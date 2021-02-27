Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Стража»: Что же будет с гномами и с нами?

Обзор сериалов >>
27 февраля 2021
На BBC America (в России — КиноПоиск HD) закончился сериал «Стража» — вольная экранизация одноименного цикла фантаста Терри Пратчетта. Алексей Филиппов рассказывает, почему это произведение очарует вас за восемь серий.


«Стража»: Что же будет с гномами и с нами?

В «Обитаемом острове» братьев Стругацких жители планеты Саракш — средневековой версии Земли — в качестве бранного слова использовали «массаракш» («Мир наизнанку»). Плоский мир из легендарного юмористического фэнтези-цикла покойного сэра Терри Пратчетта — массаракш в чистом виде и есть. Местная планета — как верили древние — блин, который лежит на спинах четырех слонов, а те пританцовывают на панцире исполинской черепахи. В сюжетах и персонажах этой вселенной угадываются как пародии на романы фантастического жанра, так и размышления об актуальных проблемах — с 1980-х по 2015-й.

Пять причин смотреть «Благие намерения»
Переживем: о финале «Игры престолов»

Сценарист Саймон Аллен, который взялся писать «Стражу» для BBC, руководствовался теми же принципами, перелопачивая пратчеттовскую мифологию в соответствии реалиями 2020-х. Грубый юмор первых книг уступил комедии положений и менее пространным гэгам, личный состав городской стражи города-катастрофы Анк-Морпорка усекли и приодели, в местных декорациях и шутках «Монти Пайтон» встречает «Игру престолов» и обшарпанные коридоры миддлпанка (прогресс тут застыл на уровне Средневековья).

«Стража»: Что же будет с гномами и с нами?

В целом, «Стража» как будто придумана под лозунгом punk’s not dead. Анк-Морпорк — мир упорядоченной анархии (sic!), где закон фактически упразднен, а кражи и смерть легализованы благодаря деятельности Гильдии воров и Гильдии убийц. В такой абсурдной ситуации институт правопорядка, естественно, захирел — и неудивительно обнаружить капитана стражи Сэма Ваймса (Ричард Дормер из «Игры престолов» и «Фортитьюда») в подворотне. Будучи в стельку пьяным, он угрожает репрессиями псу, который его обоссал.

Местная полиция — банда неудачников, буквально изгоев: Ваймс страдает от алкогольной зависимости и никчемности работы, гномиха Шельма (Джо Итон-Кент) покинула родную шахту и непокорно сбрила бороду, каменный тролль-сержант Детрит (Ральф Айнесон) раньше работал подпоркой мосту, но покинул пост ради капитана, а капрал Ангва фон Убервальд (Марама Корлетт) — оборотниха, вынужденная запираться в карцере каждое полнолуние. Табельные арбалеты им нужны, чтобы пугать голубей, а головы, чтобы шапку носить.

«Стража»: Что же будет с гномами и с нами?

Все меняется практически одним днем: в городе объявляются двое — преступник Карцер Дан (Сэмюэл Адевунми) и добрый молодец Моркоу Железобетонссон (Адам Хагилл). Первый хочет наслать на Анк-Морпорк дракона и сжечь его дотла, второй — стать хорошим стражем и приносить обществу пользу. Воспитанный гномами, здоровяк Моркоу и сам себя считает гномом, хотя ростом уступает только троллю, а его доброта и законопослушность в атмосфере тотального беспорядка выглядит чистым пятнышком на залитой жиром плите. Тем не менее миссия помешать Карцеру устроить «Апокалипсис сегодня» и благие намерения Моркоу заставляют правопорядок шевелиться и даже входить во вкус. Ускоряет этот процесс леди Сибилла Овнец (Лара Росси) — дама голубых кровей, специализирующаяся на перевоспитании преступников при помощи кандалов и драконов. С ней великолепная пятерка и Сэм Ваймс приобретает почти окончательное очертание.

Десять лет назад, когда Терри Пратчетт планировал руководить адаптацией цикла, а среди сценаристов числился «монтипайтон» Терри Джонс, «Стражу» описывали как пратчеттовскую версию CSI. Проще говоря — полицейский процедурал, где каждая серия посвящена одной анк-морпорской неприятности. После смерти писателя и запуска проекта Саймона Аллена (это две разные истории) краткая характеристика превратилась в «панк-рок-триллер». Истина где-то посередине: в сериале действительно много и рока (фатума) и панка (музыкального и фантастического). И сам коллектив собран по довольно демократичным принципам уличного единства.

«Стража»: Что же будет с гномами и с нами?

Вторит этому ненормированному чувству локтя и слепой кастинг: действие «Стражи» как будто переносит нас в дивный постгендерный мир, где небинарная персона Джо Итон-Кент играет гномиху, а патриция Анк-Морпорка лорда Витинари — актриса Анна Чэнселлор. Остальной ансамбль тоже подобран на заглядение: «Стража» демонстрирует много новых лиц, показывая богатый арсенал дайверсити (разнообразия). Впрочем, и здесь у Плоского мира обнаруживаются границы: леди Овнец в книгах была валькирией плюс-сайз, не интересовавшейся модой, а экранная версия в исполнении эффектной афроангличанки Росси, напротив, сшибает с ног не только арсеналом, но и разноцветным гардеробом.

Так или иначе, компашка стражей напоминает настоящую рок-группу — и в одной из серий они даже вступают в Гильдию музыкантов, исполнив бессмертный гномий хит «Золото! Золото! Золото». Почти в каждом эпизоде сериала есть очаровательный музыкальный номер, не позволяющий забыть, что судьба играет человеком, а человек играет на трубе.

Собственно, в диалоге с фатумом находятся и все герои шоу — от комично-дерганного Ваймса, которого Аллен с первых секунд отправляет на рандеву со Смертью (в Плоском мире это мужчина со слабостью к терменвоксу), до опасающейся Тьмы Шельмы и трагического антагониста Карцера. Дан — друг юности Ваймса, с которым они вместе постигали азбуку улиц: в стражу Сэм вообще попал как засланный казачок, да так там и остался, предположительно убив бывшего товарища. Карцер, науськиваемый третьей стороной, стремится вновь вписать себя в нарратив, который его исторг из-за сомнительного эксперимента Гильдии волшебников. В Плоском мире нет технологий — здесь они появляются лишь как опасные артефакты иных измерений, — а заклинания приводят к непредсказуемым последствиям. Во всем Анк-Морпорке взрываются зачарованные печатные машинки, а глава Гильдии случайно отцензурировал свою речь и теперь блеет вместо брани.

«Стража»: Что же будет с гномами и с нами?

В какой-то момент выясняется, что во всех версиях этого мира Ваймс будет человеком добрым и незлобивым, пускай и нерадивым, а Карцер — негодяем, как бы ни менялась его судьба. Такой расклад — довольно жуткий — однако хочется прочесть не как древнее представление о том, что человек рождается благочестивым или злым, но как критику фэнтези-сюжетов, где антагонист часто обречен на роль Злодеуса Злея. Казалось бы, моральный релятивизм сегодня базовая опция большинства сериалов, но Аллен в «Страже» вновь обращается к вопросам назначенного — автором, судьбой — пути.

Чему нас учат «Чики»?
Вечное обнуление: о финале «Тьмы»
«Разрабы» и еще девять сериалов 2020-го

Будет ли шоу развивать эту тему — или озорно переключится на сюжетец попроще — сможет ответить лишь второй сезон. Однако симптоматично, что во многих (не)вымышленных мирах — от немецкого захолустья в «Тьме» и Кабардино-Балкарии в «Чиках» до цифровой утопии «Разрабов» и хулиганского Плоского мира — за последние полгода этот вопрос звучит как вполне актуальный. Что же будет с гномами и с нами?

Сериал «Стража» смотрите на КиноПоиск HD.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фентези «Стража» покажут на ТВ
Вокруг света: 9 зарубежных сериалов, которые вы могли пропустить
Ричард Дормер возглавит «Стражу»
В Бенедикте Камбербэтче проснулся Сатана
«Ночную стражу» Терри Пратчетта адаптируют для малого экрана
Поиск по меткам
Алексей ФилипповЗарубежные сериалыфэнтезиЭкранизация
персоны
Сэм АдевунмиРальф АйнесонСаймон АлленТерри ДжонсРичард ДормерДжо Итон-КентМарама КорлеттТерри ПратчеттЛара РоссиАркадий СтругацкийБорис СтругацкийАдам ХагиллАнна Чэнселлор
фильмы
Игра престоловЛетающий цирк «Монти Пайтона»Место преступления: Нью-ЙоркРазрабыСтражаТьмаФортитьюдЧики

фотографии >>
«Стража»: Что же будет с гномами и с нами? фотографии
«Стража»: Что же будет с гномами и с нами? фотографии
«Стража»: Что же будет с гномами и с нами? фотографии
«Стража»: Что же будет с гномами и с нами? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Вольхин
24 февраля ушел из жизни актёр Сергей Вольхин.
Даль Орлов
24 февраля ушёл из жизни сценарист, киновед Даль Орлов.
Екатерина Градова
22 февраля ушла из жизни актриса Екатерина Градова.
Дмитрий Писаренко
20 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Писаренко.

День рождения >>

Анне Вески
Георгий Гурьянов
Дмитрий Гусев
Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Александр Курицын
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Джоанн Вудворд
Фриц Диц
Даниэль Ольбрыхский
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Станиславский. Жажда жизни
Россия, 2020
Воздушный бой
боевик, военный фильм, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2021
Мандерлей
драма
Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 2005
Пугало
драма
Россия, 2020
Дом Пьера Кардена
биография
США, Франция, 2019
Друзья навсегда
драма
США, 2019
История семьи Блум
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, США, 2020
Лузеры против пришельцев
комедия, приключения, фильм ужасов
США, 2020
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2020
Проклятый дом 4
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Эпидемия
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, 1987
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен