«По колено»: Мал, да удал

Онлайн-кинотеатр ivi продолжает экспериментировать с аудиторией и испытывать ее толерантность и политкорректность. Вслед за черно-белой «Нежностью», реакционно воспринятой феминистскими кругами, и «Мертвыми душами», проверяющими на прочность исконный литературоцентричный патриотизм, сервис выпускает сериал «По колено», где буквально сталкивает маленьких (не метафорично, а вполне реалистично – по росту) людей с большим городом и целой отечественной киноиндустрией.
фото: Пресс-служба IVI
Провинциал Саня (Иван Филиппов), однажды выйдя за продуктами в местную «Пятерочку», неожиданно оказывается на съемочной площадке. Маленького во всех смыслах парня – рост Сани 135 см – вдруг замечает режиссер. Ситуация безвыходная – большой, хоть и провинциальный артист с одной репликой, получивший гонорар от москвичей, тут же его пропил и ровно, не шаткой походкой, войти в кадр уже не может. Так Саня и приходит на помощь, проявляя, к тому же, чудеса импровизации. Он пока еще даже не подозревает, как она ему понадобится во время восхождения на российский кинематографический Олимп.
Всего за час работы Саня получает семь тысяч рублей и предложение приехать на съемки в Москву. Но собирать чемоданы парень не спешит – стабильный заработок диспетчером такси и милый дом привлекают его гораздо больше пока еще мифического кино. Коллеги по работе, уже давно забившие на Санин рост, его подбадривают, начальник же искрит высокомерным юмором, чем окончательно добивает парня. Саня терпеть такое не намерен, и вот уже оказывается в первопрестольной, месте с огромной амплитудой жизни – глубокой подземкой и небоскребами Москва-Сити. В городе больших возможностей, особенно для «маленького человека».
фото: Пресс-служба IVI
События в «По колено» развиваются довольно стремительно – за несколько часов в столице Саня успевает найти бойкого друга-соседа (Станислав Агафонов), преподающего охрану окружающей среды, а на деле почти все свободное время проводящего на вечеринках, и романтичную начинающую актрису (Анастасия Уколова), в мечтах о славе подрабатывающую в баре. С работой тоже, вроде, получается – у Сани уже есть рекламный «дебют» в роли Купидона, повышающего потенцию. Стремительный успех, впрочем, Саню не сбивает – он по-прежнему смотрит на дивный новый московский мир, где то и дело встречается со знаменитостями, широко открытыми глазами. Но эта пока по-хорошему наивная провинциальность, конечно, не нравится ушлым столичным конкурентам во главе с главным «кинокарликом» (Артем Бобцов), после сериала «Домашний арест» вкусившим славу. И в мире маленьких людей вертятся большие деньги.
фото: Пресс-служба IVI
Вслед за выходившим пару лет назад «Толей-роботом» сериал «По колено» тоже в комедийном ключе рассказывает о проблемах, с которыми может столкнуться в городе человек, «не такой, как все». Выбирая для формата не строгое социальное моралите, а просто житейский рассказ – о дружбе, любви, успехе, мечте. Попутно, правда, в довольно ироничном ключе показывая изнанку отечественного кинобизнеса, причем с участием собственно его представителей. Так в одной из серий появляется Агата Муцениеце, жалующаяся не только на сексизм, но и на «беременизм» – ролик уже успел разойтись в социальных сетях. В провокационных, порой даже на грани шутках тоже есть определенная смелость проекта. Создателям сериала, кажется, как и его главному герою, – море по колено. В хорошем смысле.
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