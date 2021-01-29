«Топи»: Мистические приключения москвичей в России

На видеосервисе КиноПоиск HD состоялась премьера сериала «Топи» - мистического триллера по сценарию Дмитрия Глуховского и в постановке Владимира Мирзоева. В главных ролях – Иван Янковский, Катерина Шпица, восходящая звезда Тихон Жизневский, блеснувший в недавнем «Огне», Анастасия Крылова и Софья Володчинская. Не обошлось и без мирзоевского актера-талисмана Максима Суханова, у которого, по ситуации на три вышедшие серии, пара небольших эпизодов – зато чуть ли ни самых зловещих.
30-летний Денис (Иван Янковский) придумал мэссенджер, который работает как детектор лжи – считывает пульс и мимику собеседника и сообщает, врет тот или говорит правду. Теперь на него охотится ФСБ, но силовиков молодой человек не боится, у него есть проблемы посерьезнее. Например, рак (видимо, мозга, и, видимо, в последней стадии) – врачи разводят руками, мама советует съездить в какой-то затерянный в глуши монастырь, где молитвами спасают безнадежных. Денис на людях храбрится и прикладываться к иконам отказывается, но на деле очень напуган, так что поездку все-таки бронирует.
Правда, ответивший на звонок по телефону на сайте монастыря роботизированный женский голос предупреждает, что принимают они только группы, от 4-х человек. Тогда парень пишет пост в соцсети и приглашает троих подписчиков прокатиться с ним на природу, за его счет, сообщая название вокзала и время отправления поезда. Откликаются, впрочем, аж четверо: брошенная невеста Катя (Катерина Шпица), сбежавшая с бандитским пистолетом «кавказская пленница» Эля (Софья Володчинская), переживающая гибель родной сестры девственница из религиозной семьи Соня (Анастасия Крылова) и «желтый» журналист Макс (Тихон Жизневский), мечтающий стать великим расследователем – он, к слову, единственный, кто был лично знаком с Денисом до поездки. У каждого свои причины бежать, а у Макса еще и корыстный интерес, так что все пятеро садятся в поезд и выходят на заброшенном полустанке, увешанном объявлениями о пропавших людях, где их встречает водитель (Максим Суханов) — мужик с гнилыми зубами и шутками «за 300». Повод насторожиться, как и то, что пункт назначения носит многообещающее название «Топи». Но москвичи едут дальше. Или нет – тут начинается мистика.
«Топи», конечно, никакой не русский «Твин Пикс
», расходимся, но, тем не менее, мирзоевская сказочная психоделика «засасывает» не хуже линчевской. Не проходит и получаса, а Иван Янковский уже разговаривает с деревьями – потом он и вовсе начнет беспричинно раздеваться, жевать листья, слышать голоса и видеть мертвецов. Камера периодически совершает пролеты над лесами и болотами, демонстрируя масштаб безлюдности, после чего переходит в ручной режим и «рыбьем глазом» фокусируется на как будто бы выпавшем на время из реальности лице главного героя. Подобные приемчики нагоняют жути, как и сама локация – «идеальная для съемок хоррора», подмечает героиня Шпицы. Топи, иллюстрирующие тезис Михалкова
про то, что «русская деревня умирает», населены зомбированными бабками и дедами, в чаще обитают бывшие зеки, кто-то режет головы собакам и копает ямы-капканы, в небе висят розовые кислотные облака – какая Русь без токсичного завода. Даже с монастырем не все гладко, так что никаких скреп вовсе не остается.
Изнеженные москвичи упираются изо всех сил, стараясь не поддаваться пугающему хтоническому обаянию глубинки. Сильные женщины Катя и Эля жалуются друг другу на мужиков, Соня пребывает в кризисе веры, озабоченный Макс пытается совратить все, что движется. Пожалуй, только Дениса с самого начала «кроет», что можно списать на больной мозг, воспаленный еще больше притоком загородного кислорода, но стоит все-таки уповать на что-то посложнее и позагадочнее. В конце концов, у больших художников Глуховского и Мирзоева, в хорошем смысле, ни слова в простоте: они увлекают зрителя в тягучую топь повествования, меняя ритм с быстрого московского из первого эпизода-предыстории на медленный сельский, кружат голову загадочными кадрами-вставками, простым, но оттого еще более мистическим сеттингом, то ли временными, то ли пространственными петлями, то ли девочкой, то ли виденьем – есть и такое.
Понятно, что в каком-то смысле «Топи» наверняка окажутся не просто атмосферной страшилкой, а еще и поучительной историей, не зря же в главных героях сплошь психологически травмированные типажи. Тема жизни, смерти и перерождения возникает с первых минут, заявляя себя генеральной. Однако остается надежда, что «Топи» — не то (или хотя бы не совсем то), чем кажутся с первых минут. И если уж начали за упокой — речь, конечно, не о том, как сняты первые серии, а в прямом смысле о некотором количестве смертей, реальных и предполагаемых, в кадре, — то закончатся за здравие. Опять же, не героев и русской деревни, а, в первую очередь, российских сериалов и жанрового кино.
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