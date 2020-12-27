Что, посмотреть? 10 отличных иностранных сериалов, которые нам подарил 2020-й

2020-й — год, заставивший часть фестивалей и фильмов сразу перейти в онлайн, где их уже во всеоружии поджидали главные растратчики зрительского времени — сериалы. 2020-й мог бы стать годом сериалов, но, несмотря на список фаворитов, которые кочуют из уст в уста, из топа в топ, стоит признать, что смыслообразующего шоу в этом году не случилось. Или случилось, но мы не заметили, потому провожать 2020-й принято недоразумением: вроде и много всего вышло, хватает и находок, откровений, личных радостей — но Сериала с большой буквы, каким была, скажем, «Игра престолов», увидеть не довелось
Вероятно, это хороший, а не дурной знак: кто-то настроился на свою волну и нашел То-самое-шоу, кто-то пока возится с настройками, да и повторить успех «Игры престолов» — задачка не из простых.
Эта разнородность, которая всегда была, но в этом году ощущалась вдвойне, заставляет вновь критически взглянуть на формат списка лучших сериалов, где непохожие шоу расставляют по условным позициям. И в этом году Алексей Филиппов решил не стравливать между собой достойные сериалы, а отметить каждый за то, в чем он, кажется, был сильнее прочих.
Завязав с «Временем приключений», Пендлтон Уорд планировал уйти из анимации, но вечера с подкастом Дункана Трасселла, который в сюрреальной форме размышляет о жизни и берет причудливые интервью (например, у Дэна Хармона), подарил ему новую идею. Сделать мультсериал по мотивам подкаста, в котором молодой спейскастер Клэнси (сам Трасселл) путешествует по разным планетам и берет там пространные интервью — о наркотиках и смерти, гармонии и времени. Это не только увлекательное сочетание очень плотных диалогов о достаточно сложных материях и психоделического самоценного видеоряда, но и очень личная история.
Снять сериал или даже спин-офф по мотивам культового фильма обычно звучит как нелучшая идея, но «Чем мы заняты в тени» — шоу во вселенной «Реальных упырей» — не только не уступает оригиналу в остроумии гэгов и проработке вампирской мифологии, но в чем-то даже и превосходит. Во втором сезоне шоу не ослабло, даже выступило как будто в полную силу: Нандор (Кайван Новак) и его фамильяр Гильермо (Харви Гильен), Лазло (Мэтт Берри) и его супруга Надья (Натасия Деметриу), а также энергетический вампир Колин Робинсон (Марк Прокш) способны разогнать кровь даже в самый мрачный вечер.
Самая захватывающая анимация года: «Выдающиеся звери», Netflix
фото: "Выдающиеся звери"
Как бы хороши ни были англоязычные мультсериалы, им сложно тягаться в полете фантазии с японскими коллегами. «Выдающиеся звери» — это «Зверополис» для взрослых: более откровенный, жестокий и с более сложным делением на хищников и травоядных (это и расовая, и классовая, и гендерная метафора). Наконец, Beastars может похвастаться россыпью интриг (первая — кто убил студента-альпаку, вторая — кто станет следующей звездой) и разнообразием техник (от кукольной до 3D-анимации).
В 2020-м каждый сериал с хитровыдуманным сюжетом обрастал дополнительной конспирологией — будь то «Разрабы» Алекса Гарленда, или завершившаяся в этом году «Тьма», — однако новое шоу Денниса Келли, кажется, переплюнуло их всех. Автор «Утопии» (2013-2014) в этот раз ушел от параноидального комикса на границе Апокалипсиса к грузу утраты ребенка в декорациях фолк-хоррора. Зеленоглазый Джуд Лоу в роли жуликоватого Сэма оказывается на острове Оси, который якобы поддерживает баланс на Земле. На вопрос «Что творится с островом и Сэмом?» можно отвечать по-разному. Отдельного упоминания заслуживает причудливое устройство шоу: три эпизода происходят летом, еще три — зимой, между ними — 12-часовой спектакль «Осень», который задумывался как иммерсивный, но вынужденно был перенесен в онлайн.
Вероятно, в этой номинации все ожидают увидеть «Нормальных людей», но другое шоу BBC напрасно остается в тени романтического хита. «Тригонометрия» рассказывает о полиаморных отношениях на примере равнобедренного треугольника, образованного влюбленностями бывшей синхронистки Рэй (Ариана Лабед) и молодоженов Кирана (Гэри Карр) и Джеммы (Талисса Тейшейра); он трудится на скорой, она — держит небольшой семейный ресторан, над которым они и живут. Большую часть серий сняла Афина Рахель Цангари — заводила греческой странной волны наравне с Йоргосом Лантимосом, и само повествование — в визуальной и словесной манере — необычайно чутко.
Уже штамп среди ценителей «Теда Лассо» сравнивать заглавного героя с медвежонком Паддингтоном, который тоже прибыл в Англию из далекой страны и научил местных жителей добросердечию. Не из Перу, но из США, где он был тренером команды по американскому футболу, Лассо (Джейсон Судейкис) попадает в такой же незнакомый мир пабов и раздраженных фанатов, заносчивых звезд и подковерных игр, а главное — разных видов спорта: его позвали тренировать клуб английской Премьер-лиги. Со всем этим он справится по мере сил с широкой улыбкой и безграничной верой в окружающих, которые и сами готовы стать лучше при должной мотивации. Похожим образом устроен сериал «Клиника» — и его создатель Билл Лоуренс — один из авторов «Теда Лассо».
История последнего чемпионского года «Чикаго Буллз» распадается на десятки историй поменьше: о карьере Майкла Джордана и его товарищей по команде, о тренерском гении Фила Джонсона, о конфликте звезд с клубом, о том, что происходило в 90-е, как баскетбол стал таким популярным и кем для всего мира был Майкл Джордан. Документалист Джейсон Хехир снял десятисерийное полотно как бы об одном спорте, одной команде и одном игроке, но на самом деле — об эпохе и тимбилдинге, философии спорта и текучести времени, которая на спортивной площадке ощущается гораздо интенсивнее и подробнее, чем при домашнем просмотре чего-либо (тут-то время просто летит).
Вышедший под занавес года на BBC мини-сериал Стива МакКуина, пожалуй, самое основательное шоу о социальной несправедливости, выпущенное крупными каналами. «Голос перемен» состоит из пяти сюжетов, которые случались с черными жителями Лондона с 1960-х по 1980-е: тут и история одного карибского ресторана, напоминающая недавний «Суд над чикагской семеркой», и становление писателя Алекса Уитла, и эпизод-вечеринка, и драма о молодом человеке (Джон Бойега), который хочет стать полицейским, несмотря на предубеждение с обеих сторон, и зарисовка о проблемах системы образования. В каждой новелле не последнее место занимает вопрос расовой дискриминации, но вместе с тем это снимки эпохи, гимны человеческому духу и пять очень разножанровых историй со своим настроением и выводом.
Самый ревизионистский сериал года: «Великая», Hulu
Крайне возмутивший патриотическую общественность одним видом графа Ростова (его играет афроамериканец Абрахам Попула), «Великая» на самом деле одного поля ягода не столько с «Марией-Антуанеттой» (2006) Копполы, сколько с «Записками юного врача» (2012) — с ревизионистским ироничным взглядом на эпоху и уклад. Сценарист «Фаворитки» Тони МакНамара предлагает взглянуть на эмансипацию Екатерины (Эль Фаннинг), которую будущая императрица проходит вместе с кругом доверенных лиц, а в потенциале — и всей страной, уставшей от чудачеств Петра III (Николас Холт), мечтающего доказать деду Петру I, что чего-то да стоит.
Ридли Скотт продолжает исследовать вселенную в поисках ответов на вечные вопросы — и новая его эпическая фреска, написанная Аароном Гузиковским, разворачивается на планете Кепплер-22b, куда прилетает два челнока — атеистов и религиозного ордена. В первом случае детей должны воспитывать андроиды, во втором — скрижали Митры. Гузиковского же явно воспитывала история научной фантастики и фильмография Ридли Скотта в частности, поэтому фанатские теории пытаются увязать «Воспитанных волками» с «Чужим» (1979) и «Бегущим по лезвию» (1982). События сериала разворачиваются неспешно — как и полагается эпосу, — но количество загадок и интриг заставляет сравнивать шоу с «Остаться в живых», где тоже новая территория и несколько слоев мистики подводили к разговору о сокровенном.
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