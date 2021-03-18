«Чикатило»: Спасибо, что не живой

На видеосервисе Okko состоялась премьера сериала «Чикатило» — восьмисерийной истории охоты на одного из самых известных и кровожадных советских маньяков. Режиссером проекта стал Сарик Андреасян, исполнителя заглавной роли создатели, как могли, держали в секрете до выхода проекта — теперь можно официально заявить, что это Дмитрий Нагиев. Остальных актеров во главе с Константином Лавроненко не прятали, однако реальные имена их персонажей изменили на вымышленные — по этическим соображениям, дабы, например, не оскорблять чувства еще живых жертв и родственников погибших от руки Чикатило. Объясняем, почему это самое разумное из принятых авторами сериала решений.
Сарик Андреасян, как известно, — кинематографист насмотренный. Его разгромные отзывы на голливудские картины, опубликованные на личной странице в Facebook, когда-то превратились чуть ли не в отдельный литературный жанр. Тем не менее, ругая на чем свет стоит зарубежных коллег, режиссер не забывает заимствовать, так что его проекты последних лет хоть и разнообразны по жанрам, но все как один — наборы клише и штампов. «Чикатило» — наш ответ разом всем криминальным детективным триллерам и хоррорам, от недавнего хита «Охотник за разумом
» Дэвида Финчера
до многочисленных документальных сериалов про поимку убийц и ужастиков про маньяков. Уже в заставке, выполненной по всем модным канонам, скрипят опустевшие качели, на карусели крутится побитый жизнью пупс, чьи-то руки набивают текст на печатной машинке, сереет зловещий лес, уходит в никуда шоссе, а в финале является мальчик, на которого с помощью компьютерной графики в кадре примеряют чикатиловскую шляпу. Понятно — все проблемы из детства.
Сарик Андреасян еще и очень прямолинейный режиссер, который ни в коем случае не позволит зрителю гадать. «Чикатило» — это вам не очередной русский «Твин Пикс
», никакой мистики, причинно-следственные связи лежат на поверхности и проговариваются буквально в первой же сцене. Мужчина в сером пальто и шляпе сидит спиной к зрителю в вокзальном зале ожидания. Вокруг никого, кроме него, двух наблюдающих за ним милиционеров и девушки, недвусмысленно опустившейся на колени перед мужчиной в шляпе и практически сразу вскакивающей с возмущенным возгласом «Импотент!». Мотив уже есть, остаются голые факты, представленные в сериале набором с визуальной точки зрения весьма однообразных сцен.
На экране либо местные, ростовские, служители правопорядка, стремящиеся поскорей раскрыть серию зверских убийств, спорят с москвичом — главным следователем Кесаевым (Лавроненко), либо Кесаев спорит со своим подчиненным – молодым криминалистом-психологом с задатками профайлера Витвицким (Дмитрий Власкин
), либо все вместе они допрашивают подозреваемых — как известно, убийства Чикатило не раз «вешали» на невиновных, причем зачастую по инициативе самих же невиновных. Изредка появляются горожане и городские локации. Все остальное время отдано главному герою, Андрею Романовичу Чикатило, заманивающему детей и женщин в укромные места для совершения зверской расправы. Покажут в первых сериях и одно из убийств. Но сцена эта вызовет скорее не ужас, а смех. Картинно размахивающий ножом маньяк, кукурузное поле в качестве места преступления и брызги крови на початках напомнят о низкопробных ужастиках категории «Б».
Не менее бутафорским выглядит и сам убийца в исполнении Дмитрия Нагиева — никакой сериальной логике не поддается тот факт, что ему в таком виде удается как-то оставаться незамеченным и практически не вызывать подозрений у местных жителей, с которыми он охотно взаимодействует. Все люди как люди, а он – Дмитрий Нагиев в чудовищном гриме и парике. Актер — обладатель уникальной артистической харизмы, способный с ее помощью вытягивать любое сценическое и кинематографическое действо, попросту замыкая внимание зрителя на себе, — у Сарика Андреасяна превращается в пародию, в персонажа скетч-шоу «Острожно, модерн!». Будь то бородач из «Непрощенного
», баянист из «Гудбай, Америка!
», Чикатило из «Чикатило». Найдя, очевидно, своего актера-талисмана, Сарик Андреасян не помогает ему проявить новые грани драматического таланта, а превращает в ряженого. Даже главная интрига — лицо Чикатило не показывают зрителям до финала первой серии — выполнена в духе интриги вокруг фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Там за тоннами пластического грима не удалось ни на секунду скрыть Сергея Безрукова, тут же Нагиева мгновенно выдает голос — оставили бы его в первой серии молчаливым, было бы действительно загадочно, а так секрет Полишинеля.
Стоит ли снимать фильмы про маньяков — спорный вопрос. Многие авторы документальных расследований, например, отвечают на него весьма убедительно, придумывая проекты, которые оставляют в памяти зрителя не столько антигероя, сколько его жертв — им, что называется, возвращают имена и дают высказаться. Они — герои, достойные памяти, но запоминают несправедливо чаще всего негодяев, чьи фамилии становятся нарицательными, легендарными, мифологическими. В новом сериале под своим именем только злодей, остальные — и поймавшие его следователи, и его жертвы, и невинно обвиненные в его преступлениях люди — по сути, придуманные персонажи. В истории как был, так и останется, антигерой. Это уже русская традиция — не помнить жертв. И с этой точки зрения — ну, и в целом учитывая качество сериала — наверное, и правда этичнее не называть реальных имен.
Смотрите сериал «Чикатило
» на видеосервисе Okko
с 18 марта
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