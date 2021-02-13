«Сквозь снег». Второй сезон: Отцепим этот вагон и начнем строить свой мир

На кабельном канале TNT и стриминге Netflix стартовал второй сезон постапокалиптического сериала «Сквозь снег», где в исполинском поезде идет борьба с классовым неравенством. Каким получился второй сезон и как в него вписался Шон Бин, рассказывает Анастасия Гусева.
Первый сезон закончился клиффхэнгером: к 1001 вагону спасительного локомотива присоединилось еще несколько десятков. Инженера Джозеф Уилфорда (Шон Бин), которого все считали мертвым, объявился посреди ледяного ничто на поезде «Большая Элис» — с желанием захватить когда-то принадлежавший ему состав.
Ваш билет: роли поездов в кино
Теперь классовая борьба отошло на второй план — куда насущнее столкновение с «Большой Элис», от которого зависит дальнейшая судьба обоих поездов. На борту «Сквозь снег» уже многое изменилось: революция «хвостовцев», несмотря на потери, дала плоды, уравняв всех пассажиров — от возглавившего восстание детектива Андреа Лейтона (Давид Диггс
) до властной Мелани Кавилл (Дженнифер Коннелли).
Неприятностей, правда, хватает. Первый класс раздражен тем, что с немытыми беженцами придется делить хоромы и обеденные столы. Все в панике из-за падающей температуры, недостатка еды и иждивенцев Уилфорда.
Лейтон же после боевых действий оставляет образ Ленина на броневике и неудачно проходит кастинг на роль миротворца. Он слоняется по поезду и просит всех подождать. Действительно, после бунта нужно передохнуть (ударение поставьте сами).
Обязанности детектива Лейтон тоже складывает, точнее — вешает на сопротивляющуюся полицейскую Бесс (Мики Самнер
). За полторы серии та преуспевает больше, чем Андре за целый сезон: возможно, на борту завелась женская версия
Шерлока Холмса.
Не скучает и Мелани: она попадает в плен к Уилфорду и встречает там дочь Александру (Роуэн Бланчард
). Единственная драматическая сцена после семи лет разлуки не помогает девушке решить, какой поезд ей ближе, и Мелани оперативно смиряется с потерей, чтобы рискнуть собой во имя науки.
Мужчины, напротив, затаились. Глава гостевого сервиса отсиживается в излюбленной коморке, задира-«хвостовец» заделался бунтарем-наркоманом, а бывший уборщик стал барыгой. Возможно, подпольные герои сыграют важную роль в жизни поезда и даже поднимут вторую волну бунта, но пока женщины по-прежнему задают тон. Управляют поездом, обводят вокруг пальца великого и ужасного Уилфорда и строят друг другу козни, которые могут погубить новый ковчег.
Программа максимум Уилфорда проста: вернуть поезд, Мелани и империю. Если с одной целью не срастается, он быстро переключается на следующую. Возможно, это объясняется его комично-садистской импульсивностью: например, он убил главного проводника за то, что тот поел на другом борту. Такое ощущение, что Шона Бина позвали на роль лишь потому, что он когда-то сыграл хорошего правителя (которому, правда, отрубили голову).
Казалось бы, потенциальных сюжетных развилок достаточно. Но Уилфорды не приходят одни: на планете начинает теплеть. Меняется и политический климат — главное драматургическое оружие сериала. Акцент с революции сместился на борьбу с общим врагом, стремящимся узурпировать власть. Создатели сериала, приучившие зрителя к бешеному темпу, сами как будто не поспевают за сюжетом, теряя нарративные вагоны один за другим. И нельзя забывать про зачин на третий сезон, который уже подтвердили.
Почему «Сквозь снег» похож на пророчество?
Каким составом туда въедет «Сквозь снег» — остается только гадать. Локомотив империализма «Большая Элис» угрожает захватить все ему принадлежащее, не встречая сильного сопротивляющийся. На горизонте, возможно, оттепель, но в будущее возьмут не всех.
Сериал «Сквозь снег
» доступен на Netflix.
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