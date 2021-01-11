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«Бриджертоны»: 50 оттенков аристократии

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11 января 2021
Девушки из высшего общества пытаются избежать одиночества в самом обсуждаемом на праздниках сериале Netflix.

«Бриджертоны»: 50 оттенков аристократии

1813 год, светский Лондон. Старшая дочь влиятельного семейства Бриджертонов Дафна (Фиби Дайневор) дебютирует на балу в качестве девицы на выданье с мечтой быстро и по взаимной любви выйти замуж за какого-нибудь блестящего джентльмена. Ее брат Энтони (Джонатан Бэйли), самый старший из восьми отпрысков Бриджертонов, мечется между романом с сексапильной оперной певицей Сиеной (Сабрина Бартлетт) и ответственностью за семью и титул, то есть женитьбой на респектабельной аристократке. Репутация каждого из них в любой момент может пошатнуться: слухи о взлетах и падениях английской знати разлетаются по Лондону в анонимных колонках авторки под псевдонимом «леди Уистлдаун» (в озвучке Джули Эндрюс), в квесте по разоблачению которой участвует даже королева.

«Бриджертоны», горячо обсуждаемый новый хит Netflix, выглядит, в хорошем смысле, пародией на романы об английской аристократии Джейн Остин и подростковый сериал «Сплетница» об учениках элитных школ Нью-Йорка конца 2000-х. В основе сценария «Бриджертонов» — популярный цикл, что называется, дамских романов 2000-х годов американской писательницы Джулии Куинн, сдобрившей обычные перипетии Остин старательно прописанными секс-сценами. Прибавить к этим вводным легкий тон, жизнерадостные цвета, ноты сказочности и предсказуемость сюжета, и становится даже удивительно, что именно этот сериал дает так много топлива для размышлений.

«Бриджертоны»: 50 оттенков аристократии

Честно говоря, Джейн Остин давно нуждалась в обновлении: современному человеку сложно считать все скрытые смыслы ее романов. Например, что отстраненность и чопорность мистера Дарси из «Гордости и предубеждения» не черты характера, а поведение, которое вменялось такому солидному и богатому джентльмену в обществе. Или что мистер Дарси и Элизабет Беннет строили выводы друг о друге по украдким наблюдениям, потому что по этикету не могли просто подойти и поговорить друг с другом. «Бриджертоны» делают немало в заполнении лакун между нормами XIX века и века XXI-го, при этом поднимая проблемы нынешнего общества — негативное влияние устоев патриархата на женщин и мужчин, необходимость секс-просвещения, психологические травмы и любовь к сплетням и осуждению (теперь — в телеграм-каналах).

В последние годы костюмные драмы из забавы-реконструкции превратились в ярких игроков на поле подсвечивания социальной несправедливости современности. Выделяя нюансы прошлого, получается нагляднее объяснить, что в нашем сегодня выглядит вопиюще архаично. Несмотря на технологический прогресс, мы, как общество, эволюционируем не так уж быстро. Бал дебютанток, токсичность родителей и анонимная светская сплетница из XIX века непринужденно переместились в XXI-й, став не менее важной частью жизни ровесников героев «Бриджертонов» в «Сплетнице». Вслед за «Маленькими женщинами» Греты Гервиг, добавившей в известный сюжет монолог об отношении патриархального общества к женщине как к неодушевленному предмету, и «Портретом девушки в огне» Селин Скьяммы, разгромившей требование к женщинам быть приятными мужчинам и невозможность однополой любви, «Бриджертоны» критикуют все те же вещи, но с меньшим драматизмом и в более развлекательной манере.

«Бриджертоны»: 50 оттенков аристократии

Так уж вышло, что, хотя сама по себе тема расизма в «Бриджертонах» почти полностью отсутствует, именно расовое разнообразие кастинга сделало сериал самым обсуждаемым телешоу конца 2020-го и начала 2021-го по обе стороны Атлантики. Чернокожих актеров тут примерно половина, включая исполнителя роли любовного интереса Дафны герцога Гастингса (Реже Пэйдж, которого прочат на место нового Джеймса Бонда) и королевы Шарлотты (Голда Рошевель). Учитывая предположения историков, что Шарлотта могла иметь африканские корни, такое решение можно рассматривать не только как традиционный для продюсерки Шонды РаймсАнатомия страсти», «Скандал») слепой кастинг, при котором цвет кожи и раса актеров не имеет значения, но и как вполне вероятную вариацию истории, альтернативную историю в альтернативной вселенной или просто фантазию. В любом случае, кому интересно смотреть однотипные костюмные драмы, когда в «Бриджертонах» дают разыграться фантазии: а как могло бы быть, если бы из всех несправедливостей именно расовой дискриминации не существовало бы. И, надо сказать, это выглядит свежо и органично.

Смотрите сериал «Бриджертоны» на Netfix.


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№ 1
Л Лис   11.01.2021 - 18:42
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