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Мат без электричества: Николас Кейдж в «Истории бранных слов»

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9 января 2021
Netflix о происхождении главных ругательств английского языка

Мат без электричества: Николас Кейдж в «Истории бранных слов»

Новый проект Netflix на словах выглядит крайне привлекательно – Николас Кейдж выступает в качестве ведущего образовательно-развлекательного мини-сериала о происхождении главных ругательств английского языка. Кроме него, обрамляющего потешными монологами каждую двадцатиминутную серию, на экране дурачатся и отпускают шутки актеры и стендаперы – от Ника Оффермана и Сары Сильверман до Лондон Хьюз (сериал «Дрянь») и Никки ГлейзерКрасотка на всю голову»). Не обошлось и без экспертов-лингвистов, хотя их чуть меньше, чем хотелось бы.

Пожалуй, самое интересное в «Истории бранных слов» – попытка разобраться, как то или иное слово поменяло свое изначальное значение, стало табуированным. Например, «дерьмо» превратилось в ругательство из-за введения в обиход частных клозетов и отказа от публичного справления нужды, уходящего корнями в Древний Рим. А «сука» перестала обозначать собаку женского пола со второй половины 15-го века – когда стала применяться к распутным женщинам, чтобы вновь поменять свой смысл несколько столетий спустя. Эрнест Хемингуэй и вовсе использовал это слово для описания женщин вообще и своей матери в частности исключительно в хвалебном ключе, восхищаясь их внутренней силой и властным характером.

Мат без электричества: Николас Кейдж в «Истории бранных слов»

Видимо, чтобы зрители не заскучали, весь ликбез режиссер Кристофер Д’Илайа (продюсер недавно вышедшего хоррора «С днем смерти») сопровождает якобы остроумными замечаниями гостей сериала, которые также не забывают отметить со всей приличествующей теме серьёзностью токсичность или недопустимость тех или иных выражений. В какой-то момент в кадре появляется актер из сериала «Прослушка» Уэнделл Пирс, который может невообразимо долго растягивать слово shit, за что полюбился самому Спайку Ли. Кроме того, приводится интересная гипотеза – некоторые ругательства вошли в повседневную речь современных американцев благодаря усилиям чернокожих музыкантов. Например, песне ‘Fuck the Police’ у рэп-коллектива N.W.A. или довольно откровенным, граничащим с порнографией текстам Люсиль Боган, блюзовой исполнительницы 20-х и 30-х годов прошлого века.

Добавим сюда непременную политкорректность и получаем киноаналог безалкогольного пива. Этот безобидный и местами вызывающий неловкость продукт, предназначенный скорее для любителей современного стендапа, чем для начинающих лингвистов, заставляет задуматься о трансформациях не языка, а современного общества и его отношения к самым безобидным вещам. Одна маленькая радость тут всё же есть – ведущий Николас Кейдж, хоть и без перехода в его фирменный актерский перехлест. Когда он рассуждает о том, что слово nick звучит не хуже, чем dick, это смотрится вполне убедительно и заставляет ненадолго отвлечься от печальной картины мира, где все живут в страхе дикпиков и словесного абьюза.

Сериал «История бранных слов» доступен на Netflix.


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NetflixДмитрий КарпюкЗарубежные сериалыНеигровое/Документальное кино
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Николас КейджСпайк ЛиУэнделл ПирсСара Сильверман
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ДряньИстория бранных словКрасотка на всю головуПрослушкаС днём смерти

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Мат без электричества: Николас Кейдж в «Истории бранных слов» фотографии
Мат без электричества: Николас Кейдж в «Истории бранных слов» фотографии
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