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«Отпуск»: Геленджик – шик!

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1 февраля 2021
На канале ТНТ начинается показ нового сериала «Отпуск» — комедии про отдых на небезызвестном курорте Краснадорского края, в городе Геленджике, и про две семьи, южан и северян, которые испытывают на прочность непохожие темпераменты друг друга. Главные роли исполнили Павел Майков, Демис Карибидис, Татьяна Догилева, Юлия Подозерова, Кузьма Сапрыкин и дебютантка Валентина Карнаухова - звезда TikTok, известная в интернете под псевдонимом Валя Карнавал.

«Отпуск»: Геленджик – шик!
фото: Сериал "Отпуск"/Пресс-служба канала ТНТ

Сева Беляев (Майков), его жена (Подозерова), теща (Догилева) и двое сыновей, Саша (Сапрыкин) и Филипп (Радислав Куцов) вновь не поехали в отпуск за границу — уже в одиннадцатый раз им предстоит бюджетно отдохнуть на берегу Черного моря. Сева только рад, ждет не дождется встречи с хозяином гостевого дома, где они останавливаются из года в год, своим приятелем Борей (Демис Карибидис). Саша — единственный, кто разделяет отцовскую радость, ведь он влюблен в Борину дочку Люсю (Валентина Карнаухова) и собирается ей об этом сообщить, а то и вовсе сделать предложение. И пока не подозревает, что у девушки за время его отсутствия появился парень из местных. Любовные страсти кипят и по другим фронтам: сам Сева должен будет убедить жену Лару (Юлия Подозерова), да и тещу в исполнении Догилевой — куда без нее — что разводиться с ним не стоит. А Боря — доказать своей новой возлюбленной Мадине (Катрин Асси), что он куда лучше ее бывшего — и по-прежнему настойчивого — кавалера Теймураза (Арарат Кещян), местного бизнесмена.

«Отпуск»: Геленджик – шик!
фото: Сериал "Отпуск"/Пресс-служба канала ТНТ

Как известно, «если есть на свете рай — это Краснодарский край». Бесспорно, хотя даже герои «Отпуска», люди бывалые и опытные по части внутреннего туризма, иногда в этом сомневаются. Потому что отдых на русском юге даже от русского человека требует определенных моральных усилий. В эпицентре столкновения разных культур не может не возникнуть взрывоопасной ситуации, и каждая серия «Отпуска» — тому подтверждение. Сева бесконечно косячит, выводя Лару из себя, Боря ему не уступает, едва не проваливая — исключительно из лучших побуждений — знакомство с семьей Мадины. Влюбленный Саша вынужден терпеть компанию парня Люси и его двоих приятелей с говорящими прозвищами Мелкий (Максим Винокуров) и Ходор (Амир Гурбанов). Эта геленджикская молодежь – готовое комедийное трио, хотя строят они из себя крутых и взрослых парней. По пляжу бродит вечно пьяный Нептун с огромной ракушкой, которая, по легенде, нашептывает ему платные советы для отдыхающих, а на деле служит емкостью для горячительных напитков. Мудрее этого персонажа разве что героиня Татьяны Догилевой, которая все чаще радует зрителя своим появлением в сериалах, неизменно являясь этаким нравственным камертоном и одновременной комедийной величиной недосягаемого масштаба.

«Отпуск»: Геленджик – шик!
фото: Сериал "Отпуск"/Пресс-служба канала ТНТ

Удивительно, но в новом сериале, кажется, нет проходных героев. Более того, даже тех, кого можно назвать второстепенными. У каждого своя, весьма убедительная линия, своя история и своя правда. Авторы гармонично переключаются с одного на другого в пределах каждой серии, лавируя между семейными злоключениями непутевого Севы, любовными мытарствами пылкого Бори и показывая все новые и новые уровни многопользовательской игры под названием «завоюй Люсю». К слову, отдельное должное надо отдать дебютантке Вале Карнавал, которая вовсе не выглядит непрофессиональной актрисой и совершенно не теряется рядом с опытными коллегами по площадке.

«Отпуск»: Геленджик – шик!
фото: Сериал "Отпуск"/Пресс-служба канала ТНТ


«Отпуск» — солнечный, легкий, пронизанный южным колоритом и ярким светом, кажется, никогда не заходящего солнца — будто бы специально создан, чтобы помочь россиянами пережить зиму. И пошатнуть укоренившиеся в нашем сознании стереотипы об отечественных курортах. Несмотря на мгновенно возникающую ассоциацию с советскими комедиями, вроде «Кавказской пленницы» и «Три плюс два», новый сериал по части юмора, изображения, персонажей, даже локации — надо же было так угадать с Геленджиком — обращается к зрителю современному. И персонажей, и их быт авторы, с поправкой на особенности южного менталитета, адаптируют к реалиям сегодняшней жизни. Тут, знаете ли, тоже слушают Моргенштерна, хотя и караоке в прибрежном ресторане – святое, непреходящая ценность.

Смотрите сериал «Отпуск» на канале ТНТ с 1 февраля.


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обсуждение >>
№ 2
Александр Лутор (Бога)   1.02.2021 - 15:46
... ну......... того, кто на виду, того и пихают читать далее>>
№ 1
Влад69   1.02.2021 - 14:39
А что, нормальные актёры в России закончились ? Камедиклабовцы,тиктокеры, певицы, кто ещё - дворники, штукатуры, асфальтоукладчики. Да-а. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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