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«Мастер»: КАМАЗ, куда ж несешься ты?

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18 февраля 2021
Долгое время успех зарубежного «Форсажа», одной из самых прибыльных франшиз современности, да и картин поменьше – например, «Гонка» или «Ford против Ferrari», получивших «оскаровские» номинации, — не давала отечественным кинематографистам покоя. Модные гонки — правда, на танках — в наше кино все же интегрировали, весьма удачно, в кассовом «Т-34», но конкретно за машины браться не решались. Комбо российского кинематографа с российским же автопромом, кажется, было обречено заранее. Тем авантюрнее выглядела идея сделать фильм про гоночную команду «КАМАЗ-мастер». И совершенно неожиданно первые эпизоды этого сериала под названием «Мастер», выходящие на платформе Premier, оказались не просто расширенным рекламным роликом про «Танки грязи не боятся», как может показаться на первый взгляд, а действительно свежим, лихим и – главное – оригинальным российским проектом.

«Мастер»: КАМАЗ, куда ж несешься ты?
фото: видеоплатформа Premier

На финальном этапе мировых гонок, проходящем в Южной Америке, команда «КАМАЗ-мастер» близка к победе. «В руле» лидеров опытный Василий Кузнецов (Анатолий Белый), уже не раз выигрывавший чемпионаты, но в этот раз получивший тяжелую травму. И это когда соперники – канадцы – отстают всего на четыре минуты. Русские, как известно, не сдаются, и Кузнецов, превозмогая боль, обеспечивает команде победу. Но этот случай становится поводом пересмотреть экипажи «КАМАЗа», влить в них свежую кровь. Опытного Кузнецова назначают директором команды, хотя главным претендентом на этот пост был его многолетний соперник Еремин (Игорь Петренко), и теперь герой Анатолия Белого может заново собрать экипажи. Среди претендентов – сын Еремина, балующийся стритрейсингом лихач Макс (Аристарх Венес), его друг Наиль (Никита Павленко), бывший во втором составе команды Беликов (Макар Запорожский) и неожиданно вернувшийся в «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов (Антон Васильев). Когда-то давно он стал самым молодым чемпионом в истории ралли-рейдов, но был уволен из команды за нарушение этики. Этим, впрочем, он прославился, и переключившись на гонки на мотоциклах — подрезал ради победы своего же товарища. Возвращать в первый дивизион бунтаря Сазонова не хочет никто, кроме него самого, всеми правдами и неправдами все-таки добивающегося места пилота. В штурманы ему неожиданно достается Женя Алексеенко (Линда Лапиньш) — единственная женщина в команде, а к тому же его бывшая жена.

«Мастер»: КАМАЗ, куда ж несешься ты?
фото: видеоплатформа Premier

Героиня Лапиньш, вопреки отечественной сериальной традиции, здесь не просто очередная бывшая и женщина сложной судьбы (мать-одиночка, которой нужно отдать долг за нерадивого 12-летнего сына). Она – полноценный игрок, хоть и, естественно, сталкивающаяся с сексизмом со стороны коллег. И в этом, пожалуй, одна из главных неожиданностей сериала «КАМАЗ-мастер», уходящего далеко за рамки брутальной подарочной открытки главному российскому автозаводу. Да и мужскому составу, что редко бывает в густонаселенных отечественных сериалах, прописали свои характеры, самым ярким из которых, конечно, становится герой Антона Васильева – после долгих лет в образе «Невского», наконец, преображающего своей харизмой и новые качественные сериалы от «Звоните ДиКаприо!» до недавнего «Волка».

Конфликт сериала не сводится исключительно к борьбе вечных «аппаратчиков», пусть и в традиционном воплощении Игоря Петренко, со здравым смыслом, за который отвечает герой Анатолия Белого, и лихим задором молодежи (Венес и Павленко). У каждого героя – своя история и свой мотив участия в гонках, которые здесь сняты хоть и дотошно, но довольно энергично, понятно для самого широкого круга зрителей, а не только для тех, кто интересуется «Дакаром». И в этом экшне неожиданно к месту режиссер Степан Коршунов, до этого подобные ленты не снимавший. На его счету разве что серии «Паутины» и «Вокально-криминальный ансамбль» — проекты эти пусть и НТВэшные («Мастер» также сделан при участии этого телеканала), но решенные в совершенной иной стилистике.

«Мастер»: КАМАЗ, куда ж несешься ты?
фото: видеоплатформа Premier

Свежий взгляд, хоть порой и из кабины автомобиля (грузового или легкового, которые в части стритрейсерских гонок тоже занимают достойное место), есть и на локации. Логичным образом «Мастер», создатели которого в первых же титрах и репликах благодарят всех спонсоров, снимался в Набережных Челнах, на родине знаменитого автозавода. И оказывается, что это тоже вполне приличный, современный город, где есть своя жизнь, а не только серый рабочий график «на завод и с завода», хотя и этому даже попавших в команду новичков тоже учат, назначая на позиции уборщиков и ремонтников и воспитывая боевой дух фразами в стиле «Ты сначала простым шоферюгой стань». Спасибо, что не ментом, врачом или «кэгэбэшником», которые уже порядком набили оскомину в отечественных сериалах. В этом открытии новых, в том числе и профессиональных, ландшафтов, пожалуй, и есть главная ценность «Мастера», пусть и созданного отчасти как высокобюджетная креативная реклама отечественного автопрома, но вполне выводящего и эту индустрию, и отечественное кино на качественно новый, мировой уровень.

Сериал «Мастер» на платформе Premier с 18 февраля.


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