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Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас

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7 декабря 2020
На телеканале ViP Serial 7 декабря в 21.30 начинается показ культового сериала «Доктор Хаус». Рассказываем, почему история экстравагантного гения медицины стала легендой, актуальной даже сейчас – в пандемию коронавируса.

Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас
фото: © 2010 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. or 2011 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

Заключительная серия «Доктора Хауса» была показана более восьми лет назад – за прошедшее с этого момента время индустрия многосерийных шоу пережила своего рода революцию. Телевизионные каналы уступили пальму первенства стриминговым сервисам, кресла шоураннеров оккупировали именитые режиссеры, сценарии стали максимально злободневными, выхода новых серий не нужно ждать неделями, а производственные бюджеты сравнимы с затратами на голливудские блокбастеры. Сейчас сериалы, выходившие даже 5-10 лет назад, зачастую кажутся безбожно устаревшими с визуальной и содержательной точек зрения – но только не «Доктор Хаус».

Врач-циник в исполнении британца Хью Лори страдает хронической хромотой и зависимостью от викодина. Он уверен, что все вокруг врут, способен вылечить болезнь, ни разу не увидев пациента, не признает авторитетов, он бунтарь, нетолерантный и неполиткорректный злодей и гений, побывавший в психбольнице, в тюрьме и в коме, прячущий большое сердце и способность к состраданию (но это не точно) за едкими афоризмами и сомнительными с этической точки зрения метафорами. Герой для сегодняшнего дня фантастический, оттого еще более завораживающий и уникальный. Как, впрочем, и весь сериал, держащийся не только на личности заглавного персонажа, но и на блестящих от первого до последнего эпизода сценариях. Помимо ставших легендарными эпизодов, над которыми не властно время, в «Докторе Хаусе» можно отыскать и серии, которые приобрели актуальность именно сейчас.

Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас
фото: © 2008 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. or 2009 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

«Эйфория», части 1 и 2 (2 сезон, серии 20-21)

Несколько раз за восемь сезонов основное место действия сериала - больница Принстон-Плейнсборо в Нью-Джерси – закрывается на карантин целиком или частично из-за подозрений на особо заразное и опасное для окружающих заболевание у кого-то из пациентов. Первый подобный случай – едва ли не самый драматичный, так как в западню в виде вынужденной изоляции попадает один из врачей команды Хауса, доктор Форман (Омар Эппс). Заразившийся от пациента неизвестной хворью, он становится пленником стеклянного бокса, испытывая на себе не только все новые симптомы, но и все ужасы заточения.

Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас
фото: © 2006 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. or 2007 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

«В воздухе» (3 сезон, 18 серия)

Одному из пассажиров самолета, на котором Хаус и главврач Принстон-Плейнсборо Лиза Кадди (Лиза Эдельштейн) возвращаются с конференции в Сингапуре, становится плохо. Все указывает на инфекцию, которая в замкнутом пространстве и на высоте в несколько тысяч метров грозит превратиться в смертельную эпидемию. И превращается – правда в эпидемию паники. А все потому, что никто не носил маски.

Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас
фото: © 2006 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. or 2007 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

«Во льдах» (4 сезон, 11 серия)

Пациенткой Хауса становится женщина-ученый, работающая на исследовательской станции на Южном полюсе. Вывезти больную или добраться до нее нет возможности из-за экстремальных погодных условий, из помощников – ее раненый чуть раньше коллега, лекарств мало, зато есть рентген и видеосвязь. Доктор Хаус лечил онлайн, когда это еще не было модным.

Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас
фото: © 2009 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. or 2010 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

«С пяти до девяти» (6 сезон, 13 серия)

Самый феминистский эпизод «Доктора Хауса», почти целиком посвященный главной героине сериала Лизе Кадди. Один день из жизни главврача и матери-одиночки, которой приходится разрываться между заботой о приболевшей дочери и решением рабочих вопросов во благо клиники. Страховая компания подсовывает невыгодный контракт, совет директоров требует принять решение – все они мужчины, относятся к Кадди снисходительно и уверены, что она не справится. Как бы не так.

Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас
фото: © 2009 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. or 2010 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

«Оспа в нашем доме» (7 сезон, 7 серия)

Отдыхая на яхте с родителями, девочка-дайвер вытаскивает со дна, с перевозившего рабов и затонувшего 200 лет назад судна, банку с загадочным содержимым. Сосуд разбивается, оцарапав ребенку руку – теперь у нее все признаки оспы. Семью закрывают на карантин в Принстон-Плейнсборо, в дело вмешивается Центр по контролю за заболеваниями, и даже команде Хауса не разрешают приближаться к боксу с пациенткой – средства индивидуальной защиты у них не те. Приходится диагностировать через стеклянную дверь. Спойлер: пандемии оспы не будет.

Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас
фото: © 2010 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. or 2011 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

Смотрите сериал «Доктор Хаус» на канале ViP Serial c 7 декабря по будням в 21.30.

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Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас фотографии
Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас фотографии
Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас фотографии
Диагнозы онлайн, маски и эпидемии: Почему сериал «Доктор Хаус» актуален даже сейчас фотографии
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