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«Угрюм-река»: Анфиса. Таежный роман

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9 марта 2021
Первый канал начинает показ сериала «Угрюм-река» по мотивам одноименного романа Вячеслава Шишкова. Режиссером 16-серийного проекта стал Юрий Мороз. Продюсеры Константин Эрнст и Денис Евстигнеев заверяют, что эта версия, в отличие от телефильма Ярополка Лапшина, снятого в 1968 году, наиболее полно переносит на экран литературный первоисточник. Тем не менее, как можно судить по первым сериям, она еще и «осовременивает» оригинальный материал – за счет изменения не столько сюжета, сколько общей атмосферы, интонации и акцентов.

«Угрюм-река»: Анфиса. Таежный роман
фото: Пресс-служба Первого канала/фото Анны Митрохиной

То ли в конце 19-го века, то ли в самом начале 20-го, где-то посреди таежных лесов и между бурных сибирских рек, живет в доме на окраине селения рыжая бестия Анфиса (Юлия Пересильд). Соседи ее побаиваются, и на то есть причины – «фам фаталь», ни дать, ни взять. Отец уважаемого местного семейства, купец Петр Громов (Александр Балуев) готов ради нее бросить семью, точнее жену Марью (Наталья Суркова), которая, впрочем, тоже не без греха, так что формальный повод есть. Статный бородатый мужик Громов то и дело валится на колени, клянется Анфисе в любви, осыпает ее драгоценностями. Так, в очередной шкатулке ушлая роковуха обнаруживает спрятанную под двойным дном записку, с помощью которой можно шантажировать всю купеческую семью. А у нее на Громовых большие виды – точнее на их сына Прохора (Александр Горбатов). Когда-то у них с Анфисой была интрижка, а теперь он возвращается в родные места с завидной невестой Ниной (Софья Эрнст), дочкой другого не менее уважаемого, чем Громов, купца Куприянова (Роман Мадянов). Прознав про приезд возлюбленного, Анфиса резко дает старшему Громову от ворот поворот и начинает шантажировать младшего той самой загадочной запиской из шкатулки.

И это только одна из многочисленных сюжетных линий «Угрюм-реки» - будет тут и мистика с участием то ли девушки-то ли видения (Евгения Манджиева), и криминальная история, расследование которой снято чуть ли не в духе американского многосерийника «C.S.I Место преступления», и судебная драма, и комедия – не доживший до премьеры артист Сергей Колтаков играет проницательного следователя с отменным чувством юмора (вот он, русский «Твин Пикс», наконец-то), и, естественно, бесконечная любовная «санта-барбара». Не одних Громовых покорила Анфиса, есть и другие женатые мужики и их ревнивые супруги.

«Угрюм-река»: Анфиса. Таежный роман
фото: Пресс-служба Первого канала/фото Анны Митрохиной

«Угрюм-река» – произведение густонаселенное, а в новом сериале еще и очень динамичное, точнее суетливое. Ни одной мизансцены в простоте: только начнут герои выяснять отношения, как в дверь избы тут же ломятся другие персонажи. Все бегут, скачут, хлопают ставнями и калитками, стучат по столам кулаками. Так что в плане типажей и авторам, и актерам было, где разгуляться. Помимо основных, названных выше, персонажей, стоит отметить выдающиеся второстепенные партии. От героя Александра Яценко, приказчика Петра Громова, который в одной из серий выступает с трагикомическим бенефисом и даже пытается самоубиться – ну артист! До карикатурного черкеса Ибрагима (Юрий Миронцев) – весьма актуального стереотипного бородатого кавказца, в сериале страдающего сперва из-за веры, потом из-за любви, одним словом, из-за проклятых русских. Колоритным вышел поп – отец Ипат в исполнении актера-глыбы Бориса Каморзина. Он, как и полагается, не дурак не только грехи отпустить, но и выпить. Тема алкоголя, к слову, проходит красной нитью – на не слыхавшей про феминизм Руси женщину, в данном случае и без того стоящую у селян костью в горле Анфису, за любое сумасбродство и свободу нрава обвиняют в нетрезвости ума. «Ты выпила что ли?» - этот вопрос звучит не реже, чем признания в вечной любви. Справедливости ради, надо заметить, что выпивает Анфиса и впрямь частенько…

«Угрюм-река»: Анфиса. Таежный роман
фото: Пресс-служба Первого канала/фото Анны Митрохиной

В выбранном современном стремительном ритме повествования авторы сделали упор на жанровость и на вечные конфликты на почве любви и денег (не слишком актуальную тему классовой борьбы и прочих примет времени написания романа и съемок оригинального сериала замяли) – и, кажется, не прогадали. Местами «Угрюм-река» выглядит смешной, аляповатой, попсовой, но, чем дальше смотришь, тем больше понимаешь, что в этой намеренной несерьезности по отношению к роману и оригинальному фильму – вся прелесть. В конце концов, с точки зрения литературы, «Угрюм-реку» нельзя назвать великим произведением – на застывшую в веках эпичность «Тихого Дона» уж точно не тянет. Потому и дает современным интерпретаторам больше пространства для фантазии. Единственный способ привлечь внимание нынешнего зрителя к столь закономерно устаревшему материалу – хотя бы частично, визуально, стилистически, актерски и режиссерски перевести его на язык сегодняшнего времени.

«Угрюм-река» на Первом канале с 9 марта.


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№ 1
Ban   9.03.2021 - 22:17
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