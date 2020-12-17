Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Обычная женщина-2»: Больше жести

Обзор сериалов >>
17 декабря 2020
Вышедшая осенью 2018-го – в год, когда о российских сериалах заговорили даже ярые приверженцы Netflix – «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли и Борисом Хлебниковым в качестве режиссера стала, пожалуй, самым эмоциональным проектом современного отечественного кино. Совмещая в себе драму, триллер и детектив, «Обычная женщина» пугала обыденной жутью похлеще самого качественного хоррора. К тому же в качестве главного «монстра» здесь выступила архетипичная русская баба, мифологизированная отечественной культурой без всякого вмешательства мировой фем-повестки.

«Обычная женщина-2»: Больше жести

Первый сезон «Обычной женщины» закончился неожиданно – преступления, совершенные Мариной, героиней Михалковой, ради иллюзорного и втюхиваемого с детства семейного счастья, вывели всех героев на новый круг ада, где к тому же появился и загадочный сотрудник «органов», без которого, так уж исторически сложилось, тоже сложно представить обычную российскую жизнь. Раз от раза «жести» в каждой новой серии первого сезона становилось все больше и больше. А во втором – ее уровень и вовсе зашкаливает с самых первых кадров. Распространяясь теперь словно раковая опухоль не только на непосредственно Марину, но и на все ее окружение. В первую очередь – на дочь Катю (Елизавета Кононова), невольно копирующую поведение матери.

В прошлом сезоне Катя попала в водоворот преступлений и обмана, чтобы спасти своего нерадивого парня. Несмотря на все старания и ухищрения, девушка оказалась должна местному дилеру Олегу Краснову (Петр Скворцов). Именно он в начале второго сезона, подкараулив Катю во дворах за институтом, наносит ей ножевые ранения. Так молодая женщина, пытавшаяся вслед за матерью поступать по принципу «сама-сама-сама» и решать в одиночку проблемы и за себя и за того парня, оказывается жертвой – чужих преступлений и собственных опрометчивых решений. И в этом, пожалуй, кардинальная разница между первым и вторым сезоном «Обычной женщины». Представительница «взрослого», умудренного опытом и впитавшего советское воспитание поколения Марина в первой части намеренно и вполне осознанно вошла в криминальный круговорот, не только открыв нелегальный сутенерский бизнес, но и спрятав труп одной из проституток. Катя же – действительно жертва, символизирующая поколение новое, пытающееся проанализировать и пережить собственные травмы, борющееся со стигматизацией, но далеко не всегда выигрывающая эту битву.

«Обычная женщина-2»: Больше жести

Второй сезон «Обычной женщины» снимал уже не Борис Хлебников, а его соавтор по «Аритмии» и «Шторму» Наталия Мещанинова. Она искренне продолжает хлебниковские традиции неустроенности человеческой жизни, причины которой прячутся где-то в романтике оттепельного кино, тихого бунта и тотального одиночества, про который говорил еще ее самый первый самостоятельный фильм «Комбинат "Надежда"». Исполнительница главной роли в той картине Дарья Савельева появилась еще в первом сезоне «Обычной женщины», но именно во второй части ее героиня – следователь Вера – стала полноценной участницей событий. Больше экранного времени получили и страдающая деменцией мать Веры, и свекровь Марины в исполнении Татьяны Догилевой – обе они задают этой непростой истории еще один поколенческий пласт повествования.

За счет проработки этих и других героев вторая «Обычная женщина» становится намного объемнее оригинала. Теперь это уже не рассказ про одну противоречивую даму, а целый срез героев нашего времени. Нет, не тех лакированных патриотов, которых безуспешно ищет крупнобюджетный отечественный кинематограф, а про нас с вами, наших детей и родителей – обычных людей. Пугающих и раздражающих, привычно ходящих по кругу обыденности, прикрываясь с детства привитой иллюзией «светлого будущего».

Смотрите сериал «Обычная женщина 2» на платформе PREMIER c 17 декабря.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря
«Обычная женщина» отправится в Скандинавию
Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
Киношкола «Свободное кино» и кинокомпания Premier Studios проведут открытый питчинг сериалов
Показывает и предсказывает: как премия АПКиТ держит руку на пульсе отечественной индустрии сериалов
Пока все дома: 20 новых российских сериалов смотреть онлайн бесплатно
«Шторм»: Просто такая сильная любовь
Владимир Сычев мечтает исправить нравы россиян
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Гранд» с Александром Лыковым
«Домашний арест» покажут на телевидении
Сериалы «Годунов» и «Ненастье» отметили «Золотым орлом»
Мария Андреева впервые стала мамой
Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Часть 4
«Это поколение дружелюбное, асексуальное, неконфликтное»: Анна Михалкова о детях
Андрей Смирнов: «Черно-белое кино по тонкости превосходит цветное»
Анна Михалкова вернулась к роли «Обычной женщины»
Поиск по меткам
PREMIERМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Татьяна ДогилеваЕлизавета КононоваНаталия МещаниноваАнна МихалковаДарья СавельеваПётр СкворцовБорис Хлебников
фильмы
АритмияКомбинат "Надежда"Обычная женщинаОбычная женщина-2Шторм

фотографии >>
«Обычная женщина-2»: Больше жести фотографии
«Обычная женщина-2»: Больше жести фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Тузов
15 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Тузов.
Наталия Кугель
14 декабря ушла из жизни актриса, театральный деятель Наталия Кугель.
Валентин Гафт
12 декабря ушёл из жизни актёр Валентин Гафт.

День рождения >>

Леонид Броневой
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Инара Слуцка
Владимир Станкевич
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Милла Йовович
Юджин Леви
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Джованни Рибизи
Лори Холден
все родившиеся 17 декабря >>

Афиша кино >>

Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Сентенция
драма
Россия, 2020
Брешь
боевик, научная фантастика
Канада, 2020
Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Самый новый год!
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Неадекватные люди-2
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен