «Амедиатеке» уже доступен специальный эпизод главного на сегодня подросткового сериала «Эйфория». Серия получила название «Неприятности не вечны». Журналист и зумер Дмитрий Барченков уверен, что именно такой трудный разговор в конце 2020-го нужен поколению Z, а может, и не только ему.
Когда мы хотим поделиться с близким другом особенной песней, мы думаем «пошерить» не столько сам трек, сколько чувства и мысли, которые она вызывает. Будь то накопившаяся боль, эйфория от успеха или просто сиюминутная меланхолия. Такой композицией в форме специального эпизода со зрителем вынужденно (из-за локдауна съемки второго сезона заморожены) поделился и автор «Эйфории» Сэм Левинсон. И снова угодил в болевые точки поколения Z (а может, и не только его).
Ру (Зендея) тяжело переживает отъезд и измену Джулс (трансгендерная персона Хантер Шафер), в которую влюблена. В финале первого сезона героиня выходит из завязки и вновь погружается в сюрреалистически-наркотический трип. Ей дурно, больно и страшно. В небольшой забегаловке у мотеля она встречается с бывшим наркоманом Али (Колман Доминго), ставшим ей своеобразным наставником. Разговор должен стать терапией как для Ру, так и для зрителя. За 50 минут герои обсудят наркозависимость (естественно!), религию, политику (BLM и не только), влюбленность и жизненное предназначение.
От так называемого «рождественского спешла» обычно ожидаешь сказки, добра и чуда. Вспомнить хотя бы специальные эпизоды «Друзей», или «Доктора Кто», да даже «Шерлока». Все они были «фаном»: ненапряжная в меру легкая история не всегда двигала вперед сюжет, но безусловно дарила хорошее настроение от свидания с любимыми героями. Левинсон в этом смысле выступает перевернул игру. Его «спешл» не трубит о чуде, а совсем наоборот: почти вся серия отведена одному философскому диалогу, который зрителя не отвлечет от проблем, а, скорее, погрузит в себя.
Впечатления от «Неприятности не вечны» сравнимы с тем, когда приходишь на детский утренник, а там препровождают не на колени Деду Морозу читать стишок, а на лекцию психотерапевта, который еще и обращается персонально к тебе. В словах Ру о ранней смерти, собственной бракованности и неудачных попытках стать лучше зумерам будет нетрудно опознать собственные чувства. И это, конечно, тяжело, но вместе с тем — очень важно. В полном трагических, смутных событий 2020 году подобный сеанс психотерапии будет гораздо полезнее любого чуда. У всех, кто рожден в конце 80-х — начале 90-х (включая автора этого текста), случались похожие беседы. Значение такого вечера откровений со специалистом или с близкими людьми — трудно переоценить.
Сравнение с особым треком тоже не случайно. В эпизоде действительно звучат две знаковые композиции. Первую Джулс отправляет Ру в кульминации. «Подведет ли любовь меня снова?.. Смогу ли я продержаться еще?» — поет американский исполнитель Moses Sumney. А девушка спустя пару минут продолжает мысль уже своими словами: «ранит не ложь, а то, что эмоционально не успеваешь подготовиться к тому, что тебя бросят». Несмотря на ретравматизацию, к которой и правда может привести эпизод, в финале Левинсон готовит утешение: все еще будет, все пройдет, стоит только подождать. Похожее ощущение вызывает и звучащий на последних минутах кавер католической молитвы Ave Maria от британца Labirinth (он же основной исполнитель всего саундтрека).
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