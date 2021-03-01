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«Дылды». Новый сезон: Не пасуй!

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1 марта 2021
Спустя полтора года после выхода первого сезона на канале СТС стартуют новые «Дылды», исследующие популярные темы спорта и противостояния мужского и женского в небанальном, причем комедийном, ключе.

«Дылды». Новый сезон: Не пасуй!
фото: Пресс-служба канала СТС

В Новочепецком пединституте все идет своим чередом – Ирина Константиновна (Дарья Урсуляк) стала успешным ректором, который пытается поддерживать, в том числе, и дружеские отношения со студентками-волейболистками, спортивный дух которых сексистскими шутками и жесткими методами воспитывал в первом сезоне Михаил Ковалев (Павел Деревянко), сбитый летчик отечественного волейбольного движения, не признающий никаких авторитетов. В конце первого сезона он, вроде как исправившийся в Новочепецкой ссылке, отправляется обратно в Москву – тренировать мужскую команду «Динамо».

Казалось бы, Ковалев вновь добился столичного признания и можно уже почивать на лаврах. Но тренерская работа душу не греет, «Динамо» то и дело проигрывает, а сам герой становится практически заложником своей любовницы – президента федерации волейбола Вероники Ждановой (Анна Антонова). В его же сердце – по-прежнему Ирина Константиновна, между беспечной московской жизнью с любимым и университетской карьерой выбравшая последнюю. И вот Ковалев опять рвется в Новочепецк, чтобы завоевать любимую. Но благие намерения, по законам жанра, вновь ведут горе-тренера не туда.

«Дылды». Новый сезон: Не пасуй!
фото: Пресс-служба канала СТС

Первые «Дылды» в свое время выглядели сериалом довольно свежим и даже неожиданным – на первый план здесь вышло сразу несколько героинь. И это не только та же Ирина Константиновна, сделавшая неожиданный по меркам российских сериалов выбор в пользу карьеры, но и собственно участницы волейбольной команды, большинство из которых имели свои вполне прописанные линии и истории, развивающиеся параллельно основному сюжету, двигал который все же герой Деревянко. Новый сезон в этом плане идет еще дальше – Ковалев здесь, скорее, возвращается к новочепецким истокам и по сути в обратную сторону повторяет действия первого сезона, в то время как движком новой истории становится именно героиня Дарьи Урсуляк, вместе с высокой должностью ректора получившая, естественно, и проблемы.

За них отвечает местный мэр (Анатолий Кот), который в надежде остаться в своем кресле на очередной срок, возвращает в Новочепецк взбалмошную дочь Диану, до этого учившуюся в Америке. Диана в исполнении Снежаны Самохиной – одно из главных приобретений нового сезона. Девушка становится частью команды и идет на открытый конфликт не только с другими девчонками, которых считает слабыми соперницами, но и с отцом, ректором и даже отчасти Ковалевым – его она, пользуясь непростой ситуацией «взрослых» героев, по сути и назначает своим тренером и учителем. Причем методы ведения диалога и спортивных тренировок у Дианы и Ковалева очень даже схожи.

«Дылды». Новый сезон: Не пасуй!
фото: Пресс-служба канала СТС

Новые «Дылды» стали объемнее и по-хорошему напористее первого сезона. Это уже не просто история сексиста-волейболиста, вынужденного изменить свои жизненные установки, столкнувшись с сильными и своенравными женщинами. Это рассказ о возвращении доверия, о соперничестве – жестком не только на волейбольном поле, но и в жизни. Это и продолжающееся исследование борьбы с ложными авторитетами, и всегда актуальное напоминание о простых человеческих ценностях, не зависящих от возраста, гендера, уровня спортивной подготовки, профессии или социального положения. Причем вновь решенный в ироничном, но, даже несмотря на острые темы и шутки, очень интеллигентном ключе.

Новый сезон сериала «Дылды» на канале СТС с 1 марта.


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