«Кларисса»: Та, кого можно называть

Спустя 30 лет после премьеры «Молчания ягнят» в Америке на CBS, а в России на more.tv выходит его вольный сиквел — сериал «Кларисса», посвященный агенту ФБР Старлинг. Максим Ершов рассказывает, как складывается сольная карьера героини в мире маньяков и коллег-мужчин, которые относятся к ней с недоверием.
1993-й. С момента поимки маньяка Буффало Билла и побега Ганнибала Лектера проходит год. Агент ФБР Кларисса Старлинг (Ребекка Бридс из «Милых обманщиц
») страдает от посттравматического синдрома и посещает психотерапевта. В ночных кошмарах к ней возвращается не только сумасшедший убийца, сдиравший кожу с жертв, но и детские страхи.
В финале «Молчания ягнят» Старлинг вытащила из лап Буффало Билла девушку Кэтрин (Марни Карпентер), чья мать — экс-сенатор Рут Мартин (Джейн Аткинсон
). Теперь она генеральный прокурор и считает Клариссу специалисткой по маньякам. Ее отправляют на новое задание в окрестности Вашингтона, где нашли тела нескольких женщин со схожими ножевыми ранениями. Старлинг, прославившаяся на всю страну после дела годичной давности, на самом деле все еще неопытный агент, и многие коллеги относятся к ней то ли с завистью, то ли с недоверием. Девушке предстоит завоевать место в недружелюбном патриархальном мире.
Ганнибал Лектер — один из самых известных злодеев в истории кино, харизматичный и обаятельный. Его «творческому» пути посвящены не только романы Томаса Харриса, но и фильмы с Энтони Хопкинсом
и сериал
с Мадсом Миккельсеном
. Все это время Кларисса оставалась в тени или вообще за кадром. И вот канал CBS решил рассказать ее историю. Без Лектера агенту Старлинг скучно не будет: вокруг все еще много маньяков и безжалостных преступников.
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Кларисса Ребекки Бридс в видимой хрупкости, за которой скрывается волевой характер, ближе к Джоди Фостер
из «Молчания ягнят», чем к Джулианне Мур
из «Ганнибала
». Возможно, сольный сериал об агенте Старлинг, если он растянется на несколько сезонов, покажет трансформацию героини из неопытной сотрудницы бюро в хладнокровную специалистку.
За «Клариссу» отвечают Алекс Куртцман
и Дженни Люмет. Первый — продюсер франшизы «Иллюзия обмана
» и «Звездного пути
», а также шоураннер сериалов «Грань
» и «Сонная лощина». Вторая — дочь Сидни Люмета
и сценаристка драмы «Рэйчел выходит замуж
», которую поставил Джонатан Демме
, прославившийся «Молчанием ягнят».
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Чтобы разгуляться, у фантазии создателей есть зазор почти в 10 лет: о судьбе агента Старлинг с момента убийства Буффало Билла и до событий фильма «Ганнибал» ничего неизвестно. Таким образом, «Кларисса» — мидквел или вольный сиквел «Молчания ягнят». Правда, у авторов нет прав на имя Ганнибала Лектера: тут он тот, кого нельзя называть.
Зато из первой картины с Энтони Хопкинсом в проект CBS перекочевали многие второстепенные персонажи. Рут и Кэтрин Мартин, Пол Крендлер (Майкл Кадлиц
), начальник агента Старлинг, который то ли ее сильно не любит, то ли чересчур опекает, агент Арделия Мэпп (Девин А. Тайлер), однокурсница Клариссы в академии ФБР, с которой они живут в Вашингтоне, и даже любимый пудель Буффало Билла по кличке Прелесть. Преемственность поколений сохраняется, герои вселенной романов Томаса Харриса снова в строю.
На что же похожа «Кларисса»? В первых сериях на месте преступления Старлинг и ее коллеги щеголяют в синих куртках с надписью «ФБР» на спине. В такой же одежде ходили Раст Коул и Марти Харт из «Настоящего детектива
». Время и место действия тоже почти совпадает — депрессивная провинциальная Америка 90-х. Саундтрек из кантри-песен и госпела напоминает о южной готике, которой был проникнут первый сезон проекта Кэри Фукунаги
и Ника Пиццолатто
для HBO.
«Молчание ягнят» и «Настоящий детектив» — не самые плохие ориентиры. Но в то же время «Кларисса» наследует эфирным процедуралам нулевых: слишком плоские персонажи, строго разграниченные на хороших и плохих, ничем не примечательные диалоги. В конце каждой серии зрителя ждет мини-финал: несмотря на сквозной сюжет с маньяком, убивающим женщин, есть побочные линии с преступлениями, обреченные укладываться в один эпизод. Сегодня такая драматургия кажется несколько устаревшей.
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Изначально «Кларисса» привлекает внимание связью с «Молчанием ягнят», но в наследство сериалу достаются только некоторые герои со знакомыми именами, флешбэки с жутким Буффало Биллом и напоминания о недавних громких событиях (о каких именно, зритель пусть вспомнит сам). Сериал вполне мог бы существовать отдельно от знаменитого предшественника, но слишком велик соблазн уцепиться за громкого и все еще популярного прародителя.
«Кларисса» едва ли разочарует любителей мрачных и жестоких триллеров про маньяков, но ничего нового тоже не предложит. Нет сомнений, что неопытная агент Старлинг утрет нос сомневающимся коллегам и раскроет не одно громкое дело. Форма(т) обязывает.
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