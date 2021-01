«Острые козырьки»: Почему сага о бандитах-романтиках так полюбилась зрителям

фото: кадр из сериала "Острые козырьки"



«Острые козырьки» рассказывают историю цыганского клана Шелби в период между двумя Мировыми войнами. Братья Шелби возвращаются в Бирмингем после Первой Мировой войны и пытаются наладить бизнес, а также преступными методами завоевать авторитет среди горожан и не только. Внутрисемейные отношения складываются драматично и полны противоречий и конфликтов, но с началом Второй Мировой, как обещают создатели, их время закончится.Проект основан на реальных событиях. Создатель телешоу Стивен Найт написал сценарий, вдохновляясь рассказами своего отца о Бирмингеме 20-х годов прошлого века. В то время действительно существовала молодежная группировка, которую прозвали «острыми козырьками». По одной из версий, свое название банда получила из-за «хипстерских» причесок и особой манеры одеваться, поскольку основной чертой принадлежности к клану была как раз кепка с зауженным козырьком. Согласно другой версии, острыми козырьками бандитов прозвали из-за того, что они вшивали острые лезвия в свои головные уборы, что было неоспоримым преимуществом в уличных драках. И хотя нет достоверных сведений, действительно ли Острые козырьки держали в страхе сначала Бирмингем, а потом постепенно завоевывали авторитет и по всей Англии, практически в каждом из сезонов можно встретить реальных исторических личностей — например, Чарли Чаплина , Уинстона Черчилля или Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов.Качественная проработка каждого сезона с учетом исторических фактов, конечно, не могла не привлечь интерес со стороны даже самых въедливых зрителей.Пожалуй, главное, из-за чего невозможно избавиться от желания посмотреть все сезоны саги за один раз — это блестящий актерский состав. Главная роль досталась Киллиану Мерфи, актеру ирландского происхождения. Его манера игры сочетает в себе обворожительную сдержанность и харизматичную импульсивность. Роль Томаса Шелби, главаря Острых козырьков, стала визитной карточкой в карьере артиста. Томас Шелби страдает посттравматическим синдромом, довольно жесток, но за его непоколебимым авторитетом на самом деле скрывается романтик с разбитым сердцем. Безусловно, наблюдать за трансформацией такого сложного героя — одно удовольствие.Помимо Мерфи, плеяду британских звездных актеров пополнил Сэм Нилл (« Парк Юрского периода », « Сквозь горизонт », « В пасти безумия ») в роли коварного блюстителя порядка Честера Кэмпбелла. На съемочной площадке среди членов семьи Шелби были и реальные братья Джо Финн Коул , которые сыграли в сериале кузенов. Также в первых трех сезонах появляется Аннабелль Уоллис (« Тюдоры ») в роли Грейс Берджесс, белокурой нимфы с таинственным прошлым, ведущей двойную жизнь, а в итоге покорившей сердце Томаса Шелби и ставшей для него главной женщиной. И, конечно, проект нельзя представить без блистательной Хелен Маккрори , сыгравшей тетушку Полли, казначея семьи Шелби и правую руку Томаса, а еще без харизматичного Пола Андерсона (« Выживший », « Легенда », « Шерлок Холмс: Игра теней ») — старшего брата Томаса, Артура Шелби. Кроме того, в последнем на сегодняшний день пятом сезоне в нескольких эпизодах появляется Аня Тейлор-Джой в роли Джины Грей, жены Майкла, кузена братьев Шелби. Актриса стала широко известна благодаря сериалу « Королевский гамбит », вышедшем на Netflix в 2020 году.Как правило, антагонисты и отрицательные герои в кино оказываются наиболее яркими и запоминающимися. Одна из таких ролей досталась Тому Харди – он появляется в сериале в роли главы еврейской мафии Альфи Соломонса, невероятно жестокого, вкрадчивого, обольстительно-меркантильного. Его переговоры с Томасом — это отдельный вид искусства ведения психологической манипуляции. Важно отметить, что дуэт Мерфи и Харди — уже сложившийся тандем, который появлялся многократно и в других фильмах (например, « Начало » или « Дюнкерк »). Возможно, за счет этого их взаимодействие выглядит таким безупречным.В четвертом сезоне Шелби ведут войну с итальянской мафией, главу которой, Луку Чангретту, сыграл Эдриан Броуди . Он стал самым стильным злодеем за все сезоны саги, а также самым мстительным и коварным. Эта роль раскрыла Броуди с другой стороны: Чангретта стал первым отрицательным героем за всю карьеру актера, которого зрители запомнили в трогательной роли Владислава Шпильмана в фильме « Пианист ». И надо сказать, что маска злодея ему к лицу.И, конечно, нельзя не обратиться к противнику Томаса Шелби в пятом сезоне — британскому фашисту Освальду Мосли, которого сыграл Сэм Клафлин (« Пираты Карибского моря: На странных берегах », « Голодные игры: И вспыхнет пламя »). Мало того, что актер невероятно похож на свой реальный прототип, так еще и его блестящий талант заставляет нас почувствовать настоящее отвращение к этому персонажу.Авторы сериала о гангстерах предлагают зрителю не только эффектные экшн-сцены, где есть место погоням, перестрелкам и внезапным нападениям, но и довольно интеллектуальные политические игры. Так, первый и второй сезон имеют две сюжетные линии — борьба с китайской мафией и попытки обхитрить британское правительство с участием в заговоре тайной службы. Третий сезон, по отзывам критиков, был самым запутанным, но не менее увлекательным: здесь семье Шелби пришлось столкнуться с русскими аристократами, бежавшими от революции, и повлиять на политические взаимоотношения Англии и Советской России, параллельно расширяя свой бизнес. На фоне этого борьба с итальянской мафией и спасение от кровной мести в четвертом сезоне кажется чем-то упрощенным, однако даже здесь у авторов сериала находятся неожиданные повороты сюжета и отсылки к прошлому семьи Шелби. Кроме того, сезон получился наиболее драматичным, так как зрителям пришлось навсегда попрощаться со многими персонажами. В пятом сезоне Томас Шелби становится членом политической партии и пытается предотвратить зарождение британского фашизма, разрушая его изнутри. Этот сезон оказался самым сильным и самым загадочным. Он оставил столько зацепок, что неизвестно, куда же повернет история в грядущем последнем сезоне саги. В сериале даже присутствует мистика, которая связана с корнями семьи Шелби, а именно с потомственными цыганами, способными заклинать и делать заговоры, что также помогает Шелби в делах.И, конечно, у «Острых козырьков» очень сильная драматургическая составляющая: каждый герой прописан с психологической точностью и имеет собственную, важную для общего повествования историю. Ни один из персонажей не случаен, и никто не оставит зрителя равнодушным.Эффектная операторская работа безусловно выделяет сериал среди конкурентов. Камера является отдельным участником истории и беспристрастным наблюдателем. Зачастую съемка ведется как бы из укрытия, что создает ощущение присутствия клана Шелби повсюду, даже если ни одного из представителей семейства нет в кадре. Кроме того, стедикам зачастую меняется на ручную камеру, нагнетающую саспенс в особенно драматичные эпизоды. Интересно изобразительное решение, в котором герои сняты чуть в расфокусе, а при цветокоррекции кадров наложена легкая сепия. Это создает ощущение старой фотографии, снятой на пленку.В визуальном ряду стоит отметить и стиль «Острых козырьков», а точнее ставшие легендарными в поп-культуре костюмы. Высокие кожаные ботинки, укороченные брюки, съемные воротнички, которые позволяли выглядеть чисто и опрятно даже в рубашке не первой свежести, костюмы-тройки, длинные однобортные пальто с шелковой подкладкой, и, естественно, кепки с острыми козырьками в сочетании с характерной стрижкой. Мужские костюмы может себе позволить и женская половина шоу, например, Полли Грей (Хелен МакКрори). Даже женские наряды отражают в сериале не только элегантность, но и дерзость.Художники по костюмам вдохновлялись книгой Питера Дойла «Мошенники как мы», где были собраны фотографии австралийских преступников. Хотя, конечно, гримеры и дизайнеры позволяли себе отступления, стилизуя внешний вид героев под 20-е годы прошлого века с учетом модных трендов современности. Значительная часть ассортимента костюмов была найдена в ателье, которое специализируется на исторической одежде. Костюмы Томаса Шелби были сшиты на заказ.Франшиза «Острые козырьки» настолько набрала обороты, что Стивен Найт даже основал собственную компанию по пошиву мужской одежды под названием Garrison, выпускающую костюмы и аксессуары в стилистике сериала. Так что, фанаты могут одеваться как истинные участники банды. А в сентябре 2019 года в Дигбите проходил фестиваль «Острых козырьков», где было все — от живой музыки до показа мод.Несмотря на такое внимание к деталям и историческую дотошность, создатели сериала позволяют себе вольности и наравне с традиционными песнями Бирмингема того времени используют современный альтернативный рок. Так, в сериале звучат. Главным саундтреком к проекту стала композиция Red Right Hand группы. Изначально авторы поставили музыку Ника Кейва в пилотную серию на пробу. Но музыканту так понравилось шоу, что он разрешил использовать свои композиции и дальше. По признанию Стивена Найта, задача была не в том, чтобы показать зрителям музыку того времени, а в том, чтобы создать атмосферу и позволить прочувствовать восприятие событий самими героями. Похожий прием использовал Баз Лурман в « Великом Гэтсби », где звучали такие современные исполнители, как Lana Del Rey, Florence the Machine, The XX и другие.Что нам готовит новый сезон и возможный полнометражный фильм по «Острым козырькам», знают пока только создатели проекта. Но фанаты по всему миру с нетерпением ждут уже готовый сериал и уверены, что финальная часть саги не подведет и не изменит уже сложившимся традициям.Смотрите сериал « Острые козырьки » на Netflix