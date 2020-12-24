«Пассажиры»: Кирилл Кяро и его необычное такси

Под конец этого тяжелого года на видеосервисе START вышел сериал «Пассажиры». Новогодним и праздничным его, конечно, не назовешь, однако сериал дает повод подвести своеобразные итоги и расставить собственные жизненные приоритеты. Причем этот проект – редкий для больших отечественных кинематографистов опыт короткого формата (серии идут меньше 20 минут), который становится все более популярным. Особенно за счет пандемии, когда времени на раскачку нет и все съемки, пока не наступила вторая волна, вошли в довольно быстрый режим.
фото: видеосервис START
На первый взгляд благополучная пара (Юлия Снигирь и Анатолий Белый) возвращается на машине домой после семейного застолья – у родителей жены. Муж, долго боровшийся за собственную финансовую независимость, все-таки соглашается на предложение властного тестя поработать у него. Жена, за годы брака отчаявшаяся от вечной схватки с работой супруга, уже начала свою собственную жизнь и решила рассказать мужу об измене. Только этот разговор в жизни реальной уже не случится – пара попадает в автокатастрофу, а затем и в странное такси, маршрут которого будет построен только когда люди решат все свои земные проблемы.
фото: видеосервис START
Рассказать историю современного Харона, рассекающего на винтажном «Мерседесе» с навигатором, – большая смелость, особенно с учетом нынешнего непростого года. А рассказать ее в таком камерном и коротком формате – смелость еще большая. Удивительно, что режиссером «Пассажиров» стал многостаночник Карен Оганесян, в этом году уже исследовавший рамки между жизнью и смертью в жесткой и многоролевой «Игре на выживание». «Пассажиры» будто бы сделаны на контрасте с тем сериалом. Главный персонаж здесь лишь один – водитель этого такси между мирами, роль которого играет Кирилл Кяро. А пассажиры, для которых собрали звездный актерский состав – не только Снигирь и Белый, но и Андрей Бурковский, Анастасия Уколова, Сергей Гилев, Юлия Ауг и другие – меняются от серии к серии. Как меняются и их проблемы, не решенные в земной жизни, их тайны и секреты, погребенные для окружающих, но не для них самих. Смерть, как пелось в известной песне Виктора Цоя, по-прежнему стоит того, чтобы жить. И эту жажду жизни, ее объем, несмотря ни на что, удивительным образом и передают, казалось бы, рассказывающие о моменте смерти «Пассажиры».
фото: видеосервис START
Короткий камерный формат, в котором работают создатели сериала, идет непростой теме только на пользу. Это не большой психотерапевтический сеанс, а искренняя исповедь, на которую отведено совсем немного времени. Исповедь, важная всегда – хоть в тяжелый коронавирусный год, хоть в другой, празднично-благополучный. И как ни странно, совсем не новогодний сериал в этом смысле позволяет подвести черту под удачами и неудачами нашего времени и бремени, задуматься, как бы ни банально это звучало, о смысле жизни, о своих родных и любимых людях, о своих страданиях и чаяниях, раскрыть свои тайны и скелеты в шкафу, о которых поется уже в другой композиции – Би-2 – ставшей саундтреком к этим неожиданным «Пассажирам» с их итогами года.
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