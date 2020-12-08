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«Волк»: Призраки прошлого

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8 декабря 2020
Денис Шведов в экранизации романа Александра Терехова «Каменный мост»

«Волк»: Призраки прошлого
фото: кадр из сериала "Волк"

У актера Дениса Шведова продолжается карьерный бум. После почти одновременного показа «Доктора Преображенского» на Первом канале и «Фантома» на ТВ-3, где он сыграл главные роли, на платформе Premier выходит сериал «Волк», словно бы подводящий черту под предыдущими успешными образами актера. В «Преображенском» он, на первый взгляд, совершенно далекий от типажей оттепельного кино, вполне гармонично погрузился в медицинское ретро, в «Фантоме» сыграл ищущего справедливости призрака, и вот теперь в «Волке» он – уже герой нашего времени – сталкивается с призраками прошлого в надежде отыскать ответы на загадки военного времени и советской номенклатуры.

Герой Шведова – бывший разведчик Александр Волк, переживший предательство начальства, – уходит в заслуженный отпуск. В полном соответствии с фамилией, он одиночка – детей у него нет, Волк может разве что навестить сына убитого сослуживца. Любимая женщина несколько лет назад ушла к его другу детства – Гольцману (Илья Любимов), но и с ним развелась год назад. Сам Гольцман погиб при странных обстоятельствах – следствие говорит, что несчастный случай, взрыв газа, но отец Гольцмана (Константин Желдин), тоже бывший генерал КГБ, сомневается в этом, он уверен, что сына убили, и просит Волка разобраться в деле. А через какое-то время и старшего Гольцмана находят мертвым. Параллельно Волк узнает, что младший Гольцман последний год бредил каким-то «каменным мостом» и коллекционными солдатиками, что было на него непохоже, хотя Гольцман-младший и окончил когда-то историко-архивный институт. Так герой Шведова постепенно выходит на дело 1943 года, когда сын сталинского наркома Володя Шахурин (Виталий Андреев) убил из ревности дочку посла Нину Уманскую (Варвара Феованова), а потом и застрелился сам.

«Волк»: Призраки прошлого
фото: кадр из сериала "Волк"

«Волк» создан на основе романа Александра Терехова «Каменный мост». И это тот самый случай, когда экранизацию – пусть и не совсем в чистом виде – можно назвать долгожданной. Проза Терехова – массивная, неоднозначная, живая – так и просится на экран. Но, в отличие, например, от романов другого современного писателя Захара Прилепина она – изначально кинематографичная – кинопереложению поддается с трудом. В эту ловушку и попал автор сценария и режиссер «Волка» Геннадий Островский, явно чтящий литературный первоисточник.

Действие романа, как несложно догадаться, происходит в нескольких временных пластах, из которых самая кинематографичная – это, конечно, история трагической подростковой любви. При этом главный герой – недаром бывший эфэсбэшник (кажется, самый популярный герой российских сериалов последних лет) в штатском – это человек-функция, на котором, так уж совпало, переплелись судьбы и линии разных поколений и разных временных эпох. Выбирая, как и в книге, линейное повествование и сосредоточившись на Волке, Островский параллельно рассказывает и о других временах – вставками историй героев тех лет (со звездным составом во главе с Сергеем Маковецким, играющим отца Нины Уманской), погружая зрителей в бесконечный исследовательский квест, заставляя собирать хронологическую мозаику, причем в первых двух сериях довольно разбросанную и только на их излете цепляющую основной детективной интригой.

«Волк»: Призраки прошлого
фото: кадр из сериала "Волк"

Не читавшим роман добраться до его в действительности лихо закрученного сюжета в «Волке» непросто. Такое часто происходит с экранизациями объемной литературы. Самого Терехова, кстати, работавшего над сценариями «Матильды» и «Дылды», к сериалу не привлекли. В общем, это, конечно, и не обязательно – авторам не всегда комфортно адаптировать для кино свои же произведения. Но в сценарии Островского явно не хватает логики повествования и глубины – он сохраняет объем, стараясь не упустить книжные события, но до характеров, необходимых для кино, почти не доходит. Пожалуй, единственный живой персонаж здесь – друг Волка, помогающий ему в расследовании, энергичный Боря в исполнении Антона Васильева.

Нужного историческому детективу объема, не утопающего в реконструкциях и ретропыли, возможно не достает еще и потому, что режиссерский опыт Островского значительно меньше, чем сценарный. «Волк» – всего лишь третья его работа, и оттого еще обиднее, что испытание профессией он проходит именно на таком богатом кинематографическом материале. Да еще и после недавнего «Перевала Дятлова» (который снимался, кажется, позже «Волка», но вышел раньше), чье решение замиксовать условную современность с оттепельным кино выглядит вполне выигрышным и для этой истории. Проза Терехова брутальна, но интеллигентна, интригующа, но не беллетристична, насыщена героями, но не сконцентрирована на каком-то одном из них, что, безусловно, представляет собой довольно непростую основу для кино, которое здесь, явно, хотели видеть в первую очередь в детективном жанре, и только потом – в историческом, хотя и этот пласт, пусть и с должной для художественной литературы долей вымысла, также занимает в романе свое почетное место.

Сериал «Волк» смотрите на платформе PREMIER с 7 декабря.


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обсуждение >>
№ 1
Совет-Да-Привет   8.12.2020 - 15:30
Сниматься в сериалах это просто невероятный "бум"! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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