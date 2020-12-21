Лучшие российские сериалы 2020 года. Выбор критиков

Каждый год Кино-Театр.Ру просит ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году на ТВ и стриминговых сервисах совокупно вышло 152 новых телесериала (242, если считать короткие телемувики, но мы их не учитывали, как и многочисленные веб-сериалы), и эта цифра ничуть не меньше, чем последние два года. Известно, что часть проектов оказалась не доделана в срок из-за длительного режима изоляции, но индустрия не просела, производство не остановилось и даже ответило на вызов новым витком развития стриминговых сервисов, которые и документальными секциями обзавелись, и даже инициировали создание целого ряда сериалов в формате скринлайф (некоторые из них получились весьма симпатичные). В целом в 2020-ом доля стриминговых многосерийных проектов значительно выросла: треть всех проектов выходит первоначально на интернет-сервисах. То, что наиболее интересные события сериальной индустрии сейчас почти не связаны с телевизионным вещанием, доказывают и мнения 20-ти приглашенных нами экспертов. Приветствуя рост сериалов о сегодняшнем дне, яркие художественные решения и «киношное» качество проектов этого нелегкого года, критики выбрали своих фаворитов.
Вера Алёнушкина, кинообозреватель Time out и «КиноПоиск», соведущая программы «Кино началось» на «Москва FM»
1. «Псих»
. Ироничный и в то же время по-хорошему злой проект об одиночестве в эпоху развитого цинизма. На фоне стандартных «страшилок» о развращенности богатых и знаменитых, которые прилежно плачут в свободное от разврата время (а-ля «Беспринципные
»), «Псих» смотрится очень выигрышно.
2. «Чики»
. Неожиданно честный народный сериал, в котором так называемые «герои из глубинки» (в данном случае, героини), наконец-то перестали напоминать друганов-собутыльников из бесчисленных комедий типа «Горько!
» или своих в доску придурков из «Реальных пацанов
».
3. «Последний министр»
. Шикарный баланс между «зубастым» содержанием и легкой формой. Есть много случаев, когда чересчур усердное заигрывание с актуальной повесткой дня оказывает авторам медвежью услугу — но явно не в этот раз.
Сусанна Альперина, обозреватель «Российской Газеты»
1. «Перевал Дятлова»
. Прорывной для России сериал — по форме, стилю и режиссуре. Каждая серия — отдельное кино. В основе — известное историческое событие, в допустимой мере — мистика, интрига и таинственность, плюс реальные факты и точная стилизация эпохи. Петр Федоров
— звезда. Неизвестные молодые актеры — хороший выбор. И разделение серий по времени — оригинальный ход.
2. «Псих»
. Если бы знать, что Федор Бондарчук
так раскроется в сериальном жанре, то его следовало бы привлечь к съемкам сериалов гораздо раньше. Федор Сергеевич много говорил о вселенной «Притяжения» и «Вторжения», но и в, казалось бы, камерном «Психе» ему удалось создать неповторимую атмосферу и раскрыть привычных актеров с новой стороны. И, что важно, обойтись без сериальных штампов. Удивлена, что «Психа» мало продвигают за рубеж.
3. «257 причин, чтобы жить»
. Когда на одном из международных кинорынков я увидела, как другие страны идут вслед за этой нашей темой, захотелось дополнительно поапплодировать. Сериал снят не в 2020-м году, а ранее, но выстрелил именно сейчас. А то, что Полина Максимова
получила престижную международную награду как лучшая актриса сериала на фестивале Cannes Series — огромное событие не только для любителей сериалов. Это настоящая победа!
В этом году мне было труднее сделать выбор, чем обычно. Среди моих «любимчиков» сериалы «Хороший человек
», «Бомба
», «Доктор Преображенский
», «Иванько
», «Идеальная семья
», «Окаянные дни
», «Игра на выживание
», «Проект «Анна Николаевна
», «Последний министр
», «Надежда
», «Руммейт
» и другие. Хочу выделить лишь одну тенденцию — появились заметные и обсуждаемые сериалы о подростках. А в плане народной любви, безусловно, знаковым в 2020-м стал сериал «Чики
».
Алина Бавина, главный редактор SRSLY / «Вокруг ТВ»
1. «Мир! Дружба! Жвачка!»
— абсолютная любовь. Потому что роман о воспитании чувств может быть таким дерзким, сентиментальным, драматичным, романтичным. Потому что уже ставшая клише ностальгия по 90-м вдруг получилась настолько непопсовой. Без намека на второй сезон было бы вообще идеально.
2. «Чики»
— триггерное высказывание на тему роли женщины, пусть местами и утрированное, и паразитирующее на клише (проститутки/провинция/мат), но подкупающее своей безусловной искренностью и правдой жизни. И тем, что создатели категорически отрицают возможность продолжения.
3. «Колл-центр»
понравился своей наглостью. Он с таким нахрапом берет зрителей за яйца, что это обескураживает, и не отпускает вплоть до финальных титров (и вновь неуместный намек на второй сезон — боль). У сериала настолько стремительный темп, что напоминает автоматную очередь. И кажется, такими «голыми» человеческие слабости нам не показывали никогда. Ощущаешь себя, словно на приеме у героя Богомолова
в сериале «Псих
».
Пусть и за скобками, но не могу не отметить «Трудных подростков 2
», которые, по-моему, вполне себе можно считать неофициальной российской версией SKAM (2015), и «Хорошего человека
» — за ту обдающую ледяным холодом обыденность, с которой нам рассказали историю маньяка, и за образ, созданный Снигирь
.
Дмитрий Барченков, киножурналист, обозреватель «Сноб», «КиноПоиск», «Коммерсантъ Стиль»
1. «Чики»
. Главный сериал года. Не меньше. Но не без претензий.
2. «Перевал Дятлова»
. Крутейший эксперимент и попытка дать индустрии действительно что-то новое.
3. «Последний министр»
. Гомерически смешно и остроумно. Этого достаточно.
Мария Безрук, кинокритик, обозреватель Кино-Театр.Ру, Ru.Data
Для киноиндустрии уходящий 2020-й год был весьма непростым. А потому, среди большого количества сериалов, в первую очередь, хочется выделить те, которые оказались созвучны текущему моменту, фиксировали время, а главное — помогли отрасли не свалиться в пропасть затяжного кризиса.
1. «#СидЯдома»
– блистательная искромётная сатира на тему дня, сделанная в лихую годину «с колёс», и отразившая в хронологической последовательности все нюансы карантинной жизни. Это «хроники пандемии», выполненные в комедийном ключе в тот момент, когда страна билась в панике, сражаясь за лишний рулон туалетной бумаги. Именно по этому маленькому комедийному шедевру, спустя время, люди будут судить о ковидной весне 20-го. Остроумный сценарий, крепкая режиссура, фееричный актёрский ансамбль, серии, засмотренные до дыр и реплики, ушедшие в повседневную жизнь – смешно, талантливо, свежо. Однозначное первое место с большим отрывом от конкурентов.
2. «Закрытый сезон»
— удивительный пример того, как художник может быть пророком. Сценарий фильма был написан Алёной Званцовой
задолго то того, как модный вирус впервые был упомянут в сводках новостей. А плановый выход готового сериала, совпавший с датами начала карантина, был окрашен в мистические тона. «По-Званцовски» глубокий, талантливый сценарий, прекрасные актёрские работы и важнейший контрапункт к любовному треугольнику и страстям, разворачивающимся на фоне эпидемии неизвестного вируса – вечное противостояние столицы и провинции, не утрачивающий актуальности и остроты даже в эпоху высоких технологий.
3. «Окаянные дни»
— по сути альманах из десяти короткометражных фильмов, два из которых – абсолютные шедевры. Новелла «Долг» Владимира Епифанцева
– гомерически смешной, гротескный ответ системе ограничений, здорово написанный, поставленный и сыгранный. Ну, а рассказ «Братья» — пожалуй, самое честное высказывание на тему обратной стороны либерализма и непростых взаимоотношений двух квази-противоположных миров. Фантастический Бондарчук, прекрасные Лысенков
и Догилева
– эти трое являют собою модель современного российского общества.
Павел Воронков, обозреватель «Газета.Ru»
1. «Чики»
. Главный российский сериал года: феминизм и сестринство на шолоховском киселе с южным колоритом. Ирина Горбачева
— прекрасна, Ирина Носова
, Варвара Шмыкова
и Алена Михайлова
— гениальны.
2. «Перевал Дятлова»
. Почти безупречная детективная мистика про одну из самых таинственных трагедий СССР, фантастически красивый и атмосферный ретронуар. Непопулярное мнение: нечетные серии (про само расследование) вышли удачнее четных (о дятловцах), где стилизация под советское кино местами не удалась. Но лишь местами.
3. «Мир! Дружба! Жвачка!»
Самый трогательный проект, осмысляющий отечественные 90-е, — и просто отличная (а еще страшно увлекательная) история о том, что значит настоящий, верный друг.
P.S. Детство, проведенное за чтением «Афиши», не позволяет не упомянуть два сериала Романа Волобуева
: «Последнего министра
» и «Просто представь, что мы знаем
». Первый, отличная политсатира про Россию, отсутствует в топе из-за перебора с вертикальностью, присущей классическим ситкомам. Второй — роскошная производственная драма про медиа, которую почти невозможно смотреть, если ты не работаешь в медиа.
Ольга Галицкая, обозреватель «Фонтанка.ру», Гильдия киноведов и кинокритиков
1. «Мертвые души»
. Большая удача в жанре фантасмагории и гротеска – редком на экране и почти уже привычном в реальности. Выдающаяся роль Евгения Цыганова
.
2. «Псих»
. Замечательный сценарий Паулины Андреевой
позволил опытному создателю блокбастеров Федору Бондарчуку открыться совершенно по-новому, сделать свою лучшую на сегодняшний день работу. Константин Богомолов, Елена Лядова
, Игорь Верник
показали высочайший класс актерской игры.
3.«Нежность»
. Утешение и нежность, подаренные зрителям, лишены приторной слащавости и тягостной назидательности. Легкий, воздушный, вдохновляющий сериал.
Взрывной успех можно предсказать второму сезону «Обычной женщины
». Наталья Мещанинова
раскручивает продолжение максимально жестко, дерзко, интригующе. Порадовал второй сезон «Шифра
» Веры Сторожевой
. Стильные, умные подруги по-прежнему во всем обходят мужчин. Тренд времени. «Первый отдел
» на НТВ по рейтингам обошел раскрученные новинки главных каналов. Получилось настолько убедительно показать сотрудников ГСУ честными, смелыми, думающими людьми, что начинаешь верить – такие на самом деле есть.
Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп»
1. «257 причин, чтобы жить»
. Проект по праву достоин того, чтобы называться самым светлым, искренним и жизнеутверждающим сериалом года. Своей неприкрытой добротой он посылает зрителям лучи надежды, которые так необходимы всем нам в это непростое время.
2. «Игра на выживание»
. Натурные съёмки в Абхазии, 14 малоизвестных широкой публике актёров в главных ролях, увлекательный и динамичный сюжет позволили создать достойный приключенческий триллер в лучших традициях «Бегущего человека
» и «Голодных игр
».
3. «Триггер»
. Раз в несколько лет на Первом канале выходят сериалы, демонстрирующие зрителями авторские методы работы главного героя-мужчины. Таковыми в разные годы были, к примеру, «Хиромант
», «Метод Фрейда
», «Нюхач
», «Мажор
», «Метод
» и др.Теперь этот список дополнился нетипичной историей о современном психологе, способном практически за один сеанс излечить любого пациента от проблемы, терзающей его на протяжении долгого времени.
Список лучших не будет полон без телесериала «В созвездии Стрельца
» (Первый канал) и лучшего проекта года в формате скринлайф – сериала Семёна Слепакова
«Окаянные дни
» (Premier, ТНТ).
Мария Истомина, корреспондент отдела «Медиа» газеты «Ведомости»
1. «Перевал Дятлова»
. Новый проект Евгения Никишова
и Валерия Федоровича
создателей «Эпидемии
», в этом году прогремевшей на весь мир (права на сериал приобрел Netflix, и по итогам 2020 г. он вошел в топ-10 лучших неанглоязычных сериалов этой платформы. To the lake в Twitter отметил даже «король ужасов» Стивен Кинг
). Один из последних трендов: смотрение на видеосервисах становится событийным. То есть, пользователи сейчас оформляют подписку, чтобы посмотреть на той или иной платформе определенный проект. Cобытием в этом году, как мне кажется, стал именно сериал «Перевал Дятлова». Его создателям удалось рассказать эту трагическую историю красивым кинематографическим языком спокойно, без хайпа. Хотя много где можно было поиграть с чувствами зрителя.
2. «Чики»
. О самом проекте уже было сказано и написано очень много. Остается лишь добавить, что Эдуард Оганесян
— безусловно, открытие этого года. И хоть он и заявлял неоднократно, что второго сезона проекта не будет, хочется верить, что Эдуард передумает, а точнее – одумается. И все-таки даст четырем бывшим проституткам еще один шанс.
3. «Колл-центр»
. По большому счету не имеет значения, о чем, и не так важно, что, сериал или фильм, – новые проекты супружеской пары и творческого тандема Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова
всегда ждет профессиональное киносообщество. А поскольку продюсерами этого сериала стали Никишов и Федорович, образовался такой мощный творческий квартет, что проект не имел шанса не состояться. Меркулова и Чупов – одни из немногих, кто смело, совсем не пошло, естественно и даже красиво говорят со своим зрителем о природе сексуальности. Но надо понимать, что секс – лишь контекст, погружая в который, они на самом деле виртуозно препарируют человеческую душу.
Если бы это был не топ-3, а топ-10, то сериалы, в него могли бы попасть также сериалы «Игра на выживание», «Мир, дружба, жвачка», «Нежность», «257 причин, чтобы жить», «Псих».
Игорь Карев, обозреватель «Аргументы и факты»
1. «Перевал Дятлова»
. История, постоянно вызывающая споры; до сих пор не ясные обстоятельства гибели советских студентов; множество версий – от банальной погоды до небанальных инопланетян. И создатели справились с этой темой – конечно, не без огрехов, но пока не будет стопроцентных доказательств, любая причина смерти группы Дятлова является лишь предположением.
2. «Родком»
. Редкий на отечественном ТВ случай хорошей комедии про школу, школьные родительские комитеты и их взаимоотношения с внешним миром. В сериале много условностей, многое показано утрировано; пожалуй, можно лишь сожалеть, что Александра Ильина-младшего
заменили на Виктора Хориняка
– этот актер в последние годы чрезвычайно раскрутился, и это мешает воспринимать его в качестве отца одного из учеников обычной школы.
3. «Чума!»
. Карантин весны 2020 года породил целый жанр zoom-комедий, снятых актерами, оказавшимися вне привычной круговерти дел. Среди них были разные – и увлекательные, и не очень; «Чума!» пошла по другому пути, обошлась без смартфонов, зато делала очень увлекательную трактовку новостного поля. Конечно, сериал был очень хорош только в контексте, но именно это и есть его главное достоинство.
Леонид Кискаркин, редактор Anews.com
1. «Чума!»
— удивительный случай, когда снятый на коленке за пару недель комедийный проект за счёт злободневности и нахальной дерзости оказался самым смешным ситкомом года. «Чума!» своими шутками попадает точно в нерв, совмещает в себе анекдотичность скетч-шоу и актуальность новостного выпуска.
2. «Беспринципные»
— звёздный состав; гротескные, но узнаваемые образы героев и почти гоголевский юмор Цыпкина
. Отдельный плюс за режиссуру: сцена с экстренной доставкой сумки уместно смотрелась бы в «бондиане».
3. «Игра на выживание»
— сибирский «Остаться в живых
», в котором каждая серия приятно удивляет новыми испытаниями для героев. Карен Оганесян
работает с персонажами как ювелир, прилагая к каждому ровно необходимое количество давления, чтобы слой за слоем снять всё наносное и обнажить самые лучшие, равно как и худшие, их черты.
По тому же принципу скроен и «Колл-центр», так что выбрать было непросто, но «Игра на выживание» оказалась на полкорпуса впереди за счёт более ударного финала.
Ксения Ларина, журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
1. «Перевал Дятлова
»
2. «Чики
»
3. «Мертвые души
»
Егор Москвитин, Телеобозреватель «Медузы», программный директор фестиваля «Пилот»
1. «Перевал Дятлова»
. По совокупности художественных и организационных заслуг. И за то, что этот сериал так точно показал наше русское трагическое восприятие жизни и судьбы. Для нормальных людей сериал «Друзья
» – это когда люди собираются в кофейне Central Perk и шутят над Гюнтером. А для нас сериал «Друзья» – это когда вы идете сквозь снег, пока не умрете в объятиях друг друга.
2. «Чики»
. Новый мир, новый язык, новые герои – в кадре и за кадром.
3. «Мир! Дружба! Жвачка!»
. Настоящая суровая семейная сага о трех поколениях русских людей – но со смайликами и телячьими нежностями в нужных местах.
Жан Просянов, главный редактор Кино-Театр.Ру
1. «Перевал Дятлова
» — потому, что круче Никишова и Федоровича, сейчас нет никого.
2. «Чики
» - потому что царапнули сердечко.
3. «Мертвые души
» — потому что любая стриминг-платформа, которая дает деньги Константинопольскому
на его четыре серии, автоматом получает индульгенцию на год вперед.
Нина Ромодановская, Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»
1. «Псих
» – дебютный проект от супружеского и творческого тандема – сценаристки Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука, психологическая драма с тонким комедийным подтекстом для тех, кто понимает. Первую скрипку играет Константин Богомолов, активно снимающийся в кино и сериалах с прошлого года, вокруг которого — ансамбль блестящих актеров первого эшелона российского кино. Все это сразу сделало сериал событием года.
2. «257 причин, чтобы жить
» – в этом комедийно-драматическом сериале многое стало неожиданным: и режиссер Максим Свешников
, снявший до этого 6 фильмов и сериалов, и Полина Максимова
, сыгравшая в более, чем 30 сериалах, но не замеченная в серьезных ролях, и страшная, но вместе с тем оптимистичная история главной героини Жени Коротковой. Такие жизнеутверждающие проекты необходимы и, как показывают рейтинги, востребованы зрителем.
3. «Зулейха открывает глаза
» по одноименному роману Гузель Яхиной, с Чулпан Хаматовой
в главной роли – пожалуй, самый спорный проект этого года. Уже первые серии вызвали бурные эмоции зрителей, практически переросшие в скандал. По моему мнению, несмотря на ряд вполне заслуженных претензий к проекту со стороны профессионального критического сообщества, хорошо, что телевидение обратилось к современному российскому бестселлеру.
В этом году было чрезвычайно сложно сделать выбор. Теперь не только телеканалы, но и онлайн-кинотеатры в борьбе за зрителя наращивают часы оригинальных сериалов. Более того, у нас никогда раньше не выпускалось столько премиального контента.
Павел Садков, зам. главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»
1. «Проект "Анна Николаевна"»
. Захватывающий, умный, с юмором снятый сериал. Приятно, что авторам удалось не только придумать финал, что чаще всего в наших сериалах сделать не удается, но даже сделать сразу несколько финалов.
2. «Чики»
. Одна из самых удачных попыток зарисовать современную Россию без особых приукрашиваний и пугалок. Получилось и красиво, и страшно.
3. «Иванько»
. Обескураживающее и хамское название не испортило сериал. Любая другая фамилия в названии сделала бы кино тоньше, но так, конечно, ярче. Фирменная для ТНТ смесь абсурда и правды снова сработала.
Что еще? «Грозный
» («Россия-1»), также, как раньше «София
» и «Годунов
», не стал нашим ответом «Тюдорам
», но по размаху и величественности это самый крутой телепроект года. Картинка получилась, а вот мешанину со смыслами разобрать пока не удается. «Нежность» (IVI). Великолепный пример того, как минимализм и хороший вкус способны творить чудеса. В фильме нет открытий, но есть настроение, оптимизм и талант.
Мария Токмашева, руководитель службы новостей Кино-Театр.Ру, Digital Reporter
1. «Ольга-4»
– лучший сезон одного из лучших российских сериалов нашего времени, которому только на пользу пошла логическая трансформация главной героини. Поразительно, как создатели сериала чувствуют свою Ольгу, как любят ее и всю ее большую семью, постоянно попадающую в полную жопу. И как ярко – причем и комедийно, и драматически – умеют вписывать тяготы Терентьевых в актуальный контекст.
2. «Псих»
– поразительный сценарный дебют актрисы Паулины Андреевой, стильная режиссура Федора Бондарчука, который, кажется, впервые не прикрывается военной фантастикой, а размышляет о людях, живущих «здесь и сейчас». И, конечно, мощный актерский состав во главе с Константином Богомоловым, которому актерская профессия идет гораздо больше кинорежиссуры.
3. «#СидяДома»
– лучший скринлайф-проект, который помогал зрителям пережить режим самоизоляции. Редкий случай, когда модная, но довольно безжизненная, как по мне, оболочка не помешала сделать реально очень качественный и душевный сериал об обычных людях. Пусть и в исполнении популярных артистов.
Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»
1. «Колл-центр»
. Смелый, оригинальный и более чем успешный эксперимент в жанре, с которым у нас в индустрии, к сожалению, все не очень хорошо. Авторам удалось удержать интригу на протяжении всего сезона, и что самое главное, в отличие от многих подобных проектов, включая культовый «Остаться в живых», ответы на все вопросы, казавшиеся неразрешимыми, были даны. Немаловажно и то, что Наташе Меркуловой и Алексею Чупову удалось создать галерею ярких объемных образов, которые трансформировались, удивляли преображениями и вызывали сопереживание.
2. «Мир! Дружба! Жвачка!»
. Казалось бы, фильмов и сериалов о 90-х выходит в последнее время такое количество, что появление очередного должно вызывать раздражение. Однако сценаристы сериала написали невероятно искреннюю и точную в мельчайших деталях историю, которая работает примерно так же, как моноспектакли Гришковца
: каждый, кто рос в это время, узнает тут события из своей жизни. Отдельно хочется отметить, что при всей неустроенности героев режиссер Илья Аксенов
не увел все в беспробудную чернуху. Наоборот, мир, показанный глазами подростков, сохранил солнечность и оптимизм, каковым были преисполнены и мы – еще не обремененные взрослыми проблемами.
3. «Казанова»
. Еще один ретро-проект, капнувший, правда, еще глубже – в 70-е. И в нем тоже имеется, конечно, оттенок некоторой лубочности. При всей реальности исходной истории (а мошенник, прозванный Казановой, действительно существовал и в итоге был расстрелян), герои показаны в чуть комичной, почти гротесковой манере, как в комедиях Эльдара Рязанова
и Георгия Данелии
. И, безусловно, львиная доля обаяния проекта – заслуга Антона Хабарова
, блестяще сыгравшего за 8 серий целых 13 непохожих друг на друга образов.
Вера Цветкова, телекритик, обозреватель «Независимой газеты»
Лучшие сериалы этого года вне зависимости он жанров, в которых сделаны, занимаются осмыслением современности; вопросов больше, чем ответов, ударные окончания серий и непредсказуемость сюжета – их приметы.
1. «Псих»
. Приятно удивил Федор Бондарчук, снявший свой первый сериал – не столько сериал, сколько авторское кино, разбитое на эпизоды. Малоприятный главный герой (куда уж неприятнее – психолог-псих, циник и мизантроп, да еще в исполнении Богомолова!) вызывает, тем не менее, сочувствие. Суперпрофессиональный сценарий (отдельный поклон Паулине Андреевой), феерические актерские работы Елены Лядовой, Розы Хайруллиной
, Олега Меньшикова
, действующий на контрасте музыкальный ряд – в наушниках у героя, пребывающего в перманентном аду, звучат светло-лучезарные советские песни вроде «Кто тебя выдумал, звездная страна…». Со всех сторон мастерски сделанный продукт.
2. «Игра на выживание»
. Это не просто талантливо снятый триллер, это кино о безднах и гранях современного человека – и о том, как быстро с него стирается налет цивилизации. С фантазией и изобретательностью у сценаристов прямо ну очень хорошо – вот где виртуозно закручено и виртуозно рассказано! «Игру на выживание» смело можно назвать российским Lost.
3. «Чики»
. Местами жесткая, местами смешная, местами трогательная мелодрама, где профессия героинь (проституция) является лишь фоном для точного бытописания нравов южной российской провинции. И, конечно, живописность кадра – в «Чиках» небывалой красочности картинка, и эта его наполненность многочисленными точными деталями и штрихами…
Из несомненных удач: «Триггер», который поражает жестким сюжетом, необычным подходом к теме, невероятным динамизмом действия и образом главного героя в исполнении Максима Матвеева
. Еще «Колл-центр», в котором собраны все страхи современного мира, и из последних премьер – «Перевал Дятлова».
Артур Чачелов, шеф-редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика»
1. «Чики»
. Наконец-то у нас есть стопроцентно зрительский российский сериал со стопроцентно авторским подходом. Уникальная штука, на самом деле. Заставляет восхищаться тем, как смело это придумано и воплощено. Вроде бы выглядит как безбашенное сочетание несочетаемого, но эти контрасты прекрасны: бедность очень типичной бытовой среды и природное богатство щедрого российского юга, низменность профессии главных героинь и их высокие человеческие качества, народные традиции в кадре и абсолютная музыкальная современность в саундтреке. А эти невероятные зарисовки обывательской жизни в перебивках — просто русский Соррентино
! Единственное, что мне не понравилось, — намек на продолжение.
2. «Перевал Дятлова»
. Думал, что на этой истории потоптались уже все, кто только мог, и ничего путного с ней уже не сделать. Но этот сериал впечатлил. Прежде всего, безусловной оригинальностью формы – изобретательно снятыми и смонтированными сериями в цвете и блестящей стилизацией черно-белых. Порой кажется, что визуальных кружев здесь чересчур много, но они нисколько не мешают главному – восприятию сюжета. А точнее даже двух. И за обоими крайне интересно следить! Качественное кино, сделанное по строгим сериальным правилам.
3. «Проект «Анна Николаевна»
. Я совершенно не рассчитывал на то, что оригинальный сериал «Кинопоиска» про робота-полицейского в глухой российской провинции, да еще и с таким дурацким названием, окажется настолько… веселым. Он очень смешной. Это искупает и скудность его формы, и вторичность его концепции. Смеха в этот год было мало, но создателям «Проекта «Анна Николаевна» я за него искренне благодарен.
Мне очень хотелось включить в тройку сериал «Псих
», который стал очень приятным бонусом конца этого непростого года. Однако, проект пока в процессе показа, и кто знает, чем он обернется в финале…
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Подведем итоги. Из полторы сотни наименований 20 критиков включили в тройки лидеров 22 проекта. Лидером вещания в 2020 году стал забравший 40% призовых мест дуэт ТНТ+Premier – 8 их сериалов суммарно получили у критиков 24 упоминания в тройках из 60 возможных, на втором месте 3 проекта more.tv — 30% всех призовых мест и 18 упоминаний, 10% призовых мест у трех проектов ivi. На Кинопоиск HD приходится 8,3%, целых три их проекта вышли в топы. У видеосервиса START один проект, включенный в топ тремя кинокритиками — это 5% лидерского пирога. Оставшиеся 6,7% мест делят между собой 4 проекты телеканалов Первый, Россия-1 и СТС.
Теперь непосредственно о лидерах рейтинга. Из 22 выбранных в топы проектов более одного раза упомянуты 12 (интересно, что и в прошлом году критики выбирали фаворитов из 148 проектов, назвали 23, из которых только 10 было упомянуто более одного раза). В этом году более трех упоминаний получили всего 4 сериала. Это и есть победители нашего голосования.
Утешительную четвертую позицию занимает телесериал Илья Аксенова «Мир! Дружба! Жвачка!»
, вышедший на платформе Premier. У него 4 упоминания и 7 взвешенных баллов (1 первое, 1 второе и 2 третьих мест).
На третьей строчке телесериал Федора Бондарчука «Псих»
, шедший на More.tv. У него 6 упоминаний и 15 баллов (3 первых и 3 вторых места).
По результатам голосования два 8-серийных проекта – «Чики» и «Перевал Дятлова» – набрали одинаковое количество баллов – по 24. В случае равной средневзвешенной оценки по регламенту конкурса победа присуждается по олимпийской системе. Хотя у «Чик» на два упоминания больше (11 критиков из 20 упомянули этот сериал в тройке лучших, а «Перевал» отметило 9 человек), у «Перевала» – двукратный перевес первых мест (у него 6 «золотых медалей» и 3 серебряных, у «Чик» – 3 золота, 7 серебра, 1 бронза). Кино-Театр.Ру объявляет, что лучшим сериалом 2020 года по мнению критиков стал проект ТНТ и Premier «Перевал Дятлова»
, режиссеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев. Второе место – «Чики»
Эдуарда Оганесяна (more.tv).
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