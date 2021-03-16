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«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь

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16 марта 2021
На видеосервисе START выходит сериал «Вампиры средней полосы» – проект, в котором необычная, хотя в прямом смысле кровная семья, живущая в Смоленске, оказывается в центре загадочных событий. Вместе с шоураннером Алексеем Акимовым выясняем, откуда в российской провинции взялись вампиры, как они нашли свои человеческие образы и попали не только в комедийную, но и в детективную хронику отечественных сериалов.

«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь
фото: видеосервис START / шоураннер Алексей Акимов

«Реальные упыри» встречаются с настоящим детективом

«Идея «Вампиров средней полосы» родилась несколько лет назад, после того, как мы с коллегами посмотрели новозеландский фильм «Реальные упыри» – это псевдодокументальная гротесковая комедия, там вампиров изобразили в быту. Мы тоже подумали, почему бы не сделать что-то интересное с вампирами, показать, как это может быть в наших реалиях», – рассказывает Акимов.

Пилот отечественного проекта в 2018 году показали на фестивале сериалов в Иваново (он так и называется «Пилот»), где многие журналисты, в том числе и смотревшие «Реальных упырей», отметили свежесть и небанальный юмор «Вампиров средней полосы». Тема тогда была не так популярна: «Сумерки» давно отгремели, не говоря про «Ночной дозор». Особенно не хватало проектов именно в комедийном ключе. Но создатели «Вампиров средней полосы» пошли дальше и решили скрестить комедию и всегда популярный детектив.

«Добавить детектива захотелось именно мне, – вспоминает Акимов. – Казалось, что детектив может заставить зрителя сопереживать, а не просто показать, что есть вампиры и вот они живут среди нас. Но именно тут, с жанром, и возникли самые большие сложности. Я не знал, как пишутся детективы, для меня это был первый опыт. И так получилось, что мы с авторской командой до шестой серии не знали, кто убийца. Что, с одной стороны, конечно, прикольно, но с другой – суперсложно. Потом, когда мы поняли, кто убийца, вернулись к каким-то вещам и чуть-чуть их скорректировали».

«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь
фото: видеосервис START

По сюжету в лесах Смоленщины находят обескровленные трупы без следов насилия или ритуальных убийств. Подозрение – пока еще не со стороны правоохранительных органов, вроде бы не догадывающихся о существовании нечисти, а со стороны держателей пакта о мире между людьми и вампирами во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева), – падает как раз на семью, старейшину которой – Святослава Вернидубовича – играет Юрий Стоянов. Одним из следователей по этому делу становится его внучка Аннушка (Екатерина Кузнецова) в компании столичного сыщика (Михаил Гаврилов-Третьяков) и при безусловной поддержке семьи (медика Жана – Артем Ткаченко и юного блогера Женька – Глеб Калюжный), пытающейся вывести настоящих преступников на чистую воду.


Острые реплики и провокационный юмор

От комедии, впрочем, никто не отказывался. Уже в первой серии можно услышать, например, шутки про белорусов – как известно, граница между Россией и соседской страной, откуда, кстати, родом сам Акимов, проходит неподалеку от Смоленска.

«Я очень люблю Беларусь и рассчитываю, что скоро она станет действительно свободной. Когда мы снимали сцену, где Юрий Николаевич должен был говорить «Белорусы – это хорошо, только крахмалу многовато», он ко мне подошел и сказал: «Леш, как ты думаешь, а не обидим ли мы этой шуткой белорусов?». Я ему сказал, что я белорус и меня это не обижает, это же шутка, ирония» – говорит шоураннер.

«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь
фото: видеосервис START

Тем не менее Алексей сразу предупреждает, что от начала к концу сериала юмор будет «идти по наклонной» – не в плане качества, а в плане количества.

«Действительно, мы столкнулись с проблемой, что юмор немного убивает саспенс, поэтому, чем сильнее мы закручиваем гайки нашей истории и линии наших персонажей, тем меньше становится юмора, а больше экранного времени уделяется именно раскручиванию этих гаек и линий. Однако в любой драме всегда есть комедийные ситуации, когда ты одной репликой можешь снять напряжение, чтобы зритель чуть-чуть выдохнул, и перейти к следующему повествованию. У меня есть опыт написания комедий, даже когда 100 лет назад мы писали сериал «Сваты», всегда какие-то драмы заканчивали шутейкой – это работает, если жанр, конечно, позволяет. Тем более, если эта шутка идет от персонажа или от ситуации. В нашем случае за юмор отвечают прекрасный дед Слава в связке с молодым Женьком – старший всегда найдет, чему поучить младшего и, главное, как», – отмечает Акимов.


Звездный кастинг и Стоянов против Ефремова

В том самом первом «пилоте», показанном три года назад, роль деда Славы сыграл Юрий Стоянов, более того, именно его и представлял Акимов и сотоварищи, когда писали сериал целиком. Однако, когда начались съемки, воплощать главу семьи позвали Михаила Ефремова, он снялся в нескольких сменах до того, как стал виновником ДТП.

«Михаил Олегович – прекрасный артист, который точно знает текст, никогда не опаздывает на площадку, не ворчит, слушает режиссера и вносит свою лепту без свойственного некоторым артистам «творчества». Он был бы, конечно, совсем другим дедом, более социальным, а Юрий Николаевич принес в эту историю такую по-хорошему народность и теплоту, которыми пропитывает весь сериал», – комментирует шоураннер.

«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь
фото: видеосервис START

Ефремова в тот момент выбрали потому, что подготовительный период у проекта был достаточно сложным и долгим, а Стоянов был занят в другом проекте. Как рассказывает Акимов, замену артисту искали среди множества «больших актеров». Остальная вампирская семья сложилась практически сразу, хотя, естественно, некоторые персонажи на пути от идеи к ее воплощению трансформировались.

«Аннушку, которую сыграла Катя Кузнецова, поначалу хотелось сделать эдаким профессионалом с холодной головой, но сама Катя – кардинально другой человек, и она внесла в эту роль свою милую непосредственность. При этом образ сохранился, но стал более живым, чем прописан», – рассказывает Акимов.

Сложнее обстояли дела с другим женским персонажем – бывшей супругой Жана, преподавателем местного университета Ольгой Анваровной, которую сыграла Ольга Медынич.

«Сначала мы хотели сделать сварливую жену, которая живет в соседнем доме и постоянно приходит в гости, потом подумали, что нет, всю эту народность мы вешаем на деда Славу, а Жан у нас все-таки интеллигентный француз, поэтому у него должна быть интеллигентная семья. Так мы вывернули в утонченную графиню Ольгу – для Смоленска, возможно, даже слишком вычурную, но такие люди существуют даже в маленьких городах. Знаете, когда смотришь на них и думаешь, в том ли они времени или месте сейчас находятся. Олю Медынич я искренне считаю одной из лучших российских актрис, причем она хороша в разных жанрах. И здесь мы хотели представить ее именно в новом, неожиданном образе», – говорит шоураннер.

«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь
фото: видеосервис START

Смоленск и зима – во все времена

«Вампиры средней полосы» – тот редкий в российском кино случай, где все герои и, что немаловажно, героини имеют вполне реальные профессии, обусловленные, в том числе, и событиями, во время которых они превратились в вампиров. Эти подробности изложены во флешбэках. Также, все это связано с довольно конкретной географической локацией в виде Смоленска, а не просто некой точкой на карте России за пределами МКАД.

«Я сам родом из Витебска, это не далеко от Смоленска, у меня есть яркое впечатление из детства, когда нас возили в Смоленск, в Музей Отечественной войны 1812 года. Но это личное. В сериале нам хотелось показать российскую провинцию и, поскольку я много знаю о Смоленске, то стал писать про него. Смоленск – исторически интересный город: Великое княжество Литовское, Московское княжество, Речь Посполитая, Наполеон, нам это помогло как раз в придумывании бэкграунда наших вампиров. Мне очень нравится замешивать волшебство на реальных событиях», – утверждает Алексей Акимов.

История уже на этапе съемок сериала отчасти повторилась. Когда снимали сцены войны 1812 года, съемочная группа шутила, что, как и у Наполеона, главным противником и тут стала русская зима. В прошлом году, до пандемии, когда проходил основной блок съемок, группе приходилось искать снег и даже дорисовывать его на пост-продакшне. «Если бы снимали этой зимой, – говорит Акимов, – было бы идеально». И тут же осекается: «Из-за снегопадов и сопутствующих заносов были бы другие проблемы».

«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь
фото: видеосервис START

Быт и нравы «Вампиров средней полосы»

На пост-продакшне группа дорисовывала не только снег, но и некоторые сцены с условными мистическими элементами, хотя шоураннер признается, что компьютерную графику «ненавидит на каком-то генетическом уровне».

«Безусловно, графика будет, но по минимуму, совсем не в том объеме, в каком бы можно было «разукрасить» эту историю. На мой взгляд, графика выкидывает нас из реальности, а именно в ней с нашими вампирами и хочется немножко пожить», – смеется Акимов.

От каких-то других мифов, связанных с вампирами, группа тоже отказалась, хотя поначалу и думала заменить боязнь чеснока условной боязнью машин определенной марки, но потом решили не уходить в такой гротеск.

«По нашему мнению, вампиры – это не какие-то фантастические существа, а это люди с вампиризмом. Так что, возможно, пафосно прозвучит, но наша история про вампиров – это история в первую очередь про людей, про отношения и, конечно, про любовь. А какой-то «мистический» флер – лишь специя», – уточняет Акимов с надеждой, что эта специя придется по вкусу зрителям.

Смотрите сериал «Вампиры средней полосы» на видеосервисе START с 18 марта.


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