«Крюк»: Обратная сторона хоккея

Медиасервис Megogo начал показ своего первого оригинального сериала «Крюк», темой которого стало спортивное закулисье. Главную роль в нем сыграл Юрий Колокольников, и первое впечатление от проекта, несмотря на масштаб ведущего актера, оказалось противоречивым.
фото: кадр из сериала "Крюк"
Известный в недавнем прошлом хоккеист Никита Крюков (Юрий Колокольников) из-за травмы вынужден навсегда оставить спортивную карьеру. Используя многочисленные связи и полученный опыт, а также реализуя свои нескромные амбиции, он решает стать хоккейным агентом и имеет все шансы преуспеть в этом деле. Однако, спорт – не только территория высоких достижений, но и темные воды бизнеса, в которых на каждую проворную рыбешку всегда найдется хищник покрупнее и позубастее. Пытаясь играть честно, Крюков (или, как все его называют, Крюк), сходу «получает лещей» сразу со всех сторон – партнеры отбирают у него перспективного игрока под предлогом того, что так лучше для клуба, и в то же время его жена делит ложе с другим его подопечным, который, к тому же, сев пьяным за руль, разбил чужую машину — расходы тоже ложатся на плечи агента.
После суперуспешной «Молодежки» и полнометражного хита «Легенда №17» хоккейную тему решили продолжать шоуранер Станислав Довжик и сопродюсер Георгий Малков, набивший руку на дилогии «Чемпионы». В качестве режиссера они выбрали дебютанта Ивана Оганесова, в прошлом документалиста. Однако, красочные съемки с дрона ВТБ-Арены и динамичные вкрапления нарезки хоккейных матчей не делают проект «Крюк» сериалом о спорте. Здесь не будет соревнований и борьбы за чемпионский титул. Речь пойдет об изнанке спортивной индустрии и о человеке, который собирается биться с бюрократией и коррупцией, на которой зиждется система. Удар по самолюбию слишком велик: во-первых, чиновники вышвырнули его на улицу, отдав предпочтение какому-то лощеному засранцу (Алексей Барабаш), во-вторых, бесталанного игрока продвигают в престижный клуб при помощи денег его отца. Первый сезон сериала составят 10 эпизодов, за которые герою Колокольникова придется серьезно измениться, а, скорее всего, полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь, людей, отношения.
фото: кадр из сериала "Крюк"
Не сказать, что «Крюк» хватает с неба звезды как по части завязки истории, так и касаемо юмора. Пока в нем достаточно сводящих скулы штампов: в музыке, диалогах, ситуациях, и, как обычно, в убранстве лофтов, в которых проживают по очереди все герои российских сериалов. Тошнит и от этих одинаковых квартир, и от вечных стриптизерш в олдовых клубах. Диковатая обстановка нулевых и уверенность героев в том, что бабло решает все, роднит «Крюка» с фильмом «Духless», который также уже устарел к своему выходу в прокат. Но есть и хорошие новости. Спасительным маяком в этом море цинизма оказывается второплановый герой Владимира Канухина, который играет молодого юриста Колю, помощника Крюка. Коля – представитель поколения миллениалов, прошаренный пользователь соцсетей, человек новой формации, который может мягко дать отпор и не позволит начальству сесть себе на шею. К тому же он профессионально занимается стендапом, где рассказывает в том числе и о том, как босс оставил его без премии. За деликатными попытками Коли повлиять на Крюка наблюдать пока что интереснее, чем за мордоворотами спортивного бизнеса.
Помимо героя Канухина здесь есть еще минимум два представителя того же поколения, это молодые хоккеисты — папочкин сынок и талантливый парень без связей, наверняка меж ними в будущем развернется собственная дуэль за блестящего агента Крюкова. И уже сейчас можно сказать наверняка, кто в ней победит. Из женских персонажей пока что ярко заявлена только Лада (Екатерина Кузнецова), она врач, мать и, кажется, будущая любовь главного героя. Другие женщины пока что эпизодичны и незначительны — «стрипухи» да изменщица (Агата Муцениеце). По нынешним временам, столь серьезный гендерный дисбаланс даже для фильма про хоккей — недоработка сценарной группы, о которую разбиваются и красочные съемки, и недурной актерский состав во главе со звездой Колокольниковым, и даже потенциально интересная история. «Крюк» имеет все шансы запомниться зрителям, но дьявол в деталях. Впрочем, торопиться с выводами тоже не будем, вполне возможно, что сериал решит меняться параллельно своему герою, который в финале, кто знает, возьмет да и предпочтет грязному спортивному бизнесу стендап и свободный микрофон.
Сериал «Крюк» доступен на медиасервисе Megogo с 5 марта.
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