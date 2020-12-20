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5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи

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20 декабря 2020
На телеканале ViP Serial 21 декабря начинается показ французского сериала «Их было десять» по мотивам книги Агаты Кристи «И никого не стало». Рассказываем, почему стоит посмотреть эту неожиданную современную экранизацию культового детектива.

5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи
фото: Кадр из сериала "Их было десять"

Конечно, Агата Кристи

Книга «И никого не стало» – одно из самых известных и продаваемых произведений Агаты Кристи, входящее в список ста лучших детективных романов всех времен. Она была написана в 1939 году, а уже спустя четыре года сама Кристи написала одноименную пьесу, которая сразу же стала пользоваться успехом на Бродвее и в Лондоне. Кроме совершенной детективной интриги роман, конечно, запомнился даже далеким от мира литературы людям всевозможными переименованиями. Так, под нынешним названием «И никого не стало» книга впервые была опубликована в Америке из соображений политкорректности. Причем все встречающиеся в тексте слова «негритята» были заменены на «маленьких индейцев». Однако, например, в России роман до недавнего времени продолжал издаваться под названием «Десять негритят». Так же, как и во Франции, – там только в этом году роман официально получил название «Их было десять», на этом настоял правообладатель, правнук писательницы Джеймс Причард.

5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи
фото: Кадр из сериала "Их было десять"

Идеальная детективная интрига

Агата Кристи – мастер совершенных детективов, однако «И никого не стало» по праву считается ее лучшей книгой, совмещающей в себе не только идеальное преступление, но и глубокий философский подтекст. По сюжету на отдаленном острове встречаются 10 совершенно непохожих друг на друга человек. Восемь незнакомцев, приехавших на остров по приглашению загадочных мистера и миссис Оуэн, и двое слуг, которые и принимают гостей. Казалось бы, что может связывать этих людей из совершенно разных слоев населения, с совершенно различными привычками и образом жизни. Но, как выясняется, каждый из них когда-то совершил преступление, за которое так должно и не раскаялся. Наказание, как учил нас другой популярный писатель Федор Михайлович Достоевский, все равно не заставит себя ждать.

5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи
фото: Кадр из сериала "Их было десять"

Актуальная антология грехов

Режиссер сериала «Их было десять» Паскаль Ложье – мастер неожиданных для французского кинематографа мрачных триллеров «Страна призраков» с Милен Фармер, «Верзила» с Джессикой Бил и, конечно, «Мучениц», в свое время и обративших внимание критиков на этого французского радикала. В своих картинах Ложье исследует семейные травмы и скелеты в шкафу, тайны, которые ведут к самым страшным последствиям. Не удивительно, что для своего нового проекта он выбрал именно прозу Кристи – настоящую антологию грехов, которая не устаревает даже спустя почти столетие после публикации литературного первоисточника.

5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи
фото: Кадр из сериала "Их было десять"

Суперсовременная форма

Задача перед Паскалем Ложье стояла, конечно, непростая. Многие зарубежные зрители помнят и американскую – самую первую – экранизацию режиссера Рене Клера с Барри Фитцджеральдом, в свое время получившую гран-при престижного фестиваля в Локарно. И фильм Питера Коллинсона с Шарлем Азнавуром, и совсем недавнюю английскую, сделанную каналом BBC. А российские зрители, безусловно, чтят картину Станислава Говорухина «Десять негритят» со звездным актерским составом, где были и Александр Абдулов, и Татьяна Друбич, и Владимир Зельдин, а также нехарактерным для советского кино саспенсом. Если телефильм Говорухина можно назвать классической экранизацией романа, то сериал Паскаля Ложье – это суперсовременная адаптация произведения Агаты Кристи. Одновременно пугающая своей вневременностью и актуальностью.

5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи
фото: Кадр из сериала "Их было десять"

Самый кинематографичный «Последний герой»

Действие сериала развивается в Гваделупе, где у французской туристки похищают кошелек с документами. Она обращается к местным полицейским, а позже, когда они находят документы, перестает выходить на связь. Все дороги ведут на остров, затерянный в Карибском море и, кажется, уже давно не принимавший гостей. За исключением десятки незнакомцев, приехавших по приглашению загадочного парня, неожиданно втершегося к ним в доверие. На этом острове все они, словно участники реалити-шоу в духе «Последнего героя» (даже вместо статуэток «негритят» Ложье использует большие фигуры, похожие на раздаваемые на этом шоу тотемы, символизирующие иммунитет – команды или конкретного человека). Но выжить в этом шоу, естественно, смогут не все, что мы знаем и по роману. Но Ложье удалось осовременить не только царящую на острове атмосферу, но и биографии героев так, что загадка о том, кто же в действительности заманил всех на эту реалити-казнь, держит зрителей до самого финала.

Смотрите «Их было десять» на канале ViP Serial с 21 декабря.

5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи
фото: Кадр из сериала "Их было десять"

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5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи фотографии
5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи фотографии
5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи фотографии
5 причин посмотреть сериал «Их было десять» по роману Агаты Кристи фотографии
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