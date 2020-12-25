Глас народа: Лучшие российские сериалы 2020 года по мнению зрителей

Ежегодный опрос кино- и телекритиков определил лидеров российской сериальной индустрии этого года. В тройку лучших профессиональное сообщество определило «Перевал Дятлова» (Premier, ТНТ) и два сериала сервиса more.tv - «Чики» и «Псих». Предпочтения же зрителей, которые всегда довольно сильно отличались от мнения критиков, мы будем определять, исходя из статистики нашего сайта Кино-Театр.Ру, согласно популярному мнению, самого народного российского ресурса о кино.
1. Самые посещаемые страницы российских сериалов
Количество просмотров страниц сериалов (табл. 1) как правило связано с длительностью проекта. Чем дольше идет сериал, тем больше зрителей смотрят его по телевидению и, соответственно, растет количество тех, кто в поисках информации о любимом проекте заходит в базу данных, узнает фамилии авторов, актеров, читает описание пропущенных серий, принимает участие в обсуждениях. В этом году наиболее популярным у пользователей стали три проекта ТНТ: на первом месте затяжной сериал «Реальные пацаны
», а на второе пробился проект «Игра на выживание
», ставший самым востребованным на Кино-Театр.Ру из новых проектов (и самым обсуждаемым, как видно из таблицы 2). Замыкает тройку еще один долгоиграющий ситком «Сашатаня
».
Интересно, что четвертое место по количеству запросов занимает восьмисерийный сериал «Новенький
», демонстрирующийся на платформе START. Это подростковый проект с Глебом Калюжным
в главной роли, и поклонники этого сериала (в основном молодежь старшего школьного возраста) заходят на наш ресурс, чтобы узнать подробности о проекте, но почти не оставляют откликов, унося свои впечатления в соответствующие их возрасту соцсети. В тридцадку страниц с наибольшим просмотром вошли также «Чики», «Проект "Анна Николаевна"
», «Война семей
», «Грозный
», «Магомаев
», «Колл-центр
», «Иванько
», «Давай найдем друг-друга
». Заметно упрочилось в этом году положение ТНТ, бьющее по популярности все остальные телеканалы. Да и вообще аудитория все больше отдает предпочтение разнообразным и качественным проектам, не ограничивая свой досуг центральным телевидением (хотя бессмертный «След», переваливший за 2000 серий, все еще не отпускает).
Если не учитывать длительные проекты, а смотреть только на новые оригинальные сериалы, премьера которых в эфире телеканалов или онлайн-платформ состоялась в течение 2020-го, то тройка самых популярных по итогам года выглядит следующим образом:
А десятка самых популярных произведений включает в себя следующие сериалы:
1. «Игра на выживание», ТНТ
2. «Новенький», START
3. «Триггер
», Первый
4. «Зулейха открывает глаза
», Россия-1
5. «Гости из прошлого
», СТС
6. «Казанова
», Первый
7. «Перевал Дятлова», ТНТ
8. «Рикошет
», НТВ
9. «257 причин, чтобы жить
», ТНТ
10. «Патриот
», ТНТ
2. Самые обсуждаемые сериалы
На форуме Кино-Театр.Ру жизнь бьет ключом. 41,5 тысяча комментариев оставлена за год на страницах российских сериалов сайта. Половина их приходится на первые 10 проектов, представленных в таблице 2, а десятая часть всех сообщений относятся как раз к «Игре на выживание». На втором месте «Невский. Тень Архитектора
» (НТВ), на третьем – «Перевал Дятлова» (вновь ТНТ). В пятерке также «Зулейха открывает глаза» с преимущественно отрицательными откликами и «Казанова
» (Первый канал), который, как мы видим из таблицы 1, зрителям понравился.
3. Лучшие сериалы по мнению пользователей социальных сетей
Мы опросили пользователей социальных сетей, наиболее активно они голосовали в Телеграме (2237 голосов), где с большим перевесом победил «Перевал Дятлова
», на втором месте «Чики
», на третьем — «Игра на выживание
». Пользователи во Вконтакте также предпочли «Перевал Дятлова», на втором месте «Казанова», на третьем «Катран
».
4. Сериалы с самой высокой оценкой, проставленной активными пользователями сайта
Рейтинг фильма – это средняя оценка по 10-ти балльной шкале, поставленная активными пользователями. В левом столбике таблицы 1 представлена последовательно двадцатка самых рейтинговых сериалов, в правом – для сравнения рейтинговый балл наиболее обсуждаемых в течение года проектов и тех, что были отмечены критиками различных изданий. На первом месте — сериал «Неоконченный бой
», созданный еще два года назад по заказу Первого канала, но вышедший только в 2020-м под другим названием и не непосредстенно на Первом, а на его цифровой дочке – телеканале «Победа». Из-за того, что вещание было ограниченным, сравнительно немного зрителей оценило этот сериал, но в комментариях пользователи высказываются о нем сугубо положительно. Второе место заняла «Анна-детектив 2
» телеканала ТВЦ (при любом упоминании этого сериала возникает нездоровая активность пользователей, и эту загадку мы не можем до конца разгадать – то ли это действительно вселенская народная любовь, то ли грамотные действия пиар-службы сериала). На третьем месте «Невский. Тень Архитектора» (НТВ), к герою которого зрители с годами сильно прикипели. Замыкает пятерку два проекта Первого канала – «Казанова» и «Шифр-2
».
Главное отличие нынешнего зрительского рейтинга – это большее, чем обычно, разнообразие каналов вещания. Если в прошлые годы проекты Первого, России-1 и НТВ выигрывали с огромным перевесом, то сейчас очевидно, что за пару лет (а особенно в уходящем году), зрители начали активнее смотреть сериалы не только по федеральному телевидению. В 20 самых рейтинговых проектов попало 6 проектов НТВ, по 4 – Первого канала и ТНТ, по 2 – России-1 и СТС и по одному – от каналов ТВЦ и «Победа». Цифры показывают, что на условные «четыре с плюсом» (если переводить оценки на школьную систему) оценили много проектов, которые понравились и профессионалам кино: в первую десятку вошли «Игра на выживание», «Иванько», «Родком
», а «Перевал Дятлова» и «Проект "Анна Николаевна"» (оба показаны на ТНТ) открывают вторую десятку с рейтингом более 8 баллов, и это совсем не плохо. Чуть меньше зрителям понравились «Мир! Дружба! Жвачка
» и «257 причин, чтобы жить» (тоже ТНТ), а популярные в русском фейсбуке «Чики» (more.tv) получили от наших читателей твердую «тройку». А вот «Зулейха открывает глаза» (Россия-1) вызвала у зрителей приступы ярости. Этот сериал получил наибольшее количество оценок, но, как видно, из таблицы, средний балл у него неудовлетворительный и равен всего 4,3. Хуже Зулейхи стал только «Псих» (more.tv). Вообще, проект Федора Бондарчука
стал единственным, в оценке которого критики и зрители сильно разошлись. В целом же вкусы профессионалов кино и народа стали в этом году значительно ближе друг ко другу.
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