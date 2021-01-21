«Бывшие-3»: Трезвость и порок

На видеосервисе START 21 января начинается показ третьего сезона сериала «Бывшие» — неожиданного отечественного шоу, рассказывающего о разного рода зависимостях: от алкогольной и наркотической до созависимых отношений с родителями и партнерами. Причем делает это проект довольно захватывающе, объединяя разные жанры — здесь находится место не только психологической драме, но и настоящему триллеру. Вспоминаем события предыдущих двух сезонов, рассказываем о главных и второстепенных персонажах шоу и пытаемся выяснить у шоураннера проекта Алексея Троцюка, чего же ждать от третьих «Бывших».
фото: Съемки третьего сезона сериала "Бывшие"/Пресс-служба видеосервиса START
Яна и Илья
Взбалмошная Яна Миронова (Любовь Аксенова), как принято говорить, «мажорка», дочка крупного чиновника, девочка, воспитанная в, на первый взгляд, благополучной семье, получившая хорошее образование —правда, в школе папа купил для нее «золотую медаль», а затем отправил учиться бизнесу в Швейцарию. Эти знания Яне особо не нужны, она продолжает искать себя. И находит в наркотиках и алкоголе, щедро поставляемых в лучшие клубы столицы. Во время очередного такого трипа Яна вскрывает родительский сейф, где находит не только необходимые ей для новой дозы деньги, но и документы, почему-то подписанные ею. Так начинается первый сезон сериала, а вместе с этим история краха семьи Мироновых и долгий, пока еще не завершенный (и не факт, что он будет завершен) путь Яны к трезвости.
В первом сезоне родители отправляют Яну в реабилитационную клинику «Новый дом», где психологом работает бывший алкоголик Илья Русаков (Денис Шведов). В отличие от Яны, которую все вокруг упрекают в эгоизме, Илья всю свою жизнь посвящает пациентам. Они для него та сама опора, без любимого дела он снова может сорваться в алкогольную пропасть. И срывается — знакомство с Яной, по мнению окружающих, играет в этом не последнюю роль. Страсть вспыхивает между Яной и Ильей, кажется, после самого первого знакомства, когда она, приняв психолога за пациента центра, просит его намутить наркотики. Но если Яна, чей первый день в реабилитационном центре заканчивается срывом, сразу же чувствует эту новую связь, то Илья, готовящийся к свадьбе с любимой Олей (Татьяна Волкова), когда-то вытащившей его из зависимости, до последнего пытается бороться со своими чувствами. И, когда к концу второго сезона кажется, что Яна и Илья, наконец, имеют все шансы на то, чтобы быть вместе, начинается настоящая жесть и переоценка ценностей. Эгоистка Яна готова пожертвовать всем ради спасения отца, а Илья, наконец, решает жить для себя. Готовы ли герои к такой трансформации — как раз основная загадка новых «Бывших».
фото: Съемки второго сезона сериала "Бывшие"/Пресс-служба видеосервиса START
«В третьем сезоне перед нашими героями стоят самые сложные испытания – к этому нужно быть готовым. Ставки только растут, мы не опускаем планку, и ситуация у каждого из героев меняется кардинальным образом, причем зрители это почувствуют уже с первых серий. На мой взгляд, эта история еще и будет созвучна тем испытаниям, которые мы проживаем сейчас. Тут нет ковида, но есть общее ощущение, что жизнь меняется полностью, тревога нарастает, а предыдущий опыт не помогает в текущей ситуации», — интригует Алексей Троцюк.
Семья Яны
Если первые «Бывшие» в большей степени рассказывали именно о сложных отношениях Яны и Ильи, их борьбе с зависимостями, лишь пунктирно обозначая семейную ситуацию каждого, то во втором сезоне сериал стал настоящей семейной сагой Мироновых, а персонажи Виталия Хаева и Натальи Рогожкиной получили гораздо больший объем. Хаев играет властного отца Яны — Александра Борисовича Миронова, первого зама руководителя государственной корпорации «Росмед». Его боятся все — даже юная любовница Рита (Софья Лебедева), одноклассница и некогда лучшая подруга Яны.
фото: Съемки второго сезона сериала "Бывшие"/Пресс-служба видеосервиса START
Ирина Михайловна — утонченная, но жесткая профессор социологии, руководитель собственного института, где трудится, кстати, та самая любовница Рита. Узнав об измене мужа, героиня Рогожкиной, начинает готовиться к разводу и заводит себе любовника — реставратора Виктора (Сергей Ланбамин), вместе с которым выносит из дома сейф с деньгами и теми самыми документами, подтверждающими аферы Александра Борисовича. Но в финале первого сезона Виктор вместе со всем этим исчезает, а Ирина пытается вернуться к семейной жизни — отправляет Риту повышать квалификацию в Италию, а сама вместе с Александром Борисовичем дает второй шанс семье Мироновых. Шанс, впрочем, не используется, и уже во втором сезоне Мироновы все-таки готовятся к разводу.
Семья Ильи
В отличие от Яны у Ильи родителей нет — отец ушел к молодой любовнице, когда Илья еще был подростком, а мать умерла. Но у Ильи есть брат Андрей (Григорий Чабан) — тоже один из главных героев этой густонаселенной истории. Андрей отсидел за угон машины, хотя он уверен, что срок тогда должен был получить Илья — это он, еще будучи алкоголиком, отправил на преступление своего брата. Илья тоже чувствует свою вину перед Андреем, а потому на протяжении всего первого сезона пытается уберечь его от новых ошибок и разрулить все его проблемы, пусть и слишком высокой ценой.
Кроме Андрея у Ильи есть любимая женщина, а во втором сезоне уже и жена Оля — медсестра, выходившая героя Шведова в больнице и наставившая на путь трезвости. За это Илья ей по-прежнему, хотя и неосознанно, должен — настоящей любви в этой паре, кажется, нет. Оля при этом постоянно манипулирует Ильей и заставляет выбирать между пациентами и ею, конечно, ненавидит Яну и даже однажды сильно подставляет ее. В анамнезе у Оли еще и вечно недовольная сожителем мама, а еще странноватый бывший муж Дима (Владимир Жеребцов), с которым она в финале второго сезона, уже будучи брошенной Ильей и находящейся в глубоком неврозе, отправляется куда глаза глядят. Наверняка возвращения этой пары стоит ожидать в третьих «Бывших» — просто так Оля, «сделавшая человека» из Ильи, явно, не сдастся.
Настоящие злодеи
«У зрителей — хотя зритель всегда прав — почему-то есть ощущение, что герои должны воспитывать. Я с этой точкой зрения не согласен. Нужно быть честным с аудиторией, пытаться дать ей настоящий опыт, а не поддерживать во всех безумиях, которыми можно увлечься. И сложность с "Бывшими" был как раз в том, чтобы герои зрителей сразу не оттолкнули. Хотя я читаю иногда отзывы и вижу комментарии в духе "нет ни одного положительного героя", но ведь и в жизни тоже нет положительных героев, как нет и отрицательных. Есть столкновение желаний, убеждений и движение, порой бессознательное, к определенным целям», — уверен Алексей Троцюк.
Тем не менее во втором сезоне сериала раскрывается самый одиозный персонаж, явный злодей — человек из Кемерова, бывший член ОПГ, а ныне владелец шахт и неназванного кемеровского комбината Кирилл Лобов (Анатолий Журавлев). Впервые он появляется в сериале в одном из эпизодов первого сезона — к нему знакомый дилер (Петар Зекавица) привозит Яну, они вместе употребляют, и безбашенность девчонки становится желанной для Лобова, который насилует уже невменяемую Яну. После этого героиня Любови Аксеновой возвращается в центр реабилитации и впервые сознательно хочет завязать с наркотиками, что, впрочем, не получается. Во втором сезоне Лобов поселяется в особняк по соседству с Мироновыми и следит за девушкой, которая однажды в него даже стреляет. Но опытный Лобов почти всегда ходит в бронежилете и, само собой, выживает. Именно к нему в финале второго сезона и приходит Яна в надежде спасти своего отца — ценой собственной несвободы и зависимости уже не столько от наркотиков, сколько от токсичных отношений с персонажем Журавлева.
фото: Второй сезон сериала "Бывшие"/Пресс-служба видеосервиса START
Другой далеко неоднозначный персонаж — детектив или же киллер Кучмин (Александр Соколовский) — появляется лишь в нескольких эпизодах второго сезона. Его нанимает Ирина Миронова — Кучмин должен отыскать сбежавшего с деньгами Виктора, а когда поиск успешно завершен, то допросить Виктора с пристрастием и применением самых жестких методов, узнать, где же деньги, к тому моменту уже успешно вынесенные из дома Яной. Кучмин — явная ошибка, совершенная Ириной Михайловной, но, судя по трейлеру третьего сезона, к его услугам она еще прибегнет, и Кучмин сыграет в этой саге далеко не последнюю роль.
И верные помощники
Единственной надежной поддержкой и опорой и для Ильи, и для Яны на протяжении всего сериала остается скромная Тома (Софья Урицкая). Именно она готова в любое время дня и ночи принять заблудшие души в своей квартире. Тома познакомилась с Ильей давно в группе анонимных алкоголиков и с тех пор держит трезвость, несмотря на свою неудавшуюся личную жизнь и отсутствие каких-то карьерных перспектив. В минуты отчаяния она тщательно выписывает самоанализ и по-прежнему считает каждый день трезвости, которую, хочется надеяться, сохранит, несмотря ни на что, и в третьем сезоне.
«Мы не бросаем никого из героев. Все участники событий с нами, мы ни про кого не забыли, что видно уже по трейлеру. В третьем сезоне у нас много необычных сочетаний, пересечений и взаимодействий, которые были бы невозможны раньше. Третий сезон будет не таким лирическим, как предыдущие, но раскроет всех наших героев. Мне кажется, в этом плане авторы сериала — Эльдар Великорецкий, Екатерина Суровцева и Руслан Дощатов — достигли настоящих высот. Они очень выросли за три сезона и стали одними из лучших сценаристов на рынке. У них есть свой язык, они создают интересные структуры, которые отличаются от сезона к сезону. И в третьих "Бывших", кстати, тоже будет необычная структура. Например, первая серия начнется только с Ильи, а вторая — будет серией Яны», — комментирует Алексей Троцюк.
Саундтрек, который тоже является «движком» истории
Музыка в «Бывших» тоже играет одну из главных ролей. Для первого сезона основную лирическую композицию, отвечающую за настроение всей истории, — «Курить бросаем вместе» — написала группа «Майтай». Она же продолжила сотрудничество с создателями сериала и написала ключевую песню и для финала второго сезона, который в целом музыкально был решен в несколько ином ключе — упор на классику здесь задавал настроение семейной трагедии падения Дома Мироновых. Тем не менее «Майтай» записывает композиции и для «Бывших-3».
«Мне кажется, такой музыки не хватает нашим сериалам. Это небольшой привет "Брату-2", такой рок-н-ролл нашей жизни. Все-таки "Бывшие" — довольно рок-н-ролльная история, в ней есть настоящее, та "трушность", которую мы стараемся держать в балансе с кинематографической составляющей. Если первый сезон мы еще делали с оглядкой на ТВ — тогда START только начинал свою жизнь, то со второго сезона мы "отлепились" от телевизоров и уже не пытались найти компромисс, усидеть на двух стульях. Нам стало легче называть вещи своими именами, что в случае с такой сложной темой, как зависимость, — самое ценное. Мы не пытаемся подыграть аудитории, а напротив, стараемся разрушить некоторые иллюзии, дать зрителям возможность вместе с героями прожить эту историю, почувствовать всю их боль и радость в полном объеме», — отмечает Троцюк.
Новая героиня — в исполнении Полины Гагариной
Отличительной чертой «Бывших» является не только развитие персонажей, казалось бы, лишь случайно мелькнувших в предыдущем сезоне, но и появление новых ярких героев. В предыдущих двух сезонах это, в основном, были пациенты клиники «Новый дом», которых играли Ольга Лапшина, Данила Вахрушев, Павел Ворожцов, Дмитрий Куличков и многие другие актеры.
«У нас очень сильный кастинг, и нет проходящих героев. Каждый из них самостоятелен, и поэтому мы очень тщательно выбираем актеров для этих ролей. Проработка персонажей дает возможность двигать историю, включать новых героев, тем самым давая ощущения свежести событий, объема, мощного потока, который увлекает и ведет за собой аудиторию», — уверен Алексей Троцюк.
Так, в третьем сезоне клиенткой Ильи станет популярная писательница и блогер Елена в исполнении Полины Гагариной. И их, явно, будут связывать не только рабочие отношения. Для популярной певицы, имеющей актерское образование, работа в «Бывших» — первый после долгого перерыва (комедия «Одной левой», где играла певица, выходила больше пяти лет назад) опыт большой работы в кино. Причем ее героиня станет одним из центральных персонажей третьего сезона.
фото: Съемки третьего сезона сериала "Бывшие"/Пресс-служба видеосервиса START
«Мне кажется, этой роль мы откроем еще одну грань таланта Полины Гагариной. Мы долго не могли найти актрису, которая сыграет Елену, и вдруг появилась идея с Полиной, мы попробовали, и она включилась в роль, так все отработала, что если бы все российские актеры так работали, то наши сериалы бы точно уже захватили весь мир. Елена — очень интересный новый герой в нашем замечательном ансамбле, который Полина только усилит. Я очень верю в ее актерское будущее, это классная роль, хотя для заложников стереотипов это будет непростое испытание», — намекает Троцюк.
Полифония жанров
Помимо тщательной работы с персонажами, создатели «Бывших» виртуозно играют с жанрами и переходят от мелодрамы на непростую тему к психологическому триллеру. Эта полифония, вероятно, сохранится и в третьем сезоне, хотя Алексей Троцюк вообще считает привязку к жанрам пунктом уже устаревшим.
«Жизнь — он же мультижанровая. Сегодня у меня был день комедии, а вчера — триллер. Вся моя жизнь состоит из разных историй. В «Бывших» есть определенные правила, но они определяются характерами героев и препятствиями на их пути. А на нем есть и забавное, и страшное, и жестокое», — уверен продюсер.
Тем не менее от разговора на сложные темы «Бывшие» не откажутся. Воспитывать зрителей никто, как уже было сказано, не собирается. Но не исключено, что для кого-то сериал станет своего рода группой помощи.
«Кино еще никого не спасло. Но я верю, что тем людям, которые сейчас, вопреки обстоятельствам, кого-то спасают и кому-то помогают, несмотря на общественную оценку, наше кино может дать какую-то поддержку», — заключает Троцюк.
Смотрите третий сезон сериала «Бывшие» на видеосервисе START c 21 января.
обсуждение >>