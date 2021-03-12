«Угрюм-река»: О чем спорят зрители сериала и его авторы?

На Первом канале продолжается показ многосерийной исторической драмы Юрия Мороза«Угрюм-река», вызывающей очередную волну диспутов о том, стоит ли кинематографистам переснимать классику и повторно создавать телеверсии литературных произведений. Роман Вячеслава Шишкова лег в основу одноименного советского фильма, который в конце 60-х пользовался огромной зрительской популярностью и в итоге признан киноклассикой отечественного кинематографа. Сейчас новая экранизация и новый взгляд на историю Прохора Громова — мечтателя, капиталиста, первопроходца и преобразователя Сибири, идущего к цели, не жалея ни себя, ни других. Авторы проекта, в главных ролях которого снялись Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Юрий Чурсин и другие актеры, называют свой сериал первой полной экранизацией романа Шишкова. Но, как видно по первым откликам и низкой оценке проекта у нас на сайте, зрители не в восторге от нового переложения. Уже в первые дни показа мы получили около тысячи мнений от наших читателей и хотели бы поделиться самыми весомыми репликами, а также оценками проекта со стороны авторов и артистов, принимавших в нем участие. Получился своеобразный диалог между создателями и зрителями.
фото: пресс-служба Первого канала
Мари Шансон (Мюнстер), зрительница: Зачем переснимать фильмы?
Корабел, зритель: Затем, чтобы молодежь знала национальную классику. Старый черно-белый фильм НИКТО НИКОГДА из молодых смотреть не будет. А этот посмотрит, и правильно сделает. А там смотришь, еще и книгу прочитает! Вот зачем!
Ban, зритель: «Молодёжь» поступит гораздо мудрее. Она (молодежь — к сожалению, конечно) действительно не будет смотреть изумительную версию Лапшина, но она же (молодёжь — теперь уже к счастью для себя) не будет смотреть и нынешнее... нечто.
Константин Эрнст, продюсер: «Есть великие романы, но они никогда не бывают великими экранизациями. Потому что великая книга уже реализована энергетически и не нуждается в иллюстрациях. А есть хорошая литература, но не великая, которая может быть поводом для чего-то стоящего в кинематографе. Я думаю, что у нас как раз такой случай. Была легендарная советская экранизация с замечательными советскими актерами. В своей основе она имела половину романа. А мы экранизировали книгу Шишкова полностью. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают».
Маргаритпална, зрительница: Чего бы ни наваяли классическо-новодельного, непременно этот аргумент вдогонку. Эта жвачка кого-то может подтолкнуть к чтению романа, общего с которым у нее максимум название? Серьезно? Для этого и снимают? Большой вклад в отечественную культуру. Шахназаров произвел на свет версию «Анны Карениной», которую тоже, скажем так, смотреть непросто. Вы много знаете молодых людей, кто после ее просмотра прочитал роман?
Лариса Рябцева (новосибирск), зрительница: Вряд ли после просмотра этого фильма кто-то захочет книгу прочитать, а книга очень интересная, в ней есть все и трагичное, и смешное, и мистическое. Герои выписаны гротескно, и в старом фильме они такие, какими видел их автор. Взять хотя бы черкесца — высокий силач с орлиным взором, саблю выхватит, и все разбегаются, а тут улепетывают в лодке от парней, причем «избитый» Прохор без единой царапины и синяка сидит на веслах. На Прохора вообще смотреть не могу, на его жидкие рыжеватые волосики и усики. У Прохора мужественная, волевая симпатичная внешность по книге. Над Ильей Сохатых со смеху умираешь и в книге, и в фильме. Ничего этого в новом фильме нет, а еще написали, что по роману Шишкова «Угрюм река».
фото: пресс-служба Первого канала
Константин Эрнст, продюсер: «Мне кажется, мы сейчас находимся в очень похожем периоде, когда одна эпоха разрушает все вокруг себя, меняет другую, и контуры другой еще не очевидны, и очень многие люди не справляются со временем и гибнут в нем».
Олег Маликов (Рязань), зритель: Не нужно переснимать фильмы, планки качества которых упираются в небо. Это не под силу уже никому. Нет современных актёров и режиссеров, которые могли бы взять эту высоту. Всё на среднем уровне. Снимайте современный жанр, это вам под силу. Сняли на современный лад. Нет духа того времени. Сексуальность напоказ. Пародия! Сюжетная линия не воспринимается целостно. Как обрывки сюжета, репетиция сцен, а не киносюжет. Просмотр не захватывает. Возможно, неудачный подбор актеров, хотя они стараются играть. Это как хомяку медведя сыграть. Я вообще не понимаю, зачем после прекрасных фильмов, которые стали классикой, снимать новые!
Денис Евстигнеев, продюсер: «Мы ни в коем случае не хотим повторить фильм 1968 года. Мы экранизируем роман с новым поколением артистов. Это большое произведение про Россию, про людей, про человека, который захотел что-то сделать, про то, что на его пути произошло. Это фильм про страсть, в том числе про страсть этого человека достичь цели».
Александр Калининград, зритель: Думаю, одна из проблем этого сериала не в том, что сняли еще один фильм по одному и тому же литературному произведению, даже при очевидных проблемах с режиссурой или кастингом, а в том, что назвали одинаково — «Угрюм-река». Это заставляет нас неизбежно сравнивать оба фильма. Тут Эрнст явно просчитался, рассчитывая получить часть славы и внимания того, известного, кино. Теперь господа нам объясняют, нет, новый сериал это совсем другое кино, не надо их сравнивать. В русском языке много слов. Сразу бы сняли ряд вопросов.
Юрий Мороз, режиссер: «На наш взгляд, в основе советской картины – тема классовой борьбы. Сегодня эта тема нам кажется неактуальной, поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю».
alena.il85, зрительница: Экранизация книги должна быть по книге, а если хочется любых вариаций, так и назовите «вариации на тему, я — художник, я так вижу».
Денис Евстигнеев, продюсер: «Много у нас дополнено, я надеюсь, что органично, мы ни в коем случае не допустили по отношению к роману стилистических неточностей».
Ольга Шаньгина, зрительница: Очень низкий уровень режиссуры, постановки, а игра актеров, подбор их, никуда не годен. Как будто набирали всех по знакомству. Интонация, произношение как на сегодняшней тусовке. Не чувствуется то время. Чистенькая одёжка, чистенькие личики, причёсочки как из парижских салонов.
Абс, зрительница: Посмотрела я вчера «Угрюм-реку» 1968 г, сподвигнутая здешними похвалами. Ну что вам сказать... А вы-то сами, кто хвалил, давно ее пересматривали? Для того времени это, может, и было неплохо. Но смотреть сегодня это трудно. На того же Прохора: когда актеру лет 40, а он, не моргнув глазом, в кадре говорит, что ему 18, и от домогающейся 35-летней девушки Танюхи на берегу заслоняется рукой, как от чумы. Нет, нонешний Прохор явно лучше, чем давешний. Режиссерская работа — тоже скорей лучше, чем нет. Хотя атмосфера прошлого в том варианте есть, а в этом все выглядит как новодел — от сапог до деревенских улиц.
Юрий Мороз, режиссер: «Это история становления главного героя и история освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таежные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг. Обратной стороной его деловитости стало то, что по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он, из молодого человека, мечтающего «построить город Солнца», превращается в монстра».
фото: пресс-служба Первого канала
Патитучи (Новосибирск), зритель: На роль Прохора Громова могли бы и помассивней артиста найти. Лица не соответствуют тому времени. Куда смотрел режиссёр?
Александр Горбатов, исполнитель роли Прохора Громова: «Мы все, читая один и тот же роман, видим его по-разному. Мой персонаж совершает поступки, у него есть цель – добиться того, чего не добился никто до него, но у того, кто забрался высоко, в определенный момент может закружиться голова. В такие моменты мы ставим на кон все, идем на жертвы».
Иванка в поле, зрительница: Прошка мне совсем не нравится. Какое-то холодное без эмоций лицо у Горбатова. Пока Прошка в реке тонет, вроде бы ничего, но как только любовные сцены на сеновале, так складывается впечатление, что актёр боится быть обвинённым в харассменте.
Абс, зрительница: Да вы на Прохора образца 1968 г. взгляните! И брюшко намечается, и дяде явно под 40. Хоть он и пытается играть 18-летнего — движения, порывистость, наивность — но иногда это выглядит смешно. А в нынешнем Прохоре есть какая-то лихость, и поведение соответственно возрасту, и нормально упитан, ну не было в деревне тренажерного зала.
Александр Балуев, исполнитель роли Петра Громова: «Мой Петр Громов – это сильный характер и, в общем-то, человек с несчастной судьбой, которого погубили его страсти. Он нашел опору в не им приобретенном благополучии, ослеплен чувствами, живет в каком-то бреду, заливаясь горькой. В этой истории очень много небанальных подходов к героям, к их развитию. Мне было интересно понять, что такое человек страсти, и что она может с ним сделать».
Ban, зритель: Что прохрипел Балуев, отправив полового за водкой и стукнув себя по груди? "Говори (л?)! Говори! Говорил (ия?) Яяя!"
фото: пресс-служба Первого канала
Жерар (Москва), зритель: Угрюмо я смотрю на такое Угрюм-Кыно. Очень жаль! Ведь для меня: Балуев пока ещё Актер N 1 России, Суркова — пока ещё Актриса N 1 России, да и Пересильд пока ещё в тройке из молодых. Видать кто-то там у Эрнста понимает: кто и что почём. Так заполучив такую обоиму, ребята-продюсеры, делом надо заниматься, делом! Результат (по первым сериям): худшая роль в карьере и у Балуева, и у Пересильд — это жирный актерский "Кол". Почему Александр такой деревянный, почему Юлия такая рубленная и прямолинейная (бабки на бочку, и получишь кусочек теста), отталкивающе вульгарная. Раков — что за самое блеклое исполнение? Ты ж Народный еще с Каменного Века!
Юлия Пересильд, исполнительница роли Анфисы: «Мне не хотелось делать ее безумной соблазнительницей, потому что мне нравится, что она непоследовательна и парадоксальна – это притягивает мужчин. Мне кажется, что Анфиса – страстная натура, для которой недостаточно одной жалости. Временами ее можно даже ненавидеть».
Семруч, зритель: Анфиса в данной подаче весьма предсказуемая особа. Содержанка с запросами, да еще и с полукриминальным прошлым, судя по ее мужу и странной бабули с криминальными замашками. Ни великой любви, ни тем более великой страсти лично я не вижу. Так же как манкости и неприступности я тоже не вижу.
Маргаритпална, зрительница: Это не роль Пересильд. Возможно, она достаточно неплохая на сегодняшний день актриса, но героиня уровня Анфисы Козыревой абсолютно не ее уровень. Нет той физической красоты, что нужна, нет обаяния и на дух. Да еще эта рыжая мохнатая шапка на голове. Недаром в старом фильме эту роли отдали Людмиле Чурсиной.
Софья Эрнст, исполнительница роли Нины : «Нина Куприянова — девочка из хорошей семьи, которой родители дали возможность учиться. Она мыслит передовыми идеями, несмотря на то, что живет далеко от столицы, следует актуальным темам того времени, живет в некоторой степени даже идеями феминизма. Но все это романтичные размышления юной девушки, которая еще не сталкивалась с настоящей жизнью».
Аврора 1, зрительница: Ниночка... орет, верещит и выкрикивает свои мнения и рассуждения, как и ожидалось! Вот, кто не похож никоим образом на купеческую дочь, пусть и сильно образованную, книжки читающую и духов вызывающую.
Юрий Мороз, режиссер: «Мне нужно было, чтобы произошла трансформация с Ниной от девочки, которая «собирает бабочек» и прикалывает их в гербарий, до властной женщины, которая победила всех. И в итоге Нина, действительно, побеждает - самая слабая становится самой сильной, ведь в переломные моменты основная тяжесть ложится на женские плечи. Мужчина может сойти с ума, покончить с жизнью, а женщина все равно остается как база, как основа жизни».
Аврора 1, зрительница: Это ожидалось, и ожидаемое свершилось — досада. Да еще манеры такие развязные, разговор со всеми, не только с прислугой, громкие выступления перед отцом и матерью, перед незнакомыми мужчинами в доме — не то и не так.
Денис Евстигнеев, продюсер: «Мы пытались снять все честно, не на крупных планах, а на фактуре. Декорации строились в каждом из пяти городов. Эти локации не были отдельными и должны были сойтись в монтаже, например, в резиденции Громова. Это была невероятная по масштабу работа!Грим и костюм, вся визуальная часть - абсолютно блестящая, и я очень благодарен нашей команде. Мы не хотели, чтобы герои выглядели ряженными. У нас получилось все органично!»
Маргаритпална, зрительница: ... И халтурным. В первой серии сцена новоселья — это же репетиция драмкружка при макаронной фабрике. Ряженые отбубнили текст, щяс выйдут за дверь с сигаретками и начнут в телефоны пальцами тыкать. Что с актерами-то? Суркова, Балуев как сами не свои. У Пересильд получилась девушка нетяжелого поведения второй свежести. Все прочие, вообще, массовка в костюмах с «Садовода».
фото: пресс-служба Первого канала
Лариса Лебедева, художник по костюмам: «Основная задача была исторически подлинную вещь максимально облегчить, что-то в нее привнести. Референсами были картины художников-передвижников. В мистических сценах использовали китайские мотивы. Костюмы тунгусов шили вручную и даже консультировались с шаманом, который сказал, что костюм правильный и «даже пахнет шаманом».
Nord, зритель: Эпизод, когда старый Громов разорвал нижнее бельё на Анфисе — пошлость 100%. И сама одежда её вызывает удивление. Этот атласный халат, в деревне?! Что-то там пикантное под халатом. :)
Александр Максимович, художник-постановщик: «Мне интересно было придумывать фантастическую реальность».
Александр из Красноярска, зритель: Очень много ляпов. В Советском Кино они были, но их старались сводить к минимуму. Приглашали различных консультантов (военных, историков, моряков, альпинистов и т.д.). Ну, если консультанты так дороги, то пригласите человека, который в теме. Снимаете деревню — пригласите сельского жителя, снимаете про тайгу — пригласите таежника. Пусть они объяснят, что имеет место быть, а что совсем не реально. Не надо доводить до смешного.
Наталья Горина, художник по гриму: «Завивали героинь Софьи Эрнст и Юлии Хлыниной настоящими старинными железными «марселевскими» щипцами, которые накаливались на газовой горелке. Современными бигудями такую завивку сделать невозможно».
Ban, зритель: Почему ВСЕ рыжие? Кудрявые, лохматые, бородастые, но РЫЖИЕ!
Юрий Мороз, режиссер: «Анфиса — другая, просто даже по отношению ко всем остальным. А у рыжих людей почему-то всегда какая-то особенная жизнь и судьба. Анфиса — она раздражитель для всех. Для платьев Анфисы выбирали специально яркие цвета. Хотя это не имеет полного соответствия исторической достоверности, но это работает на образ».
Сергей Зауда, зритель: Если брать книгу или опять же хрестоматийный фильм, то там Анфиса — это некий образ роковой женщины, женщины вамп, чувственной, умной, всё понимающей и несмотря на обстоятельства себя уважающей. Она одаривает любовью мужчин и соизволит принимает дары, именно дары, а не плату за любовь. А здесь образ некой легкомысленной профорусетки из басни «Стрекоза и Муравей».. Я не виню актёров, они пластилин: что хочешь лепи. Но тут режиссёр и с пластилином промахнулся, и главным героем, и Анфисой, да и Ибрагим (роль тоже ключевая) ну никак не тянет на абрека.
Юрий Мороз, режиссер: «В сериале зрители познакомятся с большим историческим периодом нашей страны – временем «золотой лихорадки» в Сибири. В первой половине XIX века в этом регионе Российской империи велась неорганизованная массовая добыча золота, которая, с одной стороны, способствовала развитию торговли в Сибири, а с другой — стоила здоровья и даже жизни большому количеству людей, поскольку технический переворот в отрасли от ручного труда к автоматизированному произошел лишь в последней четверти века».
Начальница, зритель: Учиться и познавать что-то новое НА БРАКЕ НЕЛЬЗЯ! Нужно читать и смотреть лучшее из лучших. Это называется качеством. Это касается хоть колбасы, хоть искусства!
Сердитый, зритель: У морозовской «Угрюм-реки» есть свои недостатки, но и плюсов хватает (Пересильд считаю одним из них). Хаять фильм только потому, что 50 с лишним лет лет уже была экранизация (совсем не безупречная) — это смешно и нелепо.
Neo Anderson, зритель: Да, мне самому фильм не нравится пока, но и не настолько он плох, чтобы иметь такой рейтинг, как здесь.
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