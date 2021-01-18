«Разочарование»-3: Фем-революция, стимпанк и однополая любовь

Одной из первых онлайн-премьер 2021 года стал третий сезон анимационного проекта «Разочарование», созданного Мэттом Грейнингом – автором «Симпсонов» и «Футурамы». Новые 10 серий отчаянно пытаются встроиться в повестку реального мира, переживающего политические пертурбации и озабоченного проблемами самоидентификации, но на деле утопают в сюжетных ответвлениях и, на поверку, не таких уж смешных и острых для нынешнего времени шутках про сумасшедших правителей, сильных женщин и гендерно-нейтральные отношения.
Принцесса Бин, в конце второго сезона признанная ведьмой и сожженная вместе со своими подельниками — эльфом Эльфо и демоном Люциком — на костре, чудесным образом спасается из пламени. И обнаруживает себя в подземном царстве, населенном пучеглазыми трогами и управляемым ее неубиваемой злобной мамашей Догмар. В Дримландии о том, что наследница трона выжила, пока не подозревают, так что советник Одвал и архидруидесса уже строят план по захвату власти — короля Зога они планируют уморить и заменить его сыном от второго брака, мальчиком-амфибией Дереком, по их мнению, недалеким и легко управляемым. Как бы не так — именно Дерек, пусть и случайно, но все же обнаруживает древнюю книгу, в которой говорится о проклятии королевского рода. Эта линия станет для третьего сезона сюжетообразующей, однако вспомнить об этом удастся, дай бог, на последних сериях. Тогда как остальное время куда более интересным для зрителя станут путешествия Бин — например, в соседнее с Дримландией индустриальное государство Стимлэнд, нарисованное в стилистике стимпанка, где и она, и Эльфо найдут свою, хоть и мимолётную, но истинную любовь.
«Разочарование» с первого сезона стремится быть современным. Зависимая от алкоголя и наркотиков принцесса (с употреблением галлюциногенов, к слову, связана, пожалуй, самая динамичная и абсурдистская сцена третьей части) неконвенциальной красоты и взглядов в качестве главной героини уже была глотком свежего воздуха. Теперь же ей предстоит и за трон побороться, и влюбиться в существо того же пола, и первой из Дримландии испытать на себе достижения индустриальной революции — оказывается, что с паровым судном справиться куда легче, чем с вращающимися дверьми. Впрочем, при всей этой открытости взглядов никуда не делись и бодинегативные шутки про принцессьи «беличьи зубы» — в этом, конечно, присутствует некий здоровый и очень жизненный баланс, но и противоречий хватает. Словом, есть, к чему стремиться.
Сама Дримландия тоже шагает в ногу со временем. На примере короля Зога создатели «Разочарования» исследуют посттравматический синдром, который переходит уже не просто в стресс и депрессию, а чуть ли не в деменцию. Дворцовый заговор оказывает массонским (привет, «С широко закрытыми глазами
» Стэнли Кубрика
), демон становится домашним котом, говорящая свинья тоже метит на трон, гонка вооружений заставляет задуматься о создании регулярной армии, а вдалеке струится загадочный и едкий зеленый дым, приближение которого не сулит ничего хорошего. Весь этот круговорот власти и обилие дворцовых переворотов по-прежнему роднит «Разочарование» с «Игрой престолов
», но тихая, сказочная социальная сатира Грейнинга теряется в череде ни к чему не ведущих гэгов. Сериалу, который, безусловно, становится более густонаселенными и визуально богатым, будто бы не хватает смелости, шуток на грани, более тонкого, но в то же время бьющего точно в цель юмора.
Даже финальный профеминистский манифест звучит как-то невнятно и неубедительно. Пройдя путь от средневекового сожжения на костре за мнимое ведьмовство до управления летательным аппаратом и секса с русалкой, Бин остается неуверенной в себе и уязвимой героиней. Всю дорогу она ловко избегает предлагаемых обстоятельств и в прямом смысле сбегает под предлогом праведной борьбы с очередными заговорщиками и злодеями. Она наверняка с большей радостью вернулась бы в ад и вновь прошла все его круги, чем взяла на себя ответственность по управлению целым государством. Но, к ее сожалению, времена меняются и требуют новых решений – хрустальные туфельки можно не надевать, укладку не делать, но на трон изволь сесть. Хотя, судя по финалу третьего сезона, поводов вновь сбежать у Бин будет немало.
Сериал «Разочарование
» доступен на Netflix
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