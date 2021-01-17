Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театр.Ру о сериале «Ищейка»

18 января в эфире Первого канала начнется показ пятого сезона популярного детектива «Ищейка» с Анной Банщиковой в роли опытного следователя Александры Ивановны Кушнир, которая продолжит неутомимый поиск как преступников, так и баланса между работой и личной жизнью. «Ищейка» — один из самых успешных проектов «Первого канала». В новых сериях в спокойную и размеренную семейную жизнь главной героини ворвется ее бывшая однокурсница Светлана (Светлана Иванова-Сергеева), успешный бизнес-коуч, идеальная мать и жена, которая заставит Александру задумываться, все ли в ее жизни правильно. Испытания, которые преподнесет ей судьба как женщине, поднимутся на новый уровень сложности. Взаимоотношения с мужчинами превратятся в настоящий квест. Александру в новом сезоне вновь ждет много перипетий, метаний, мыслей о втором ребенке, и, конечно, раскрытие запутанных дел. Но благодаря ее феноменальному интеллекту и удивительным аналитическим способностям она умело справится с любым вызовом судьбы!
Как и в четвертом сезоне, режиссером проекта выступил Андрей Головков, известный по работе над популярным телесериалом «Молодежка». Продюсеры: Дарья Лаврова и Влад Ряшин. Работа над пятым сезоном детектива велась в хорошо знакомом всем поклонникам сериала городе Геленджике и в съемочных павильонах Москвы. В ожидании премьеры мы собрали разнообразные высказывания о сериале и его героине от зрителей, оставляющих комментарии на Кино-Театр.Ру.
фото: "Ищейка 5"
Петр Гриценко: Сериал неплох для отдохновения мозгов и лицезрения игры хороших актеров и красивых пейзажей.
Завидонов: Да-а... Если бы молодую Шэрон Стоун на эту роль, то сериал бы смотрелся. Ну и конечно, актёров-пузанов убрать.
Натхен: Идея фильма беспроигрышная: морские пейзажи, детективные истории, любовные многогранники. А вот выбор Банщиковой на главную роль трудно понять, она же пыхтит постоянно, во всех эпизодах. Картинки поедания сладкого отвратительны, как будто дозу принимает. И да, американский оригинал смотрится интереснее.
LilyaN: Анна Банщикова для меня неожиданная актриса. Видела её в других ролях, в этой роли она совсем другая, ироничная, интересная. Для меня неожиданная. Лёгкий налёт от Миссис Марпл, можно сказать, ну, по крайней мере, мне её мимика, диалоги, манера поведения напоминает. Очень нравится подбор актёрского состава. Посмотрела 1 сезон, смотрю второй, рада, что есть ещё и третий. Занимательный сериал выходного дня… Оригинальную версию не смотрю, как и все американские кино, просто нет времени на иностранное. И лучше, что не смотрю. У них свой менталитет, не наш, хорошо, что не приходит в голову сравнивать.
фото: "Ищейка 5"
Фордхам: Какой неспокойный город у моря, где запросто стреляют, грабят, насилуют, используют служебное положение, проводят разные махинации и мошенничество. И все ради чего существует город? Это ради Ищейки! И ради Ищейки и делаются преступления. Отнесем это к фантазии сценариста, но зато на фоне этой выдумки раскрывается ее настоящий талант руководителя, следователя, умеющего строить коммуникации, и с преступниками в том числе.
Аня 271990: Бывают фильмы, и актёры там неплохо играют, но посмотрев фильм, актёров забываешь, а здесь, конечно, Анна Банщикова сыграла просто шедеврально, эта её роль, безусловно, запомнится.
Мегги (Москва): Александра Ивановна — идеал руководителя. Умная, чуткая, заботливая, внимательная до мелочей. Многим мужчинам-руководителям еще поучиться нужно так себя вести на работе. Умело организует рабочий процесс, все сотрудники при деле. Сама инициативна и заставляет быть креативными всех в коллективе. А то иной раз в офисах "руководишки" порой даже не знают, чем занимаются свои сотрудники. У "руководишек" нет инициативы нагрузить этих сотрудников, которые потом оцениваются на "двойки", "тройки" не по их вине.
фото: "Ищейка 5"
Сказочник: В этом сериале отмечу много качественных моментов. Прежде всего подбор актёров. Актриса Анна Банщикова раскрывает характер своей героини несколько экзальтированно, с пережимом. Но, как ни странно, в общем рисунке фильма это смотрится вполне органично, даже свежо. Эдакая смешная атаманша, заедающая стресс шоколадом. Возможно кто-то мне не поверит, но таких чучелок мне встречалось в жизни немало. И это были интересные личности, талантливые, умные, но со своими чудинками. Считаю, будьте вы хоть марсианином, только делайте профессионально и хорошо свою работу. Потому что худшее из зол сегодняшней жизни — дилетанты.
Актриса Банщикова относится к актёрам особого, редкого творческого рисунка. Их инструмент — чуткий, до болезненности, творческий нерв. Во всех работах Банщиковой заметен лёгкий гротеск (уж простите за высокое сравнение — подход Феллини). На выходе получается не то, чтобы шарж или пародия, но подчёркнуто выпуклый характер персоны, что ли. Это уже стало почерком актрисы. Что ж, налицо — неординарность.
Владимир 101 (Москва): Очень сожалею, что такие фильмы демонстрируют!
Татьяна (Петропавловск-Камчатский): Главная героиня не просто странновата. Это такая американизированная феминистка. Напористая, немного смешная со своим пристрастием к сладкому. Манера говорить, быстрая речь и только по существу, без "лирики" на наш русский манер. Стиль жизни тоже на западный лад. Ну не верю я в этот образ, и все тут. Понятно, что сериал —римейк. Только хотелось бы приблизить его к нашим реалиям и видеть героиню с нашим менталитетом. А то преступники наши, а героиня из угрозыска такая русскоговорящая американка получилась. Это неприятно и выглядит чуждо в наших реалиях.
фото: "Ищейка 5"
Kaktus31 (Астрахань): Отличный сериал. Посмотрела все три сезона одним махом. Банщикова великолепна. С нетерпением жду четвертый сезон. Сейчас смотрю «Московскую борзую». По сравнению с «Ищейкой» просто отстой.
Диана Столярова (Москва): «Борзая» против «Ищейки» — тут и сравнивать нечего, это как «Реал» против «Барсы» вчера в суперкубке Испании, настоящая ментовская баба против какой-то непонятной, невзрачной и невнятной не пойми чего. Хватило на одну с половиной серию. Скучно, плохо, второсортно.
Мария Кшесинская: Легкий детективный сериал. Музыка, пейзажи выше всяких похвал. Анна просто невероятна в этом фильме. Своим конкурентам с телеканала Россия 1 утерли нос. Ни «Московская борзая», ни «Ищейка» с Шукшиной в сравнение не идут с такой милой и доброй ищейкой Сашей Кушнир и ее отделом.
P.S. очень интересно стало, что за стрижка у нашего бравого следователя? Хочу себе что-то подобное. Буду очень благодарна за ответ!
фото: "Ищейка 5"
Маланья: Сороколетняя одинокая баба — редкая неряха и неумейка — ударилась в работу. Кругом толпа мужчин. Но она никого не замечает и боится, как школьница, близких отношений и определенности. Дальше просто фантастика! Таких сотрудников в МВД, как она, просто нет! Иначе все преступники вымерли бы как мамонты. Мечтать конечно не вредно! Закормили нас этими киношными сказочками про добросовестных полицейских. Которых днем с огнем в реальной жизни не найдешь. Тем более дамочка оказалась с буржуйскими замашками — очень любит дорогие дома. Машины. Рестораны. При ее образе жизни никаких денег не хватит, и замуж она выйдет только к пенсии.
Совунья: Честно говоря, мне вообще все равно — адаптация это или оригинальный фильм, тем более, что иностранные сериалы почти не смотрю (есть, конечно, некоторые исключения). Главное — нравятся или не нравятся актеры, их игра. К сожалению, у наших кинематографистов нет, видимо, хороших сценариев, а книг они не читают. Поэтому актеры вынуждены сниматься в том, что есть. А куда деваться? Нет, ну можно, конечно, лежать на диване в ожидании судьбоносной роли... Так и вся жизнь пройдет — в ожидании. А я, например, радуюсь каждому появлению на экране любимых актеров. Хотя грустно видеть их в рекламе... Пусть это и реклама кофе или мобильных телефонов.
Баллистик: Четвертый сезон досматривался очень тяжело. Банщикова, конечно, привлекательная женщина и актриса неплохая. Однако раздражает вечное пыхтение её героини и поедание сладостей на нервной почве (притом ещё стесняется этого). Криминальные сюжеты стали менее интересными и динамичными. Зато чересчур много "соплей" с сыном, мужем, бывшим любовником, мамой, родственниками мужа.
фото: "Ищейка 5"
Юлия Николаевна-1 (Екатеринбург): Команда у Кушнир хорошая, а вот дела, которые они расследуют, всё примитивнее и примитивнее. Как-то хотелось бы, чтобы были более интересные сюжеты, более непредсказуемые результаты расследования, поменьше мамы и свекрови.
Маргарита Судакова (Санкт Петербург): Совершенно отвратительная игра Банщиковой. Наиграно, ненатурально. Актриса играет какую-то неврастеничку да еще с претензией на сексуальность. В нее влюбляются все мужчины, но поверить в это сложно. Сама по себе идея сериала интересная, но выбор актрисы — ужасная ошибка. Это не только мое мнение.
Наталья Р.: У неё очень женственный «тетский» вид, приятно-округлый, есть, за что подержаться, как мужики говорят... не тощая, но и не расплывшаяся. Нормальная женская фигура... Да и влюбляются не все подряд, а только такие, каким по душе именно этот тип женщины. В ней главное, что есть — искра, изюминка и теплота. Вот это притягивает в первую очередь.
Чужой хищник: Образ Кушнир становится все более карикатурным: почти патологическая тяга к сладкому, запрыгивание на еле знакомого мужика с пылом подвыпившей девицы легкого поведения... Жаль Анну Банщикову, которую заставили играть все это.
фото: "Ищейка 5"
Виктор из Донецка: Чисто женский сериал. Мужчинами рулят женщины. Трудно представить Кушнир профессиональным и дисциплинированным работником. Бардак в квартире, где живёт, бардак на рабочем месте, вечно опаздывающая, несобранная, дерганная. За что ей дали подполковника?
Тамара (Саратов): Детективные истории незатейливые, но смотрятся с интересом. Кушнир похорошела после родов. Не знаю, почему она некоторых раздражает. В этом сезоне даже ела мало:). Ну я один разок в первой серии мысленно покрутила у виска, когда она во время дня рождения сына кинулась любоваться трупом, ползая около него в нарядном платье. Да ещё не нравилось, что она своего представительного мужа-Макогона называла все время Борькой. Но это мелочи. По-прежнему обожаю её "рыцарскую" команду, любо-дорого смотреть, с какой симпатией они относятся к своей начальнице.
Монетка (Москва): Смотрю новый сезон с прежним удовольствием. Приятны люди на фоне чудесных морских пейзажей.
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