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Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

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21 марта 2021
Недавно завершился первый сезон детского шоу «Ух ты, египетские боги» — очаровательного аниме из девяти серий, которое рассказывает самым маленьким о Древнем Египте. Алексей Филиппов объясняет, как устроено шоу и чем оно порадует детей и их родителей.

О ЧЕМ ЭТО?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Чем живут египетские боги? Выращивают рис и взвешивают души, прежде чем отправить их в мир мертвых, заказывают еду и устраиваются на летнюю подработку, ходят на концерты и обожают мультсериалы, ждут отца Ра из дальних плаваний и учатся занимать себя. Мир Древнего Египта в сериале очень похож на рутину современного школьника — с поправкой на любовь к бальзамированию, приоритет риса над пшеницей и особую культуру девочек-поп-звезд. Да: египетские боги здесь — тоже дети.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Режиссер Кацуя Кикути, заручившись поддержкой художника yuka, который нарисовал оригинальную мангу, сделал первый сезон из девяти серий, по пять минут каждая. Суммарно — один школьный урок или несколько тихих вечеров с ребенком. Каждая серия состоит из одной или двух историй: сюжет о 2752-м прощальном концерте Саты сменяется скетчем про выращивание риса. А вот новогодняя вечеринка египетских богов или ленивая серия за праздничным столом с иссякающим запасом мандаринов растянется на все пять минут.

ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

«Ух ты, египетские боги» не то чтобы обучающее шоу, хотя тут расскажут и о работе Анубиса, который определяет праведность душ, и о вражде Сета и Гора, которая развернется в лучших традициях поединка «Хитрый койот и Дорожный бегун», а также о нраве Бастет и распорядке дня загадочного Меджеда.

Как понимать анимацию

Собственно, козырная карта «…богов» — обаятельные осовремененные скетчи, которые провоцируют обратиться к поисковику или откопать в библиотеке томик пылящейся энциклопедии о Древнем Египте. И узнать побольше о мумифицировании или Меджеде, который единожды упоминается в Книге мертвых, но с легкой руки пользователей Сети стал мемом и заполучил место в древнегреческом пантеоне. Актуальных шуток — например, про инстаграм — тоже хватает.

БУДЕТ ЛИ ИНТЕРЕСНО ВЗРОСЛЫМ?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Как и любое произведение для детей, «Ух ты, египетские боги» думает не только о них, но и как минимум о родителях. В частности, в шестой серии «Волшебный Тот и Вор-призрак Сет» подвезли не только намеки на цикл про Шерлока Холмса, но и отсылки «для тех, кто вырос в 90-е». Трудно не опознать в этой серии поклоны в сторону «Красавицы-воина Сейлор Мун» и «Покемонов» (1997-2020), где воздушный шар команды R неоднократно терпел очень похожие крушения. Впрочем, этим культурная угадайка не ограничивается (поклонники фантастических комедий порадуются цитате из Дугласа Адамса).

Остальные достоинства мультсериала — вне возрастных категорий: уморительные персонажи, абсурдные гэги или узнаваемые шутки, а также задор беспечной юности.

НА ЧТО ПОХОЖЕ?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Как и обещает заголовок, этот анимационный проект обнаруживает какое-то духовное родство с отечественными «Смешариками» про круглых говорящих животных из изолированного заповедного мира, где тем не менее отражаются современные реалии и раздается эхо человеческой истории. Население Древнего Египта тоже состоит из схематично нарисованных обаяшек. Даже исполинский змей Апоп, олицетворяющий хаос и зло, выглядит уморительным злодеем-неудачником, тщетно мешающим Ра плыть по небесной реке. Да и длинна серии у них почти одинаковая.

Молчаливый Меджед — таинственный педант и флегматик — навевает ассоциации с Белым из «Всей правды о медведях». С этим мультсериалом «Египетских богов» роднит веселый нрав, обилие неловких ситуаций и интерес к благам цивилизованного мира (от смартфона до доставки).

«Вся правда о медведях» и другие анимационные шедевры XXI века

Наконец, третий пример — мультфильмы франшизы Looney Tunes. Анимационный хит компании Warner Bros. тоже описывает множество уморительных существ, которые дружат, воюют, наступают на одни и те же грабли. Правда, поначалу он славился своей жестокостью, но и более поздние версии, и тем более «Египетские боги» на этом поле уже не играют.

Сериал «Ух ты, египетские боги» смотрите на Сrunchyroll.

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

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обсуждение >>
№ 1
Иван Дерябин (Москва)   21.03.2021 - 19:26
На самом деле я б такое посмотрел только ради арт-дизайна. Реально стильно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах фотографии
Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах фотографии
Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах фотографии
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