«Настя, соберись»: Женщины в моей голове

Внутри 30-летней Насти (Любовь Аксенова) живут пять разных «я»: Богиня (Алина Алексеева), ответственная за внешнюю привлекательность и бомбический секс, Хозяюшка (Юлия Гришаева) с мечтами о ребенке, вкусной едой и походной аптечкой в сумочке на всякий случай, озорная девочка Бусинка (Ева Смирнова), которая любит дурачиться, смеяться, но в моменты тревоги может нарисовать свирепую собачку, Алла Геннадьевна (Светлана Камынина), самая серьезная и рассудительная, настоящая леди, затыкающая Бусинке уши, когда другие ругаются, и, наконец, Сестра (Рина Гришина), любимая Настина субличность, бесстрашная и целеустремленная. Настя работала в архитектурном бюро и подавала большие надежды, но однажды столкнулась с вопиющим сексизмом со стороны богатого клиента и не стала молчать. Разгромив свой проект элитного бизнес-центра на глазах противного заказчика, она перекинула гнев и на начальника, не захотевшего вступиться за сотрудницу, но вместо справедливости добилась лишь увольнения и попала в YouTube, где ее безжалостно окрестили грозной «Бабзиллой».
10-серийный фильм «Настя, соберись», вышедший на «КиноПоиск HD», — история про обычную современную молодую женщину, у которой, как и у большинства из нас, имеются проблемы с принятием себя, проявляющиеся во взаимоотношениях со слегка токсичной мамой (Юлия Ауг), подругами, коллегами по работе, начальством. А еще Насте изменяет супруг Макс (Семен Серзин), что, конечно, тоже значительно влияет на ее самооценку и работоспособность. И с этим нужно что-то решать! Решения за Настю принимают ее внутренние женщины, которые иногда действуют сообща или уступают ведущую роль какой-то одной субличности, а иногда отчаянно борются между собой за право взять конкретную ситуацию в свои руки. В голове у нее они живут в разных комнатах с невидимыми стенами, а на мир смотрят настиными глазами через большой экран в общем зале. Настя прекрасно различает внутренние голоса и отдает себе отчет в том, что в ее голове ведутся постоянные бои, она прислушивается к каждой своей сущности, хотя предпочитает внимать уверенной в себе Сестре, только она одна нацелена на профессиональный рост. Иногда еще срабатывает подсознание, в нем, например, внезапно для героини обнаруживается хмурая баба Анфиса с вилами, понуждающая Настю работать без отдыха много дней и ночей подряд.
фото: кадр из сериала "Настя, соберись"
Очевидно, что идея множественных «я» подсмотрена сценаристами «Насти» в гениальной пиксаровской «Головоломке». Над созданием истории трудился замечательный коллектив авторов, аж семь человек, в том числе: Константин Майер («Я худею», «Толя-робот», «Физрук»), Александр Вялых («Физрук», «Чума!»), Ольга Филипук («Проект Анна Николаевна», «Последний министр»), Николай Куликов («Огонь», «Движение вверх») и еще три драматурга, а за постановку отвечала дебютантка Вера Смолина, которой помогал на площадке опытный Константин Майер. Слаженная командная работа все еще редкость на производстве сериалов в России, но на этом проекте авторы показали хороший уровень, он получился разносторонним по содержанию и приятным на вид. Актерский состав тоже радует – выглядит свежим, незапыленным: Любовь Аксенова находится в своей лучшей творческой форме, отличная и смешная роль матери у Юлии Ауг, неожиданен милейший Семен Серзин, известный нам уже и как хороший режиссер, в роли нечестного мужа.
Юмор в «Настя, соберись» легкий и изящный, без ханжества, но и без пошлости тоже. Вообще, у проекта масса достоинств – современный бэкграунд, понятный и привычный нам разговорный язык, позитивный взгляд на себя и мир, куча мотивационных моментов. Помимо удовольствия от просмотра, это еще и полезный проект: самоанализ героини ненавязчиво побуждает покопаться в себе в поисках гармонии и самоуважения, а также иронично взглянуть на типичные жизненные ситуации и посмеяться над собой.
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