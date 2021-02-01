«Отпуск»: Геленджик – шик!

Сева Беляев (Майков), его жена (Подозерова), теща (Догилева) и двое сыновей, Саша (Сапрыкин) и Филипп (Радислав Куцов) вновь не поехали в отпуск за границу — уже в одиннадцатый раз им предстоит бюджетно отдохнуть на берегу Черного моря. Сева только рад, ждет не дождется встречи с хозяином гостевого дома, где они останавливаются из года в год, своим приятелем Борей (Демис Карибидис). Саша — единственный, кто разделяет отцовскую радость, ведь он влюблен в Борину дочку Люсю (Валентина Карнаухова) и собирается ей об этом сообщить, а то и вовсе сделать предложение. И пока не подозревает, что у девушки за время его отсутствия появился парень из местных. Любовные страсти кипят и по другим фронтам: сам Сева должен будет убедить жену Лару (Юлия Подозерова), да и тещу в исполнении Догилевой — куда без нее — что разводиться с ним не стоит. А Боря — доказать своей новой возлюбленной Мадине (Катрин Асси), что он куда лучше ее бывшего — и по-прежнему настойчивого — кавалера Теймураза (Арарат Кещян), местного бизнесмена.
фото: Сериал "Отпуск"/Пресс-служба канала ТНТ
Как известно, «если есть на свете рай — это Краснодарский край». Бесспорно, хотя даже герои «Отпуска», люди бывалые и опытные по части внутреннего туризма, иногда в этом сомневаются. Потому что отдых на русском юге даже от русского человека требует определенных моральных усилий. В эпицентре столкновения разных культур не может не возникнуть взрывоопасной ситуации, и каждая серия «Отпуска» — тому подтверждение. Сева бесконечно косячит, выводя Лару из себя, Боря ему не уступает, едва не проваливая — исключительно из лучших побуждений — знакомство с семьей Мадины. Влюбленный Саша вынужден терпеть компанию парня Люси и его двоих приятелей с говорящими прозвищами Мелкий (Максим Винокуров) и Ходор (Амир Гурбанов). Эта геленджикская молодежь – готовое комедийное трио, хотя строят они из себя крутых и взрослых парней. По пляжу бродит вечно пьяный Нептун с огромной ракушкой, которая, по легенде, нашептывает ему платные советы для отдыхающих, а на деле служит емкостью для горячительных напитков. Мудрее этого персонажа разве что героиня Татьяны Догилевой, которая все чаще радует зрителя своим появлением в сериалах, неизменно являясь этаким нравственным камертоном и одновременной комедийной величиной недосягаемого масштаба.
фото: Сериал "Отпуск"/Пресс-служба канала ТНТ
Удивительно, но в новом сериале, кажется, нет проходных героев. Более того, даже тех, кого можно назвать второстепенными. У каждого своя, весьма убедительная линия, своя история и своя правда. Авторы гармонично переключаются с одного на другого в пределах каждой серии, лавируя между семейными злоключениями непутевого Севы, любовными мытарствами пылкого Бори и показывая все новые и новые уровни многопользовательской игры под названием «завоюй Люсю». К слову, отдельное должное надо отдать дебютантке Вале Карнавал, которая вовсе не выглядит непрофессиональной актрисой и совершенно не теряется рядом с опытными коллегами по площадке.
фото: Сериал "Отпуск"/Пресс-служба канала ТНТ
«Отпуск» — солнечный, легкий, пронизанный южным колоритом и ярким светом, кажется, никогда не заходящего солнца — будто бы специально создан, чтобы помочь россиянами пережить зиму. И пошатнуть укоренившиеся в нашем сознании стереотипы об отечественных курортах. Несмотря на мгновенно возникающую ассоциацию с советскими комедиями, вроде «Кавказской пленницы» и «Три плюс два», новый сериал по части юмора, изображения, персонажей, даже локации — надо же было так угадать с Геленджиком — обращается к зрителю современному. И персонажей, и их быт авторы, с поправкой на особенности южного менталитета, адаптируют к реалиям сегодняшней жизни. Тут, знаете ли, тоже слушают Моргенштерна, хотя и караоке в прибрежном ресторане – святое, непреходящая ценность.
Смотрите сериал «Отпуск» на канале ТНТ с 1 февраля.
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