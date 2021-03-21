Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

анонс

В роли самого знаменитого отечественного маньяка — Дмитрий Нагиев

«Чикатило»: Спасибо, что не живой

Шоураннер сериала Алексей Акимов – о быте и нравах смоленской нечисти, юморе и детективной составляющей проекта

«Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь

12 марта

«Угрюм-река»: О чем спорят зрители сериала и его авторы?

Главные претензии аудитории к экранизации режиссера Юрия Мороза и продюсеров Константина Эрнста и Денис Евстигнеева