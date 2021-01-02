«Теория вероятности»: Преступные страсти ВГТРК

Первая сериальная премьера 2021 года случилась на новой медиаплатформе ВГТРК «Смотрим»: остросюжетная драма «Теория вероятности» вышла 1 января по принципу Netflix: все 11 серий стали доступны одновременно. Лучший по времени слот – новогодние праздники — новоиспеченный стрим-сервис отдал сериалу, в котором внезапно реконструируется столичная жизнь второй половины нулевых через призму игорного бизнеса, который, как известно, к концу прошлого десятилетия был объявлен вне закона. Изначально сериал назывался «Игрок», сняли его в 2018-ом, а выпустили только сейчас. Любопытно, что другой «Игрок» выходит в онлайн-прокат буквально на днях. «Теория вероятности» — менее подходящее по смыслу название, но два «Игрока» за один новогодний уикенд было бы слишком.
фото: пресс-служба ВГТРК
Время действия 2005-2010 годы, локации – московские казино и кладбища, иногда Италия и Питер. Гениальный молодой математик Никита Пирогов (Максим Матвеев), увлекающийся теорией вероятности, переживает за непутевого старшего брата Алексея (Александр Фисенко), хирурга и игрока, задолжавшего кредиторам крупную сумму. Верность семейным ценностям приводит Никиту в мир московских казино, где конкурируют промеж собой два владельца игорных заведений. Одного из них называют Акеллой (Артем Ткаченко), он веселый, немного дерзкий, но честный, порядочный, умный и красивый, пускай и одноглазый. Второй, по прозвищу Пастырь (Игорь Миркурбанов), — менее приятный, он бывший военный, прошедший Афганистан и изъясняющийся исключительно цитатами из Нового Завета. И все же хмурый Пастырь тоже ведет свой бизнес честно, но берегитесь, шулера и обманщики, ибо вам могут отрезать фалангу пальца прямо за игровым столом. Именно это и происходит с братом Никиты, когда тот приходит со своей девушкой Диной (Вильма Кутавичюте) в казино Пастыря и под видом инвалида-колясочника пытается объегорить заведение. Следует шумная возня и погоня, заканчивающаяся взрывом машины – хирург-авантюрист и его пассия гибнут, а брат Никита, погоревав, открывает в себе талант вычислять шулеров и остается в игорном бизнесе навсегда. С легкой руки Акеллы, он получает прозвище Бернулли за то, что в любой непонятной ситуации апеллирует к математике.
Первые серии фильма обманчиво выглядят как бондиана: роскошь, деньги, бесплатные напитки, перестрелки, музыка как в «Казино Рояль», и в центре всего – гениальный математик, использующий свой талант. Он может вычислить обман, поднять доход казино на 20%, запоминать порядок карт (до шести колод) и предсказывать разные события с большой долей вероятности. Жаль, не хватает ума догадаться, что его бессовестный брат инсценировал свою смерть. Не сочтите за спойлер, угадать этот поворотный сюжет – задача на одну звездочку, как и все последующие трансформации в характере главного героя, которого мечты о мести и последующая неугасимая онегинская скука ведут прямиком к расчеловечиванию. Или нет?
фото: пресс-служба ВГТРК
Показательно, что спустя 11 серий авторы не стесняются симпатизировать своему персонажу, хотя на его счету трупы, стравливание конкурентов, подлость, самолюбование и незащищенная диссертация. Сюжет сериала, рассказывающий историю борьбы двух воротил игрового бизнеса на протяжении 5 лет, громоздкий и неповоротливый, но при этом умубряется нестись на всех парах, теряя на кочках одних персонажей за другими, благо их очень много. У каждого из героев есть члены семьи, вносящие в драматургию дополнительные пунктирные лирические линии. У одноглазого владельца казино – самого положительного в мире парня – есть мать, отчим, возлюбленная – бывшая проститутка Матильда (Евгения Крегжде), у Никиты – мама, детская писательница, которая пишет про Ворчушку и Казябрика, чуть позже — любимая, певица Наташа (Александра Ребенок), когда-то ослепшая, но уверяяющая, что помнит, как выглядит мужской член. Есть еще один славный малый, руководитель службы охраны (Николай Козак) с супругой, и они не могут завести ребенка, а потом его жену насилуют. Властные органы представлены циничным комиком и депутатом в одном лице (Роман Мадянов), он читает сальные монологи («бабы – это такая нация…»), одной рукой подписывает законы о запрете казино, другой – забирает часть их прибыли. У Пастыря имеется до поры до времени сын Петя (Артем Блинов) – не абы кто, а студент режиссерского факультета ВГИКа, правда это ничего не значащая подробность, потому что парень не кино снимает, а следит за игроками с помощью камер наблюдения. Петю случайно пришлепнут из снайперской винтовки прямо в сердце, но позже дважды скажут, что «убит выстрелом в голову». Иногда еще в повествование влезают официанты-предатели, добрые и злые следователи, няни, подставные игроки. Всех этих людей придумала Алена Званцова («Частица вселенной», «Закрытый сезон»), наделя их уникальными особенностями, чаще всего лишенными какой-либо функциональности и драматургического смысла.
Званцова работала с постановщиком «Теории вероятности» Юрием Морозом еще в 2005 на фильме «Точка», посвященном непростой жизни провинциальных проституток. «Точка» была несовершенным, но своевременным и злободневным проектом, чего нельзя сказать про нынешнюю историю. Что сподвигло авторов спустя 15 лет вновь обратиться к той реальности, тщательно воссоздавать ушедшую эпоху, попутно наделяя ее романтическим флером, не очень понятно. Вряд ли москвичи ностальгируют по временам, когда на Новом Арбате ослепительно мигали огни «Метелицы», на Пушкинской площади размещался «Шангри Ла», а за ночной клуб «Арлекино» на Пресне шли разборки самых жутких ОПГ города. Немосквичи – и подавно не будут о них сожалеть. А вот для авторы сериала так размечтались, что даже реконструировали парадный вход казино Golden Palace, располагавшийся на 3-ей Ямской улице. В их «Теории вероятности» казино – это символ большой мечты, деньги – синоним успеха, заработок на чужом проигрыше — норма, а понятие чести легко сочетается с возможностью проиграть жену в карты.
фото: пресс-служба ВГТРК
Старый добрый сексизм, кстати, тут вообще одна из милых примет времени, такая же, как модели сотовых телефонов, фильм «9 рота», галстуки с крупным рисунком и камеры наблюдения с ужасным разрешением. Женщины сериала — проститутки, стриптизерши, певички в клубах. Не оставляют равнодушными эпизоды, посвященные женской груди. То одна из героинь плачет из-за шрамов после операции по увеличению молочных желез, то глава службы безопасности говорит своей падчерице, пытавшейся покончить с собой: «Поверь, нет ничего красивее женщины с тонкими ногами и большой грудью». Она вытирает слезы и верит.
Длительный охват действия — от раздолья игорного дела в 2005-ом до его запрета и ухода в подполье в 2009 и далее — роднят «Теорию вероятности» с жанром криминальной саги наподобие «Бригады», события которой заканчивались в 2000-ом году. Здесь словно продолжается та же романтика легких денег, и радость крепкой мужской дружбы, легко переходящей в драку, и желание стать королем мира и подсидеть соперников. Адреналин, азарт, большая любовь и ее погибель. Казалось бы, время таких картин безвозвратно ушло, как и время «Вулканов удач». Но ВГТРК вытащил нам это в первый день 2021 года. В последних кадрах герои наблюдают символический белый пароход — это игорный бизнес уплывает от них и от России. Но ничего страшного, ведь они успели заработать на безбедную жизнь в Италии до скончания века, чему вполне рады. Непонятно только, чему должны радоваться мы.
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