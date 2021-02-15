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«Оптимисты. Операция "Карибский сезон": Петля Нестерова

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15 февраля 2021
Спустя почти четыре года после выхода первого сезона на канале «Россия-1», наконец, выходит продолжение «Оптимистов» — стильной ретродрамы, отсылающей к оттепельным 1960-м и, несмотря на свое благодушно-провокативное название, тем не менее доказывающей, что мечтам о светлом будущем не суждено сбыться. Особенно когда ты работаешь на власть, причем, как показывает второй сезон, не обязательно только на советскую.

«Оптимисты. Операция Карибский сезон: Петля Нестерова

В Нью-Йорке 1961-го советский разведчик Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков), лучший агент по Штатам, отрабатывает последнюю встречу, после которой ему придется ненадолго — всего на месяц — отправиться на родину. За Нестеровым активно следят, его вот-вот могут раскрыть, так что возвращение в Страну Советов — вынужденная мера. Сам он, впрочем, на родину не рвется — не только и даже не столько из-за работы. В Нью-Йорке, на улице Элизабет, живет любовница Нестерова — американский фотограф с русскими корнями Алекс Брэдли (Елизавета Боярская, вслед за своим мужем Максимом Матвеевым, который недавно сыграл британца Шерлока Холмса, также отменно выучившая английский язык). И расставание с ней, вместо одного месяца затянувшееся уже на полгода, для Нестерова кажется большей трагедией, нежели разлука с активной агентурной деятельностью.

«Оптимисты. Операция Карибский сезон: Петля Нестерова

Отсидеться шпиону предлагают в стенах уже известного по первому сезону Министерства иностранных дел. Именно Нестерову поручают возглавить информационно-аналитическую группу МИДа, когда-то созданную замминистра Рутой Карловной Блаумане (Северия Янушаускайте). ИАГ, в первом сезоне державшаяся на троице разноплановых парней — романтике Аркадии Голубе (Риналь Мухаметов), бывшем детдомовце Лёне Корнееве (Артем Быстров) и выросшем во Франции Андрее Муратове (Егор Корешков), — заметно поредела. Муратов трудится в советском посольстве в Лаосе, Корнеев возглавил первый отдел МИДа, за что уже получил от своих друзей прозвище «главного чекиста», и только Голуб, к концу первого сезона счастливо женившийся на Клаве (Маргарита Адаева), выступает за стабильность. И вместе с новичками, главной из которых становится барышня с чувством юмора Никитина (Елизавета Янковская), продолжает отстаивать честь страны перед западной прессой.

Время бросает новые вызовы — Хрущев громит молодых художников, Турция идет на сближение с Америкой, Куба жаждет советского оружия, которое туда поставляют по квоте сельхозпомощи населению. В общем, главный враг — США — не дремлет по всем фронтам. Курс вольнодумства и свободы — естественно, в рамках советского и разумного — прежних молодых «безумцев» во вторых «Оптимистах» меняется. Новый начальник Нестеров, специалист по западным политтехнологиям, объявляет, что ИАГ «в сложившейся ситуации должна действовать силой», чтобы Союз «боялись и уважали», и вместо освещения реальных событий предлагает своим подчиненным отвлекать иностранный пул — придумывать для них другие информационные поводы и скандалы. В жизни самого Нестерова тоже разворачивается личный скандал — фотограф Алекс Брэдли приезжает в Москву к своему мужу, корреспонденту New York Global, и, благодаря протекции Нестерова, получает журналистскую аккредитацию МИДа. Тем временем советская разведка выясняет, что США отправили в Союз нового шпиона. Или, возможно, шпионку.

«Оптимисты. Операция Карибский сезон: Петля Нестерова

На любовной линии героев Безрукова и Боярской и строится начало второго сезона «Оптимистов», сохранивших сценарный (Елена Ванина, Алексей Попогребский, Евгений Морозов при участии Михаила и Лили Идовых), продюсерский (во главе с Валерием Тодоровским) и режиссерский (Алексей Попогребский) состав оригинала, но уже отказавшихся от юношеско-романтического флера первой части. Оно и понятно — жизнь и круглосуточная аппаратная работа вносят свои коррективы. Восторженный Голуб соглашается уже далеко не на каждую авантюру, а чувство юмора и какая-то несоветская свобода новенькой Никитиной его и вовсе пугают. Возмужавший чекист Корнеев ведет двойную жизнь, которая становится помехой для дружбы с приехавшим на переаттестацию Муратовым, так и не увидевшим Париж, зато повидавший военные стратегии СССР и США в Лаосе.

И в этом смысле вторые «Оптимисты» выглядят намного актуальнее выходившего несколько лет назад оригинала, либерального и отчасти вольнодумного, эстетского и стильного, так не похожего на другое советское ретро, во все времена популярного на двух главных телеканалах страны. Лицо новых «Оптимистов» — уже не тройка молодых, не растиражированных артистов, и не каким-то чудом попавшая в стены советского МИДа заграничная Северия Янушаускайте, а народный артист Сергей Безруков, опытно проворачивающий свою шпионскую «петлю Нестерова» и играющий свои «17 мгновений весны». Хотя вторые «Оптимисты» вслед и за другим проектом Валерия Тодоровского в очередной раз пессимистично доказывают, что думать о весне рано. Наш максимум —по-прежнему оттепель.

Новый сезон «Оптимистов» на канале «Россия-1» с 15 февраля.


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