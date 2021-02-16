«За час до рассвета»: Место встречи изменилось

Все чаще сериалы, предназначенные для телеэфира, выпускают сначала на интернет-платформах, за последний год пандемии коронавируса ставших особенно популярными у зрителей. Вот и продюсеры ретро-сериала «За час до рассвета» режиссера Игоря Зайцева, прежде чем выпускать свое детище в эфир НТВ, решили «обкатать» его на ресурсах more.tv, Wink и «КиноПоискHD». 16 февраля у подписчиков этих сервисов появилась возможность начать путешествие в 1946 год, где в советской провинции орудует банда уголовников во главе с неуловимым опытным душегубом по кличке Клещ.
История, разворачивающаяся в небольшом городе близ Финляндской границы, до боли напоминает любимую неустаревающую классику. Боевой лейтенант-разведчик после окончания войны и службы в Германии возвращается на Родину и по распределению становится сотрудником отдела по борьбе с бандитизмом под началом жесткого, но профессионального майора по прозвищу Сатана. Главная их задача – поймать банду, терроризирующую город, для чего салаге-лейтенанту нужно внедриться в логово преступников. Вместо Володи Шарапова – Денис Жуков (Андрей Бурковский
), вместо Глеба Жеглова – майор Шумейко, тот самый Сатана (Константин Хабенский
). Но если в череде приключений героев братьев Вайнеров внедрение в банду было финальной точкой повествования, то в картине «За час до рассвета» смертельно опасная операция – лишь завязка сюжета. То есть здесь опытный руководитель отдела по борьбе с бандитизмом с легкостью доверился едва знакомому новичку и принялся с энтузиазмом внедрять в жизнь предложенный им план — договориться с двумя бывалыми сидельцами, пообещав им свободу в обмен на Клеща, и организовать побег опасного бандита Михаила Тягунова по кличке Кот, чтобы ни о чем не подозревающий рецидивист привел вчерашнего разведчика и двух «ссученных урок» прямиком на штаб-квартиру главного бандита города.
Максима Белобородова
, как раз сыгравшего Кота, можно назвать главной жемчужиной фильма. Талантливый петербуржец придумал своему герою колоритный южный говорок, подаривший персонажу не только яркую индивидуальность, но и судьбу, читаемую между строк. Вообще второй актерский план в картине отменный. Например, Артур Смольянинов
в роли «Левченко», то есть Копырина – рецидивиста по кличке Буян, некогда служившего в штрафбате, но в итоге оказавшегося обманутым государством и вернувшегося на нары по окончании войны. Артур Ваха
в образе криминального авторитета-интеллигента — мастеровит, органичен и в паре со Смольяниновым выглядит весьма литературно. Как всегда хороша и профессиональна Алена Михайлова
в роли бесстрашной сотрудницы отдела Ольги, выступающей наравне с мужчинами даже в самых сложных ситуациях.
На фоне столь густой актерской среды, погруженной в антураж времени, главные герои должны были бы блистать и комфортно плыть по течению сценария. Однако, взяв на главные роли двух супер-медийных исполнителей – Хабенского и Бурковского, – режиссёр жестоко просчитался, ибо и тот, и другой оказались совсем не в своей тарелке. Герои существуют словно в параллельной реальности – причём каждый в своей. Бурковский в рамках драматической роли перманентно комикует, смотрит на мир сытыми пустыми глазами и выглядит пассажиром из XXI века, случайно оказавшимся в полуголодном прошлом и мечтающим поскорее вернуться домой.
Хабенский в изящном костюме-тройке, фетровой шляпе и светлом плаще — чертовски красив, но скорее напоминает гангстера из американского боевика времен Великой депрессии, нежели советского опера послевоенной поры. Элегантный Шумейко выразительно молчит, курит и загадочно смотрит вдаль. Очевидно, что сценаристы не прописали герою биографию и содержательный текст, а режиссёр не поставил задачу, и по факту большому артисту порой просто нечего играть. Понятно, что на Хабенского можно смотреть бесконечно – как на море и огонь, тем более, что удовольствие это в картине усугубляется безжалостным, временами неуместным, рапидом. Но к истории это, кажется, не имеет отношения. Порой становится очевидно, что опытный артист, понимая безнадежность прописанных в сценарии диалогов, спасал положение как мог, придумывая себе технические репризы, хоть как-то заполняющие пустоты, в которых должно было находиться содержание роли.
В целом литературная основа ленты, как это часто бывает в современных ретро-фильмах, вызывает массу вопросов. «Слушай, подполковник, ты меня жизни не учи», — говорит майор милиции Шумейко своему непосредственному начальнику по телефону. То есть в 1946 году офицер внутренних дел позволяет себе так разговаривать со старшим по званию, и главное, что в ответ — никакой реакции. Нарушение уставной этики и субординации – здесь как бы норма общения между офицерами послевоенных 40-х. Хотя и сама стилистика сериала, скорее, напоминает Британию из «Шерлока Холмса
» Гая Ричи
, нежели послевоенный Советский Союз. Паркур, характерная музыка, стильный полумрак – всё это выглядит любопытно, но не имеет никакого отношения к заявленному времени.
Однако, наряду с раздражающим стремлением авторов вновь и вновь использовать в картине реминисценции из шедевра Станислава Говорухина
, есть в истории оригинальный ход: в экстремальные моменты контуженного лейтенанта одолевают галлюцинации. Свои и чужие меняются местами, линия фронта размывается, и внутренние задачи обретают новое звучание. Что ж, возможно, именно этот интересный нюанс сыграет ключевую роль в развитии сюжета и впоследствии направит его в оригинальное русло.
Сериал «За час до рассвета
» на more.tv, Wink и «КиноПоискHD» с 16 февраля
.
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