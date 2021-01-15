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«Люпен»: Блондинки предпочитают джентльменов

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15 января 2021
На Netflix вышли первые пять серий нового шоу «Люпен», авантюрного детектива, рассказывающего про поклонника и подражателя знаменитого литературного персонажа — Арсена Люпена. Иммигранту из Сенегала Ассану Диопу было 14 лет, когда его отец, шофер в семье аристократа Пеллегрини (Эрве Пьер), покончил с собой в тюрьме, где оказался по ложному обвинению в краже бриллиантового ожерелья. Незадолго до этого отец подарил ему книгу Леблана про французского вора-джентельмена, который стал для мальчика кумиром. 25 лет спустя Ассан Диоп (Омар Си), увидев пропавшее колье на аукционе в Лувре, решает украсть его на самом деле и найти того, кто оклеветал его отца. А помогут ему в этом хорошие манеры и потрясающее умение просчитывать на несколько шагов вперед.

«Люпен»: Блондинки предпочитают джентльменов
фото: кадр из сериала "Люпен"

В первые минуты сериала мы встречаем Диопа в Лувре, когда он уже задумал месть и проворачивает операцию с виртуозностью Джеймса Бонда, оставляя в дураках не только устроителей аукциона и охранников музея, но и быковатых подельников, которым он задолжал некоторую сумму денег. Диоп излучает тонны обаяния, остроумия, уверенности в себе и крутизны. Он артистичен и обходителен, поэтому способен уболтать любого – полицейского, богатую бабулю и даже тупых гангстеров, обещающих скинуть его с балкона. Единственный человек, который ему не доверяет, – любимая женщина Клэр (Людивин Санье), мать его сына Рауля. Кому понравится, когда твой мужчина непредсказуем и полон секретов, и может исчезнуть, а ты не будешь знаешь, когда он вернется, и вернется ли вообще. И вспомнит ли он про день рождения сына или «как в прошлый раз»? Для Ассана семья – повод покончить с воровским прошлым, но сначала он должен завершить дело и отомстить за отца. Финал пятой серии показывает, что в последующих эпизодах Клэр будет и сама вовлечена в историю с Пеллегрини, а драма и детективная линии переплетутся теснее.

«Люпен» похож на увлекательный лабиринт, в котором за каждым поворотом припасены удивительные сюрпризы. Шоу максимально далеко от классического детектива, где весь сезон посвящен поиску ответа на одну загадку, – здесь они рассыпаны щедрой рукой, и после каждого сольного выхода героя следует искусное разоблачение: «как он это сделал». Ассан Диоп способен не только на кражу, он знает, как сесть в тюрьму, чтобы добраться до важного свидетеля, и как из нее вовремя выйти, как украсть инспектора полиции и где его спрятать. Однако чем хитрее герой, тем опаснее и могущественнее должны быть его враги – настоящие преступники, покупающие себе право на неприкосновенность. И победить их, ощутив сладкое чувство триумфа, с первого сезона не удастся.

«Люпен»: Блондинки предпочитают джентльменов
фото: кадр из сериала "Люпен"

Омар Си великолепен в роли благородного жулика, и за развитием его персонажа очень интересно следить. Кастинг в сериале вообще замечательный: мутное семейство Пеллегрини будоражит, трио ретивых детективов, лишь один из которых догадывается, где грабитель черпает вдохновение, по большей части веселит, как и эпизодические персонажи, попадающие в расставленные героем ловушки. Есть в картине и трагические ноты – жертвой злодеев оказывается одна из соратниц Диопа, которую он втянул в борьбу.

Начинаясь как типичная история про ограбление, «Люпен» очень быстро – в первой же серии –приобретает объем и становится увлекательнейшим шоу о поиске справедливости, полным чудесного французского юмора, лихорадочного гротеска, литературных отсылок, эмоциональных перепадов, сюжетных скачков. Отметим также приятную музыку и мощные современные технологии в арсенале героя — он может делать дипфейки и проникнуть в дом негодяя с помощью дрона. Хотя очаровывает он, конечно, не этим, а танцующей походкой и исключительно хорошими манерами. Есть мужчины-варвары и мужчины-рыцари. Но блондинки предпочитают джентльменов.

Сериал «Люпен» смотрите на Netflix.


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«Люпен»: Блондинки предпочитают джентльменов фотографии
«Люпен»: Блондинки предпочитают джентльменов фотографии
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