«Обычная женщина-2»: Больше жести

Вышедшая осенью 2018-го – в год, когда о российских сериалах заговорили даже ярые приверженцы Netflix – «Обычная женщина
» с Анной Михалковой
в главной роли и Борисом Хлебниковым
в качестве режиссера стала, пожалуй, самым эмоциональным проектом современного отечественного кино. Совмещая в себе драму, триллер и детектив, «Обычная женщина» пугала обыденной жутью похлеще самого качественного хоррора. К тому же в качестве главного «монстра» здесь выступила архетипичная русская баба, мифологизированная отечественной культурой без всякого вмешательства мировой фем-повестки.
Первый сезон «Обычной женщины» закончился неожиданно – преступления, совершенные Мариной, героиней Михалковой, ради иллюзорного и втюхиваемого с детства семейного счастья, вывели всех героев на новый круг ада, где к тому же появился и загадочный сотрудник «органов», без которого, так уж исторически сложилось, тоже сложно представить обычную российскую жизнь. Раз от раза «жести» в каждой новой серии первого сезона становилось все больше и больше. А во втором – ее уровень и вовсе зашкаливает с самых первых кадров. Распространяясь теперь словно раковая опухоль не только на непосредственно Марину, но и на все ее окружение. В первую очередь – на дочь Катю (Елизавета Кононова
), невольно копирующую поведение матери.
В прошлом сезоне Катя попала в водоворот преступлений и обмана, чтобы спасти своего нерадивого парня. Несмотря на все старания и ухищрения, девушка оказалась должна местному дилеру Олегу Краснову (Петр Скворцов
). Именно он в начале второго сезона, подкараулив Катю во дворах за институтом, наносит ей ножевые ранения. Так молодая женщина, пытавшаяся вслед за матерью поступать по принципу «сама-сама-сама» и решать в одиночку проблемы и за себя и за того парня, оказывается жертвой – чужих преступлений и собственных опрометчивых решений. И в этом, пожалуй, кардинальная разница между первым и вторым сезоном «Обычной женщины». Представительница «взрослого», умудренного опытом и впитавшего советское воспитание поколения Марина в первой части намеренно и вполне осознанно вошла в криминальный круговорот, не только открыв нелегальный сутенерский бизнес, но и спрятав труп одной из проституток. Катя же – действительно жертва, символизирующая поколение новое, пытающееся проанализировать и пережить собственные травмы, борющееся со стигматизацией, но далеко не всегда выигрывающая эту битву.
Второй сезон «Обычной женщины»
снимал уже не Борис Хлебников, а его соавтор по «Аритмии
» и «Шторму
» Наталия Мещанинова
. Она искренне продолжает хлебниковские традиции неустроенности человеческой жизни, причины которой прячутся где-то в романтике оттепельного кино, тихого бунта и тотального одиночества, про который говорил еще ее самый первый самостоятельный фильм «Комбинат "Надежда"»
. Исполнительница главной роли в той картине Дарья Савельева
появилась еще в первом сезоне «Обычной женщины», но именно во второй части ее героиня – следователь Вера – стала полноценной участницей событий. Больше экранного времени получили и страдающая деменцией мать Веры, и свекровь Марины в исполнении Татьяны Догилевой
– обе они задают этой непростой истории еще один поколенческий пласт повествования.
За счет проработки этих и других героев вторая «Обычная женщина» становится намного объемнее оригинала. Теперь это уже не рассказ про одну противоречивую даму, а целый срез героев нашего времени. Нет, не тех лакированных патриотов, которых безуспешно ищет крупнобюджетный отечественный кинематограф, а про нас с вами, наших детей и родителей – обычных людей. Пугающих и раздражающих, привычно ходящих по кругу обыденности, прикрываясь с детства привитой иллюзией «светлого будущего».
Смотрите сериал «Обычная женщина 2
» на платформе PREMIER c 17 декабря
.
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