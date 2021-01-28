«Острые козырьки»: Почему сага о бандитах-романтиках так полюбилась зрителям

На прошлой неделе стало известно, что популярный сериал «Острые козырьки» от BBC с Киллианом Мерфи в главной роли закончится шестым сезоном. Кроме того, шоуранер проекта Стивен Найт рассказал, что скорее всего вместо обещанного седьмого сезона будет снят полнометражный фильм. Первый сезон гангстерского телесериала, запущенный в 2013 году, собрал аудиторию в 2,4 млн зрителей – столь успешный старт уверенно свидетельствовал о необходимости продолжать проект. Количество поклонников шоу росло с каждым сезоном, и продолжает расти. Фанаты по всему миру, подражают персонажам, а сами «Острые козырьки» уже стали масштабной франшизой с собственным мерчем, коллекцией настольных игр и, разумеется, компьютерной игрой по мотивам сериала. Пора вспомнить, за что мы так любим «Острые козырьки» и почему будем скучать по ним.
фото: кадр из сериала "Острые козырьки"
Историческая составляющая
«Острые козырьки» рассказывают историю цыганского клана Шелби в период между двумя Мировыми войнами. Братья Шелби возвращаются в Бирмингем после Первой Мировой войны и пытаются наладить бизнес, а также преступными методами завоевать авторитет среди горожан и не только. Внутрисемейные отношения складываются драматично и полны противоречий и конфликтов, но с началом Второй Мировой, как обещают создатели, их время закончится.
Проект основан на реальных событиях. Создатель телешоу Стивен Найт написал сценарий, вдохновляясь рассказами своего отца о Бирмингеме 20-х годов прошлого века. В то время действительно существовала молодежная группировка, которую прозвали «острыми козырьками». По одной из версий, свое название банда получила из-за «хипстерских» причесок и особой манеры одеваться, поскольку основной чертой принадлежности к клану была как раз кепка с зауженным козырьком. Согласно другой версии, острыми козырьками бандитов прозвали из-за того, что они вшивали острые лезвия в свои головные уборы, что было неоспоримым преимуществом в уличных драках. И хотя нет достоверных сведений, действительно ли Острые козырьки держали в страхе сначала Бирмингем, а потом постепенно завоевывали авторитет и по всей Англии, практически в каждом из сезонов можно встретить реальных исторических личностей — например, Чарли Чаплина, Уинстона Черчилля или Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов.
Качественная проработка каждого сезона с учетом исторических фактов, конечно, не могла не привлечь интерес со стороны даже самых въедливых зрителей.
фото: кадр из сериала "Острые козырьки"
Актерский состав
Пожалуй, главное, из-за чего невозможно избавиться от желания посмотреть все сезоны саги за один раз — это блестящий актерский состав. Главная роль досталась Киллиану Мерфи, актеру ирландского происхождения. Его манера игры сочетает в себе обворожительную сдержанность и харизматичную импульсивность. Роль Томаса Шелби, главаря Острых козырьков, стала визитной карточкой в карьере артиста. Томас Шелби страдает посттравматическим синдромом, довольно жесток, но за его непоколебимым авторитетом на самом деле скрывается романтик с разбитым сердцем. Безусловно, наблюдать за трансформацией такого сложного героя — одно удовольствие.
Помимо Мерфи, плеяду британских звездных актеров пополнил Сэм Нилл («Парк Юрского периода», «Сквозь горизонт», «В пасти безумия») в роли коварного блюстителя порядка Честера Кэмпбелла. На съемочной площадке среди членов семьи Шелби были и реальные братья Джо и Финн Коул, которые сыграли в сериале кузенов. Также в первых трех сезонах появляется Аннабелль Уоллис («Тюдоры») в роли Грейс Берджесс, белокурой нимфы с таинственным прошлым, ведущей двойную жизнь, а в итоге покорившей сердце Томаса Шелби и ставшей для него главной женщиной. И, конечно, проект нельзя представить без блистательной Хелен Маккрори, сыгравшей тетушку Полли, казначея семьи Шелби и правую руку Томаса, а еще без харизматичного Пола Андерсона («Выживший», «Легенда», «Шерлок Холмс: Игра теней») — старшего брата Томаса, Артура Шелби. Кроме того, в последнем на сегодняшний день пятом сезоне в нескольких эпизодах появляется Аня Тейлор-Джой в роли Джины Грей, жены Майкла, кузена братьев Шелби. Актриса стала широко известна благодаря сериалу «Королевский гамбит», вышедшем на Netflix в 2020 году.
фото: Кадр из сериала "Острые козырьки"
Как правило, антагонисты и отрицательные герои в кино оказываются наиболее яркими и запоминающимися. Одна из таких ролей досталась Тому Харди – он появляется в сериале в роли главы еврейской мафии Альфи Соломонса, невероятно жестокого, вкрадчивого, обольстительно-меркантильного. Его переговоры с Томасом — это отдельный вид искусства ведения психологической манипуляции. Важно отметить, что дуэт Мерфи и Харди — уже сложившийся тандем, который появлялся многократно и в других фильмах (например, «Начало» или «Дюнкерк»). Возможно, за счет этого их взаимодействие выглядит таким безупречным.
В четвертом сезоне Шелби ведут войну с итальянской мафией, главу которой, Луку Чангретту, сыграл Эдриан Броуди. Он стал самым стильным злодеем за все сезоны саги, а также самым мстительным и коварным. Эта роль раскрыла Броуди с другой стороны: Чангретта стал первым отрицательным героем за всю карьеру актера, которого зрители запомнили в трогательной роли Владислава Шпильмана в фильме «Пианист». И надо сказать, что маска злодея ему к лицу.
Авторы сериала о гангстерах предлагают зрителю не только эффектные экшн-сцены, где есть место погоням, перестрелкам и внезапным нападениям, но и довольно интеллектуальные политические игры. Так, первый и второй сезон имеют две сюжетные линии — борьба с китайской мафией и попытки обхитрить британское правительство с участием в заговоре тайной службы. Третий сезон, по отзывам критиков, был самым запутанным, но не менее увлекательным: здесь семье Шелби пришлось столкнуться с русскими аристократами, бежавшими от революции, и повлиять на политические взаимоотношения Англии и Советской России, параллельно расширяя свой бизнес. На фоне этого борьба с итальянской мафией и спасение от кровной мести в четвертом сезоне кажется чем-то упрощенным, однако даже здесь у авторов сериала находятся неожиданные повороты сюжета и отсылки к прошлому семьи Шелби. Кроме того, сезон получился наиболее драматичным, так как зрителям пришлось навсегда попрощаться со многими персонажами. В пятом сезоне Томас Шелби становится членом политической партии и пытается предотвратить зарождение британского фашизма, разрушая его изнутри. Этот сезон оказался самым сильным и самым загадочным. Он оставил столько зацепок, что неизвестно, куда же повернет история в грядущем последнем сезоне саги. В сериале даже присутствует мистика, которая связана с корнями семьи Шелби, а именно с потомственными цыганами, способными заклинать и делать заговоры, что также помогает Шелби в делах.
И, конечно, у «Острых козырьков» очень сильная драматургическая составляющая: каждый герой прописан с психологической точностью и имеет собственную, важную для общего повествования историю. Ни один из персонажей не случаен, и никто не оставит зрителя равнодушным.
фото: кадр из сериала "Острые козырьки"
Стилизация
Эффектная операторская работа безусловно выделяет сериал среди конкурентов. Камера является отдельным участником истории и беспристрастным наблюдателем. Зачастую съемка ведется как бы из укрытия, что создает ощущение присутствия клана Шелби повсюду, даже если ни одного из представителей семейства нет в кадре. Кроме того, стедикам зачастую меняется на ручную камеру, нагнетающую саспенс в особенно драматичные эпизоды. Интересно изобразительное решение, в котором герои сняты чуть в расфокусе, а при цветокоррекции кадров наложена легкая сепия. Это создает ощущение старой фотографии, снятой на пленку.
В визуальном ряду стоит отметить и стиль «Острых козырьков», а точнее ставшие легендарными в поп-культуре костюмы. Высокие кожаные ботинки, укороченные брюки, съемные воротнички, которые позволяли выглядеть чисто и опрятно даже в рубашке не первой свежести, костюмы-тройки, длинные однобортные пальто с шелковой подкладкой, и, естественно, кепки с острыми козырьками в сочетании с характерной стрижкой. Мужские костюмы может себе позволить и женская половина шоу, например, Полли Грей (Хелен МакКрори). Даже женские наряды отражают в сериале не только элегантность, но и дерзость.
Художники по костюмам вдохновлялись книгой Питера Дойла «Мошенники как мы», где были собраны фотографии австралийских преступников. Хотя, конечно, гримеры и дизайнеры позволяли себе отступления, стилизуя внешний вид героев под 20-е годы прошлого века с учетом модных трендов современности. Значительная часть ассортимента костюмов была найдена в ателье, которое специализируется на исторической одежде. Костюмы Томаса Шелби были сшиты на заказ.
фото: Кадр из сериала "Острые козырьки"
Франшиза «Острые козырьки» настолько набрала обороты, что Стивен Найт даже основал собственную компанию по пошиву мужской одежды под названием Garrison, выпускающую костюмы и аксессуары в стилистике сериала. Так что, фанаты могут одеваться как истинные участники банды. А в сентябре 2019 года в Дигбите проходил фестиваль «Острых козырьков», где было все — от живой музыки до показа мод.
Саундтрек
Несмотря на такое внимание к деталям и историческую дотошность, создатели сериала позволяют себе вольности и наравне с традиционными песнями Бирмингема того времени используют современный альтернативный рок. Так, в сериале звучат The White Stripes, Arctic Monkeys, Radiohead. Главным саундтреком к проекту стала композиция Red Right Hand группы Nick Cave and the Bad Seeds. Изначально авторы поставили музыку Ника Кейва в пилотную серию на пробу. Но музыканту так понравилось шоу, что он разрешил использовать свои композиции и дальше. По признанию Стивена Найта, задача была не в том, чтобы показать зрителям музыку того времени, а в том, чтобы создать атмосферу и позволить прочувствовать восприятие событий самими героями. Похожий прием использовал Баз Лурман в «Великом Гэтсби», где звучали такие современные исполнители, как Lana Del Rey, Florence the Machine, The XX и другие.
Что нам готовит новый сезон и возможный полнометражный фильм по «Острым козырькам», знают пока только создатели проекта. Но фанаты по всему миру с нетерпением ждут уже готовый сериал и уверены, что финальная часть саги не подведет и не изменит уже сложившимся традициям.
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