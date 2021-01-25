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«Полет»: Во сне и наяву

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25 января 2021
Петр Тодоровский-младший — выходец знаменитой кинодинастии — пытался дебютировать в кино давно, но его полнометражный (причем довольно неплохой) дебют «Лавстори», кстати, с самым популярным современным артистом Александром Петровым в роли подрабатывающего в такси актера, встретившего свою первую любовь (Вильма Кутавичюте), так должным образом и не дошел до широкого зрителя из-за банкротства компании-прокатчика. Первый сериальный опыт Тодоровского-младшего, работающего на своих проектах в качестве не только режиссера, но и сценариста, выглядит гораздо увереннее — неслучайно его «Полет» одновременно выпускают не только на платформе Premier, но и на канале ТНТ.

«Полет»: Во сне и наяву
фото: "Полет"/Пресс-служба канала ТНТ

В курилке сидит с диктофоном давно не курящая Ира (Оксана Акиньшина), на диктофон записывающая все свои чувства и эмоции, случившиеся в данный момент, о котором мы узнаем лишь позже — полностью уже ближе к финалу картины. Но суть первых серий вовсе не в том, что же случится в конце. Тут важен именно этот «момент», вдруг объединяющий Иру со всеми ее не самыми приятными сослуживцами по офису: алкашом Жабенко (Михаил Ефремов), симпатичным начальником Митей (Никита Ефремов), глуповатой помощницей по прозвищу Котенок, как ее называют все в офисе (Юлия Хлынина), малахольным Илюшей (Павел Табаков) и опытной Катей (Евгения Добровольская). Момент один — все они из-за ошибки Котенка приехали не в тот аэропорт и пропустили нужный рейс Москва-Пермь, который неожиданно потерпел крушение. Все пассажиры того авиарейса погибли, все сотрудники офиса, благодаря ошибке Котенка, — живы.

Это событие заставляет их переосмыслить свой путь. Всё — по крайней мере в сериале —начинается с той самой Иры, уже готовой быть примерной женой и мириться с изменами мужа (Алексей Макаров), а решающейся на отчаянный шаг, будь то флирт с симпатичным начальником или настоящие признания об упущенной жизни — психологу или в диктофон, который ей и выписывает врач.

«Полет»: Во сне и наяву
фото: "Полет"/Пресс-служба канала ТНТ

У коллег по «цеху» — ситуация не лучше. Все они до катастрофы, в которую, слава богу, не попали, совершали даже противоправные действия. Девиз Дэвида Линча о том, что «Совы — не те, кем кажутся», становится чуть ли ни главным для этого сериала, лавирующего между феминистической драмой и настоящей криминальной трагедией. Каждая серия посвящена отдельному герою этого «офиса». Здесь возможно найти сходства даже с «Колл-центром», выходившем осенью прошлого года также на ТНТ и Premier (причем в «Полете» есть даже аналогичная линия Хлыниной и Табакова), но все это уже не укладывается в рамки разнообразных шоу, на которых настаивал «Колл-центр». Это жизнь, порой дурацкая в ее проявлениях.

Исходное событие «Полета» не может не отсылать к франшизе «Пункт назначения», где в жанровом ключе рассказывалось о неизбежности смерти. Здесь же в ключе драматическом рассказывается о неизбежности жизни. Будь ты «хорошая жена», вдруг осознавшая всю токсичность отношений, или «пай-мальчик», решивший идти наперекор семье, или, наоборот, конченый человек, вдруг совершающий абсолютно не свойственные тебе поступки. Речь о герое Михаила Ефремова —алкоголике, наркомане и игромане Игоре Жабенко —который чуть ли не единственный из всего этого офиса, занимающегося строительными и риэлторскими проектами, решается помочь оставшейся без жилья семье реальной жертвы той авиакатастрофы. Через ложь и провокации, через угнетение собственной боли, которую он все еще не может пережить. И эта боль, хотя сериал снимался еще до всей истории с Михаилом Ефремовым, — пугающе актуальна по отношению к его ситуации.

«Полет»: Во сне и наяву
фото: "Полет"/Пресс-служба канала ТНТ

Этот «Полет» нельзя назвать ровным — все-таки первый опыт Петра Тодоровского-младшего в сериалах. Однако истории «второго шанса» в нашем, по преимуществу героическом, кино и даже сериалах должны образом не отработаны. В этом смысле сериал Тодоровского, как ни странно, рифмуется с недавней диснеевско-пиксаровской «Душой». Только этот, пусть даже мифический, шанс на новую жизнь отражается не в анимации и не затрагивает глобальную душевную историю, а концентрируется лишь на отдельных судьбах, изменить которые, впрочем, удается немногим. А, может быть, никому.

Смотрите сериал «Полет» на канале ТНТ с 25 января.


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