Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театр.Ру о сериале «Склифосовский»

1 февраля на телеканале Россия-1 выходит стартует 8-й сезон культовой медицинской драмы «Склифосовский» о буднях врачей главного института скорой помощи. Героев во главе с хирургом Олегом Брагиным (Максим Аверин) ждёт проверка на прочность – как в работе, так и в личной жизни. В финале предыдущего сезона он узнал о том, что серьёзно болен. Его коллега и жена Марина Нарочинская (Мария Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину, но может ли талантливый врач сам стать пациентом? Под угрозой оказывается всё отделение, к тому же после громкого скандала хирург Павлова (Елена Яковлева) вынуждена оставить кресло заведующего, но личное отступает на задний план, потому что каждый день в «Склиф» прибывают новые пациенты – жертвы землетрясений, пожаров, взрывов, да и обычных семейных неурядиц, порой не менее трагичных, чем катастрофы и аварии. И даже когда врачи всем коллективом отправляются за город, чтобы хоть немного восстановить силы, их планы разбиваются вдребезги. Вместо отдыха им предстоит спасать жизни в экстремальных условиях.
В восьмом сезоне в сериале снялись Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Игорь Гордин, Юрий Назаров, Эммануил Виторган, Нина Усатова, Татьяна Догилева, Анна Якунина, Андрей Барило, Владимир Жеребцов. Кроме того, в отделении появятся и новые сотрудники, стажёры Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн), которые со рвением приступят к работе.
Узнать о причине популярности телепроекта «Склифосовский» мы как всегда решили у наших читателей, среди которых оказалось очень много поклонников сериала, пересмотревших его несколько раз. Однако есть и те, кто считает иначе.
Зиновия (Москва)
: Чего же сценаристы Брагина так не любят? То ослепшим его сделали, теперь вот опять смертельно больной! Фантазия закончилась...
Мартышко
: Очень ровно дышу к Аверину. Брагин не интересен в принципе. И не появись во 2-м сезоне Марина, вообще бы дальше смотреть не стала. Так что для меня центр, скорее, Марина. Но последние сезоны все же смотрела в перемотке. Я все таки люблю хорошую психологию и много медицины.
Бруни (Москва)
: Аверин играет очень хорошо и легко. Более того, он не тянет одеяло на себя. Напротив, вокруг него все актеры хорошо работают. У него есть дар создавать ауру.
Марина Данилина (Москва)
: Этот фильм — «В гостях у сказки» для взрослых. Все врачи, как на подбор. Вопрос денег вообще не возник. Всё на честности, сострадании и профессионализме. Конечно, есть такие врачи. Но не так концентрированно при нашей оптимизации...
Константин12
: Просто набор чуши, а не сериал. СНГ-киношники невероятно узколобые, не удержались и тут всунуть «в США микробы — благо, там нет бахил и халатов в больницах», так почему же вы тогда украли идею с операцией по внутреннему обезглавливанию? Как раз американцы этим первые и занимались, но никак не чудо-коновалы русские. Ну и главная фишка всех сериалов — любовные измены, больше снимать нечего? Жена с тренером, девка с одноклассником, Брагин и Кулик. Сериал для домохозяек.
Тётушка
: Чтобы ещё раз пересматривать «Склифосовского», надо железные или даже стальные нервы. А у нервов и так подкашиваются ноги... Но новый сезон я бы посмотрела.
Валентина22
: Я начала смотреть этот сериал из-за Максима Аверина, но никого кроме Глухарева так и не увидела. 2 сезона мучалась, смотрела, пыталась Новый образ его принять, так и не смогла. 3 сезон решила бросить просмотр, и тут появляются Елена Яковлева и Евгения Дмитриева. И вот сейчас жду 8 сезон. Одинаково обожаю этих двух разных, абсолютно разных актрис. Но есть в них что-то общее — чарующее и завораживающее.
krokodil705 (Нижний Новгород)
: Сериал всегда на супервысоте. Браво актёрам. Куча бабла ушла на декорации и операционные съёмки. Всё как вживую. Я это видел.
Ирга
: Насмотришься этих склифософских
... думаешь — сколько тебе-то осталось?
Оценка Склифа
: Посмотрел по интернету все сезоны нашумевшего сериала «Склифосовский». Очень понравилось! Несмотря на то, что в этом фильме немало грустных моментов, после просмотра чувствуешь себя отдохнувшим и забывшим про собственные проблемы.
Милана Мельник (Луганск)
: В больнице работала, хирургов видела. Но никто себя в больнице не ведет так, как Брагин. Субординацию соблюдают все. В Склифе есть и другие хирурги с золотыми руками, которые ведут себя достойно. А какие претензии в этом плане к режиссеру? Он что, способен исправить его кривляния? Другие играют нормально, а Аверину нужно повыделываться...
Эрмина
: Мне кажется, что любой сериал должен логически заканчиваться, пока маразм сценаристов не затянул зрителей в маразматическое болото. Сериал пора было заканчивать еще сезона 3-4 назад. А теперь это какая-то несмотрибельная белиберда, лишенная смысла, сюжета и банальной логики.
Мария_зритель
: Брагин «делал погоду» в первом и втором сезонах, пока люди помнили «Глухаря
». В сериале прекрасная актерская команда, на них смотреть интересно. Если выкинуть линию Брагина, сериал вообще не пострадает, а только выиграет, так как меньше будет притянутых за уши сцен. В 7 сезоне, такое впечатление, что сценаристы вымучивали его историю, чтобы дать возможность «звезде» побыть в кадре. Отпустите вы его уже, пусть ТВ-шоу ведет!
Ликса
: Скорее всего, Склифа без Брагина не будет вообще. И это правильно. Он главный герой, на нём держался сериал. И он держал зрителя. В седьмом сезоне и кривляться Аверину видимо пришлось из-за провального сценария. Что делать актёру, если у героя нет истории? Если он просто воткнут в пустую сцену? Вот Аверин и пытается «играть лицом». С точки зрения профессии — это плохо, а с точки зрения спасения материала, наверное, приемлемо. Много этого «лица», слишком много. И режиссёр не остановил.
Дыхание ночи
: Аверин утомил, хочется свежего ветра в Склифе.
VarvaraEg
: Вот мне вообще не важно, что там не так, какие ляпы, какие нестыковки, кто что не так делает. Мне всё нравится. Сюжет, актёры, режиссёр, сценаристы, костюмеры, гримёры и вообще вся съёмочная группа.))) Мне просто очень нравится этот сериал. С первого сезона и до того, как закончится последний.))) Вот просто нравится, и всё. )))
Пенсионер (Москва)
: По правде говоря, надоело смотреть одни и те же жизненные ситуации, но в разных интерпретациях. И всё же смотрел. Может, не надоело?
из всех искусств важнейшим для нас является кино
: С ужасом жду новый сезон «Склифа». Как вынесу этого Аверина? Аверин-Глухарь шипит, свистит, шепчет... Все что угодно, только не разговаривает. Я ничего не понимаю из того, что он якобы говорит. Заметил: у него вставная челюсть. Причем изготовлена, видимо, дешевым дантистом низкой квалификации. Не это ли причина издаваемых им звуков?
Nevi
: Сериал хорош, но надо иметь чувство меры во всем. Этот сериал уже превратился в латино-сагу. 10 лет в том же болоте — слишком много. История исчерпалась, и пора заканчивать. Вместо того, чтобы воспитывать своих детей, Аверин будет притворятся хорошим отцом на экране.
Ксения Метленко
: Обожаю этот сериал. Пересмотрела все сезоны и не один раз. Хочется, чтобы такой сериал шёл вечно).
Очарование любви
: Всё-таки т/с «Склифосовский» в настоящее время является самым лучшим сериалом. Блистательные Актёры, а, вернее, их персонажи, стали для многих поклонников МУЗОЙ к написанию ФАНФИКОВ и созданию замечательных музыкальных КЛИПОВ. Браво Актерам и создателям этого сериала!
Серый кот
: Конечно, доктор Брагин – идеальный врач. Любой, критикующий Брагина, как человека (здесь на форуме), в жизни мечтал бы в трудную для себя минуту оказаться в руках именно такого врача. Все нападки на этот образ (вымышленного, идеального) доктора исходят, очевидно, от самих врачей, которые работают не так, в профессию пришли за обогащением, а не по призванию. Да, когда-то, к сожалению, прервалась преемственность поколений врачей-подвижников, осваивавших эту профессию по призванию. Именно потому и выглядит доктор Брагин в глазах многих, привыкших уже к хамству, вымогательству, моральной нечистоплотности в жизни, персонажем неприемлемым в кино. И именно для этого, на мой взгляд, и снимают такие фильмы – научить, пробудить, подтолкнуть – снова стать Врачами, Целителями, Людьми.
Восьмой сезон сериала «Склифосовский
» смотрите на телеканале Россия-1 в 21:20 с 1 февраля
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